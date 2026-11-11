به گزارش خبرگزاری مهر، منابع امنیتی به خبرگزاری آناتولی گفتند که امروز چهارشنبه در منطقه «کوهات» واقع در شمال غربی پاکستان، دست‌کم ۱۱ نیروی پلیس کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

محمد نعمان زیب سخنگوی پلیس کوهات به روزنامه محلی «اکسپرس تریبیون» گفت که افراد مسلح به سمت یک کاروان پلیس که عازم انجام عملیاتی علیه استخراج غیرقانونی طلا بود، آتش گشودند.

این روزنامه افزود که این حمله در منطقه «داربوکاچ جالاندار باندا»، واقع میان مناطق کوهات و کاراک، رخ داده است.

به گفته زیب، ۵ خودروی پلیس نیز به آتش کشیده شدند. استان «خیبر پختونخواه» در ماه‌ های اخیر شاهد مجموعه‌ ای از حملات علیه نیروهای پلیس بوده است.

بر اساس گزارش «پروژه داده‌های مربوط به مکان و رویدادهای درگیری‌های مسلحانه» (ACLED) که یک سازمان نظارتی جهانی است، شمار حملات تروریستی در پاکستان از سال ۲۰۲۲ هر ساله افزایش یافته است. داده‌های ACLED نشان می‌دهد که تعداد این حملات از ۶۵۸ مورد در سال ۲۰۲۲، با افزایشی نزدیک به ۴ برابر، به ۲۴۲۵ مورد در سال ۲۰۲۵ رسیده است.