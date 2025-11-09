مجوز آموزش کاملاً آنلاین به دانشجویان خارجی برای اولین بار صادر شد

عباس قنبری باغستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاستهای جدید سازمان امور دانشجویان در قبال دانشجویان بینالمللی، اظهار کرد: برای برند سازی آموزش عالی، رویکرد ما جذب دانشجوی خارجی با کیفیت است.
وی با تأکید بر رعایت استانداردهای آموزشی، افزود: کیفیت برای ما در جهت رسیدن به مرجعیت علمی بسیار مهم است؛ از این رو، دانشجویان خارجی که در طول دوره تحصیل، دو تا سه ترم پس از تحصیل نتوانند روند آموزشی مناسبی داشته باشند، حذف خواهند شد.
موفقیت مستلزم حرکت بر اساس موجهای جدید بین الملل سازی است
وی تصریح کرد: در راستای این رویکرد، ما در حال جایگزینی پارادایمهای سنتی آموزش با پارادایمهای جدید آموزشی هستیم که مبتنی بر موجهای جدید بین المللی سازی هستند.
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان در پاسخ به این سوال که چرا آموزش دانشجویان خارجی لزوماً باید حضوری باشد، به ظرفیت آموزشهای مجازی اشاره کرد و گفت: آمار دانشجویان آنلاین کشورهایی مانند انگلستان، تنها از قاره آفریقا، دو برابر تعداد دانشجویان حضوری آنها در این کشور است. این نشان میدهد که بازار آموزش آنلاین بسیار پر رونق و مورد توجه واقع شده است.
قنبری باغستان ادامه داد: این روش که مبتنی بر یکی از همین روشهای بین المللی سازی است، هزینهها را برای دانشجو کاهش داده و راحتتر است و نیازی به مهاجرت و اقامت طولانیمدت نیست. بنابراین، ما از دانشگاههای بزرگ و برتر میخواهیم تا از این موجهای جدید بهره ببرند تا بتوانند دانشجویان بهتری با ملیتهای متنوعتر جذب کنند.
صدور مجوز آموزش آنلاین برای ۳ دانشگاه
وی در پاسخ به اینکه آیا دانشگاههای ایرانی نیز میتوانند دانشجوی آنلاین خارجی جذب کنند، خبر داد: برای اولین بار مجوز آموزش آنلاین برای دانشجویان خارجی صادر شده است. پیش از این، آموزش صرفاً به صورت حضوری بود.
قنبری باغستان اسامی دانشگاههای دریافت کننده مجوز آموزش آنلاین را دانشگاه مهر البرز، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد و افزود: ما از سال گذشته به دانشگاههای بزرگ و علاقهمند اعلام کردیم تا زیرساختهای لازم برای ارائه آموزش الکترونیکی را فراهم کنند تا مجوز لازم را دریافت نمایند.
بُعد انساندوستانه؛ آموزش دختران افغان
معاون سازمان امور دانشجویان به بُعد انساندوستانه این تصمیم نیز اشاره کرد و گفت: پس از آنکه افغانستان آموزش حضوری دختران را ممنوع کرد، برخی دانشگاههای ما برای ادامه تحصیل دختران افغان که امکان حضور فیزیکی نداشتند، آموزش آنلاین برگزار کردند و در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان دختر افغان تحت این آموزشها قرار دارند.
وی در پایان آمار کلی دانشجویان خارجی در کشور را اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۶۶ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند.
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