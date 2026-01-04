به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ در افتتاحیه نشست «دانشگاه جهانی؛ از تئوری تا عمل» که با حضور دهها شرکت کننده از دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه اصفهان برگزار شد، عباس قنبری باغستان، معاون بورس و امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان، با تأکید بر اهمیت «روایت و روایتگری» در گفتمان جذب دانشجویان بین الملل، در چهار اپیزود به صورت بندی انتقادی گفتمان جذب دانشجویان خارجی از منظر آسیب‌ها و فرصت‌ها پرداخت و در پایان بر اهمیت بازتولید روایت صحیح از این گفتمان در کشور با محوریت جامعه دانشگاهی تاکید کرد.

اپیزود اول: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آموزش عالی کشور با مزیت‌های رقابتی بیشمار، در تراز جهانی است

قنبری باغستان ابتدا به بیان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آموزش عالی کشور پرداخت و به عنوان اپیزود اول این بازخوانی گفت: برند آموزش عالی کشور به دلیل صبغه تاریخی و نیز مراکز متعدد آموزشی و پژوهشی در کشور از شهرت جهانی برخوردار است. ضمن آنکه در کنار آموزش عالی، ما دارای یک اکوسیستم فناوری و نوآوری کاملاً بومی و توسعه یافته هستیم که همچون نگینی بر تارک آموزش عالی کشور می‌درخشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این ایران در رتبه‌بندی‌های معتبر جهانی (از جمله سایمگو) در سال‌های اخیر رتبه‌ای بین ۱۲ تا ۱۷ جهانی داشته است که این رتبه، جایگاه و موقعیت کشورمان را همواره در بین کنار ۲۰ کشور برتر جهان از نظر توانمندهای علمی و دانشگاهی تثبیت کرده است. همچنین تعداد قابل توجه و نیز کیفیت بالای اساتید ایرانی، به ویژه در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی ما به شمار می‌رود که می‌تواند دانشجویان خارجی را به سمت دانشگاه‌های ایران جذب کند.

وی ادامه داد: ضمن آنکه، تنوع رشته‌ای از منظر رشته‌های نوظهور و بین رشته‌ای و همچنین تنوع اقلیمی منحصربه‌فرد ایران به عنوان مزیت‌های طبیعی و غیرقابل رقابت در جذب دانشجویان بین‌الملل محسوب می‌شود به طوری که اگر دانشجویی از نقاط مختلف جهان تمایل به تجربه زیست و تحصیل در مناطق کویری و بیابانی داشته باشد، دانشگاه‌های معتبر یزد، کرمان، زاهدان و … بهترین گزینه را ارائه می‌دهند. اگر علاقه‌مند به غوطه‌ور شدن در فضایی سرشار از تاریخ و تمدن کهن باشد، شهرهای اصفهان و شیراز، همدان و تبریز با دانشگاه‌های ممتاز خود آماده میزبانی هستند. همچنین، برای کسانی که به دنبال تجربه‌ای معنوی و فرهنگی عمیق هستند، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه‌های قم و… محیط زیارتی و علمی آن، فرصتی بی‌نظیر برای آنها فراهم می‌کند.

اپیزود دوم: بسیاری از مسائل و چالش‌های جذب دانشجویان بین الملل در سطح کلان حکمرانی حل شده است

معاون بورس و دانشجویان خارجی سازمان امور دانشجویان، اپیزود دوم را سابقه و تاریخچه جذب دانشجوی بین الملل در ایران و نظام موضوعات و مسائل مرتبط با آن دانست و افزود: در ایران پس از انقلاب نزدیک به سه دهه تجربه در زمینه جذب دانشجوی خارجی وجود دارد. به طور مثال دانشگاه بین‌المللی امام خمینی از دهه ۸۰ خورشیدی فعالیت خود را در زمینه جذب دانشجوی خارجی آغاز کرده است. اما موضوع جذب دانشجویان بین الملل از دهه ۹۰ به طور رسمی وارد ادبیات برنامه‌های توسعه کشور شد. با این حال، نقطه عطف واقعی در ارتباط با جذب دانشجویان بین الملل در همین چند سال گذشته اتفاق افتاده است.

قنبری باغستان در ارتباط با نظام موضوعات و مسائل مرتبط به دانشجویان بین الملل افزود: چون مکانسیم جذب دانشجوی خارجی تجربه جدید و براساس فرایندهایی فراتر از ذهنیت‌های تاریخی آموزش عالی کشور رقم می‌خورد، هم در داخل نظام آموزش عالی به دلیل غلبه پارادایم «نظام گزینش دانشجو مبتنی بر کنکور» و هم در بیرون از نظام آموزش عالی به دلیل پیوند خوردن آن با مقوله سیاست خارجی و امنیت کشور با چالش‌های و مسائل متعددی روبه رو است. به طور مثال براساس یک مطالعه جامع آسیب‌شناسی که سال گذشته انجام شد، فهرست بلندبالایی شامل بیش از ۴۰ تا ۵۰ چالش عمده در زمینه جذب دانشجوی بین الملل شناسایی گردید که خوشبختانه بسیاری از این چالش‌ها که پیش‌تر غیرقابل حل یا حداقل حل آنها در کوتاه‌مدت ناممکن به نظر می‌رسیدند، بر طرف شده است.

به گفته قنبری باغستان، امروزه با هم‌افزایی و همکاری بین‌دستگاهی بی‌سابقه‌ای که شکل گرفته، بخش قابل توجهی از این موانع برطرف شده یا در مسیر حل قرار گرفته است. به طور مساله اقامت دانشجویان بین الملل، محدودیت‌های مربوط به مهر ورود و خروج، محدودیت تحصیل آنها در مناطق ممنوعه، امکان تمدید اقامت آنها در منطقه آزاد کیش و … براساس همین رویکرد هم افزا و با همکاری دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی حل شده است.

اپیزود سوم: بسیاری از ظرفیت‌های موج‌های جدید بین الملل سازی فعال شده است / پارک‌های علم و فناوری نیز می‌توانند از مسیر دانشجویان خارجی، بین المللی شوند.

قنبری باغستان، در ادامه به برخی دیگر از مهم‌ترین تحولات اخیر در حوزه آموزش عالی ایران همسو با موج‌های جدید بین المللی سازی اشاره کرد و اظهار داشت: ما دیگر آموزش به دانشجویان خارجی را محدود به کلاس‌های حضوری سنتی و الزاماً آموزش به زبان فارسی نمی‌دانیم. امروز دانشگاه‌های بزرگ و برتر کشور که دارای ظرفیت و زیرساخت‌های لازم هستند و مجوزهای لازم از شورای گسترش آموزش عالی دریافت کرده‌اند می‌توانند برنامه‌های تحصیلی خود را به صورت کاملاً الکترونیکی و آنلاین به دانشجویان بین‌الملل ارائه دهند.

وی با تأکید بر اهمیت این تغییرات و نیز چشم انداز بازار ۱۴۰ میلیارد دلاری آموزش الکترونیکی در جهان افزود: این امکان نه تنها دسترسی دانشجویان از سراسر جهان به آموزش باکیفیت ایرانی را آسان‌تر می‌کند، بلکه زمینه‌ساز جهش چشمگیر در تعداد جذب دانشجویان خارجی خواهد شد. این یک فرصت «طلایی» است که تاکنون به دلیل محدودیت‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود. لذا امید است با حذف الزام آموزش صرفاً به زبان فارسی و ترویج آموزش الکترونیکی (غیر حضوری)، درهای دانشگاه‌های ایران به روی میلیون‌ها دانشجوی بالقوه در کشورهای در حال توسعه و حتی دورافتاده‌ترین نقاط جهان گشوده شود. این رویکرد نوین، آموزش عالی ایران را از حالت محلی و منطقه‌ای خارج کرده و به یک بازیگر فعال در بازار جهانی تبدیل خواهد کرد.

قنبری باغستان در ادامه به یکی از ابتکارات اخیر سازمان امور دانشجویان اشاره کرد و افزود: تا همین چند ماه پیش، تجربه دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های ایران عمدتاً محدود به حضور در کلاس‌های درس و محیط‌های آکادمیک سنتی بود و فرصتی برای تعامل عمیق‌تر آن‌ها با سایر ارکان آموزش عالی از جمله اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور وجود نداشت. اما امروزه، با هماهنگی نزدیک و مؤثر با معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم و از طریق ارتباط مستقیم با پارک‌های علم و فناوری، زمینه حضور و استقرار دانشجویان بین‌الملل در پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور به طور کامل فراهم شده است.

وی این اقدام را گامی راهبردی در جهت بین‌المللی‌سازی واقعی اکوسیستم فناوری و نوآوری ایران نیز دانست و با محاسبه‌ای ساده توضیح داد: در حال حاضر حدود ۶۶ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل هستند. حتی اگر تنها هزار نفر از این تعداد – که قطعاً ظرفیت بالاتری وجود دارد – در پارک‌های علم و فناوری مستقر شوند و شرکت یا استارتاپ تأسیس کنند، ما شاهد شکل‌گیری هزار شرکت و استارتاپ بین‌المللی در ایران خواهیم بود.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان همچنین تأکید کرد که این حضور نه تنها به غنای ایده‌ها و تنوع بروندادها در پارک‌ها می‌افزاید، بلکه موجب انتقال دانش، شبکه‌سازی جهانی و ارتقای چشمگیر ظرفیت نوآوری کشور می‌شود. این اقدام در واقع، گام بعدی پس از بین‌المللی شدن دانشگاه‌هاست؛ در واقع حالا نوبت پارک‌های علم و فناوری است که از این ظرفیت عظیم بهره‌مند شوند و به بازیگرانی جهانی تبدیل گردند. اکنون این فرصت وجود دارد که همه اجزای اکوسیستم آموزش عالی از حضور دانشجویان خارجی بهره ببرند تا ایران به عنوان یک قطب جذاب برای استعدادهای جهانی شناخته شود.

اپیزود چهارم: نمونه‌های موفق خارجی درس آموخته‌های زیادی برای ما دارد / از اقتصاد جذب دانشجویان بین الملل غفلت کرده‌ایم

قنبری باغستان در بخش مهمی از سخنرانی خود، با انتقاد از غفلت صورت گرفته در برجسته کردن و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصاد جذب دانشجوی بین‌المللی، به آمارهای جهانی چشمگیر این صنعت اشاره کرد و اظهار داشت: صنعت آموزش بین‌المللی سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد و براساس ارزیابی‌های معتبر، هر سه دانشجوی خارجی به‌طور متوسط، یک شغل ایجاد می‌کنند. با این حال، ما بیشتر تمرکز خود را بر منابع نفتی و زیر زمینی گذاشته‌ایم و از ظرفیت‌های عظیم در حوزه آموزش دانشجویان بین‌الملل غفلت کرده‌ایم. این آمار و ارقام نه تنها نشان‌دهنده پتانسیل بالای اقتصاد جذب دانشجویان خارجی اعم از درآمدی، اشتغال‌زایی و …است، بلکه در شرایطی که کشور با چالش‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین الملل مواجه است، می‌تواند راهگشا و زمینه ساز توسعه نیز باشد.

وی با اشاره به درآمد کلان بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، عربستان، مالزی و… و. از محل جذب دانشجویان بین الملل، همچنین هشدار داد که ادامه این غفلت، ایران را از رقابت در یکی از سودآورترین بازارهای جهانی دور نگه خواهد داشت و فرصت‌های متعددی را که کشورهای دیگر با برنامه‌ریزی هدفمند از آن بهره می‌برند، از دست خواهیم داد.

قنبری باغستان در ادامه به تجارب موفق جهانی پرداخت و اظهار داشت: مالزی که خودم سال‌ها در آن زندگی و تحول آموزش عالی‌اش را از نزدیک مشاهده کردم، پیش از شیوع کرونا موفق شده بود ۲۵۰ هزار دانشجوی خارجی جذب کند و به یکی از قطب‌های اصلی آموزش عالی در جنوب شرق آسیا تبدیل شود.

وی سپس به ترکیه به عنوان الگویی نزدیک و قابل تأمل اشاره کرد و گفت: «ترکیه امروز میزبان ۳۵۰ هزار دانشجوی بین‌الملل است که بخش قابل توجهی از آن‌ها – حدود ۶۰ هزار نفر – از سوریه هستند. علاوه بر این، بیش از ۱۵۰ هزار دانشجو از کشورهای بحران‌زده و فاقد ثبات مانند یمن، لیبی، اریتره، لیبریا و فلسطین در دانشگاه‌های ترکیه تحصیل می‌کنند. جالب اینجاست که بخش عمده‌ای از این دانشجویان با بورسیه‌های تقریباً کامل دولت ترکیه جذب شده‌اند. و ترکیه با برنامه‌ریزی دقیق ایدئولوژیک، تمدنی و اقتصادی، از این حضور به عنوان اهرمی برای قدرت نرم و نفوذ منطقه‌ای استفاده می‌کند و در محافل مختلف به آن افتخار می‌کند.

معاون بورس و امور دانشجویان خارجی سازمان امور دانشجویان همچنین به کشور آفریقایی غنا اشاره کرد و افزود: حتی در قاره آفریقا، غنا با ۷۸ هزار دانشجوی خارجی فقط از نیجریه، نشان داده است که با استراتژی درست می‌توان بازار بزرگی را حتی در منطقه جغرافیایی خود در اختیار گرفت. این نمونه‌ها برای ما درس‌آموخته‌های ارزشمندی هستند که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

ضعف و فقدان روایت؛ حلقه مفقوده اصلی در گفتمان جذب دانشجوی بین الملل در کشور است / ایران در زمینه جذب دانشجوی بین الملل تجربه بهتری از کشورهای موفق می‌تواند رقم بزند

قنبری باغستان در پایان صورتبندی از گفتمان جذب دانشجویان بین الملل در کشور (اییزودهای چهارگانه) با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک مبتنی بر یک گفتمان «افتخار آمیز و غرور آفرین» در جذب دانشجویان بین‌الملل، افزود: وقتی کشورهای همسایه و حتی آفریقایی با برنامه‌ریزی هدفمند چنین دستاوردهایی را محقق می‌کنند، ایران با ظرفیت‌های بی‌نظیر علمی، فرهنگی و جغرافیایی خود که در بالا به آنها اشاره شد، چرا نباید بتواند سهم شایسته‌ای از بازار جهانی آموزش عالی داشته باشد؟ پاسخ در ضرورت تغییر گفتمان جذب دانشجوی خارجی از وضعیت «دفاعی» به حالت افتخارآمیز و غرور آفرین نهفته است و این امر تنها از طریق روایتگری صحیح امکان پذیر است.

قنبری باغستان در بخش محوری سخنرانی خود مهم‌ترین و ریشه‌ای‌ترین چالش پیش روی گفتمان جذب دانشجویان بین‌الملل در ایران را «ضعف روایت و روایت‌گری» دانست و افزود: تا زمانی که گفتمان جذب دانشجویان خارجی از لاک «دفاعی» خارج نشود و به عنوان یک دستاورد افتخار آمیز و غرور آفرین همسو با ظرفیت‌های عظیم آموزش عالی روایت نشود، نخواهیم توانست تجربه موفق و ایده آلی در زمینه جذب دانشجوی خارجی رقم بزنیم، این درحالی است که در مقام مقایسه، ایران در حوزه جذب دانشجویان بین الملل می‌تواند تجربه بسیار موفق تر و به مراتب بهتری رقم بزد.

این استاد دانشگاه تهران افزود: تجربه دو تا سه دهه‌ای از جذب دانشجوی خارجی به عنوان یک دستاورد مهم آموزش عالی را نباید دست‌کم گرفت. البته هیچکس منکر برخی چالش‌ها و ضعف‌ها در این زمینه به ویژه از سوی برخی کنشگران خاص نیست، اما به عنوان یک دستاورد مهم نهاد آموزش عالی باید آن‌را پروژه‌ای ملی و افتخارآمیز دانست که نفع و بهره آن نصیب همه ارکان جامعه شده است؛ از اصناف و کسب و کارهای کوچک و محلی گرفته تا بخش‌های بزرگ گردشگری و هتلداری و حمل و نقل و دیگر بخش‌های جامعه. در واقع، آموزش عالی تنها نهاد جامعه است که هم در راستای رسالت کلان خود سفیر علمی و فرهنگی در تراز جهانی تربیت کرده است و هم بدون ایجاد ناهمترازی در آب، برق و انرژی و …، ارزآوری و اشتغال آفرینی کرده است.

قنبری باغستان با انتقاد صریح از نگاه محافظه‌کارانه و بعضاً افراطی نسبت به جذب دانشجویان خارجی، گفت: به رغم همه دستاوردها و با وجود انتفاع همه ارکان جامعه از حضور دانشجویان بین الملل، متأسفانه به جای آنکه با افتخار اعلام کنیم ایران میزبان ۶۶ هزار دانشجوی بین‌الملل است، همواره در موضع دفاعی قرار می‌گیریم و باید پاسخگو باشیم که چرا مثلاً از عراق ۳۰ هزار دانشجو داریم؟ یا چرا بسیاری از دانشجویان بین الملل ما از اتباع فلان کشور هستند؟

وی این پارادوکس را تأسف‌بار خواند و افزود: اتفاقاً سوالات باید معکوس شوند؛ باید پرسید که چرا از پاکستان که اشتراکات عمیق تمدنی و فرهنگی با ایران دارد، ۳۰ هزار دانشجو جذب نکرده‌ایم؟ چرا از ازبکستان به عنوان بخشی از حوزه تمدنی ایران فرهنگی، بیش از تعداد انگشتان دست دانشجو نداریم؟ این جابه‌جایی در نوع سوالات، دقیقاً نتیجه همان گفتمان «دفاعی» و ضعف در روایت‌گری ما از پدیده جذب دانشجوی بین المللی است. ما به جای بیان افتخارآمیز این پدیده، در لاک دفاعی فرو رفته‌ایم و این پروژه ملی را به موضوعی حاشیه‌ای و حتی مشکوک تبدیل کرده‌ایم.

قنبری باغستان که خود از متخصصان حوزه علوم ارتباطات است، در بخش نظری سخنرانی خود به تعریف علمی «روایت» پرداخت و اظهار داشت: روایت خوب از منظر نظریه‌های ارتباطی، معنا تولید می‌کند، هویت می‌سازد و پیوندهای اجتماعی را تقویت می‌کند. براین اساس اگر ما بتوانیم روایت اصیل و جذابی از گفتمان جذب دانشجوی خارجی ایجاد کنیم، آنگاه ذهنیت جامعه و ذینفعان نیز تغییر می‌کند و همگان نه تنها در مقام سوال کننده، بلکه طالب و خواهان حضور بیشتر دانشجویان بین الملل در کشور از اقصی نقاط جهان خواهند بود. در این صورت است که این گفتمان هم معنا خواهد داشت، هم فرایند هویت دار با نام و نشان خواهد بود و هم در نهایت به عمق انسجام اجتماعی و پیوندهای علمی و فرهنگی بین الملل کشور خواهد افزود.

وی در ادامه به مقوله «بحران در روایت» پرداخت و افزود: با این حال متأسفانه امروز با یک بحران جدی در روایت مواجه هستیم که البته ریشه آن در تغییرات سریع فناورانه و ظهور رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی نهفته است. روایت‌های ما در حوزه جذب دانشجویان خارجی اغلب تحت تأثیر همین تحولات پرشتاب شبکه‌های اجتماعی به داستان‌فروشی تقلیل پیدا کرده یا سطح آن برای اهداف اداری و نهادی کوتاه‌مدت تنزل پیدا کرده و از اصالت دانشگاهی خود فاصله گرفته است. نتیجه این بحران در روایتگری جذب دانشجویان بین الملل، بلندتر شدن صدای غیردانشگاهی، سرگردانی افکار عمومی، گسترش فیک‌نیوز و تضعیف «انسجام روایی» در جامعه است.

فیک‌نیوز و سردرگمی؛ خروجی روایت نادرست از گفتمان جذب دانشجوی بین الملل است

قنبری باغستان در ادامه تحلیل خود از «بحران روایت»، به پدیده‌های خطرناک ناشی از تحولات سریع در حوزه اطلاعات و ارتباطات پرداخت و هشدار داد که این حاشیه‌ها به طور خاص در حوزه جذب دانشجویان خارجی، تبعات جدی و جبران‌ناپذیری به همراه داشته است.

وی با اشاره به نمونه‌های واقعی اظهار داشت: در برخی موارد، انتشار اخبار نادرست، شایعات بی‌اساس و فیک‌نیوزهای هدفمند منجر به سردرگمی شدید میان افکار عمومی و حتی دانشگاه‌ها و ذینفعان اصلی شده است. برای مثال، در ماجرای همدان، یک شایعه کاملاً کذب به سرعت در فضای مجازی گسترش یافت و موجی از نگرانی ایجاد کرد، در حالی که هیچ پایه واقعی نداشت.

وی این وضعیت را به صورت کلی نتیجه مستقیم سه‌گانه خطرناک «اطلاعات نادرست»، «اطلاعات مغرضانه» و «اطلاعات جعلی» در پدیده «اینفودمی» دانست و توضیح داد: در دنیای امروز، رابطه سنتی و نسبت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده محتوا تغییر پیدا کرده و افقی شده است؛ هر فرد می‌تواند به سرعت تولیدکننده خبر شود، بدون اینکه صلاحیت یا مسئولیت لازم را داشته باشد. این امر همراه با سرعت سرسام‌آور انتشار اطلاعات و فقدان انسجام روایی، منجر به سرگردانی گسترده افکار عمومی می‌گردد. این وضعیت خطرناک، یکی از مهم‌ترین پیامدهای «بحران روایت» در زمینه گفتمان جذب دانشجوی بین الملل است و اگر مهار نشود، نه تنها باعث ایجاد التهاب و تشکیک در افکار عمومی داخلی (و حتی مسئولان امر) خواهد شد، بلکه با «خود» و «دیگری» سازی های نادرست و نابجا، اعتماد دانشجویان خارجی به نظام آموزشی ایران را نیز به شدت خدشه‌دار خواهد کرد.

قنبری باغستان تأکید کرد که در نهایت تداوم این بحران در روایت «گفتمان جذب دانشجوی بین الملل» نه تنها اصل موضوع را خدشه دار می می‌کند، بلکه با ایجاد بی رغبتی و بی میلی، ما را نیز از رسالت اصلی خود در زمینه جذب دانشجویان بین المللی که به خوبی در اسناد بالادستی تبیین شده‌اند، دور می‌سازد و در نهایت به کاهش اعتبار جهانی دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور منجر خواهد شد.

«انسجام روایی» شرط موفقیت در روایتگری از گفتمان جذب دانشجوی بین الملل است / صداهای خاموش در گفتمان جذب دانشجوی خارجی باید به رسمیت شناخته شود

این استاد دانشگاه تهران در ادامه به اهمیت «انسجام روایی» و مدیریت علمی چالش‌ها پرداخت و گفت: «چالش‌ها در هر حوزه‌ای همیشه وجود دارند و جذب دانشجویان خارجی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما آنچه تفاوت ایجاد می‌کند، نحو بازتاب و انعکاس این چالش هاست. یک روایت خوب همیشه این چالش‌ها را «مدیریت شده» بازنمایی می‌کند و این فرق دارد با در بوق و کرنا کردن آن مشکلات. متأسفانه امروز نه دانش انباشته دانشگاه‌های ما، نه تجربه ارزشمند اعضای هیئت علمی و نه روایت‌های واقعی از حضور دانشجویان خارجی، هیچکدام به صورت گسترده و هماهنگ روایت نشده‌اند. این خلأ روایی، یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی گفتمان جذب دانشجوی بین‌الملل است.

قنبری باغستان در بخش پایانی سخنرانی خود، با تأکید بر لزوم به رسمیت شناختن صداهای خاموش و توانمندی‌های مغفول مانده دانشگاه‌ها، خواستار بازتولید اساسی گفتمان جذب دانشجویان خارجی با رویکردی کاملاً علمی و دانشگاهی شد. تا زمانی که روایت جذب دانشجویان بین‌الملل در روایت‌های اداری و گزارش‌های رسمی و محفلی محصور مانده و از چارچوب‌های غیرعلمی و غیر دانشگاهی خارج نشود و به صدای اصیل دانشگاهیان تبدیل نگردد، ظرفیت‌های واقعی و بی‌نظیر ایران در سطح جهانی به درستی نمایان نخواهد شد.

وی در ادامه به طور خاص به «صدای های خاموش» از جمله صدای خود دانشجویان خارجی اشاره کرد و افزود: دانشگاه‌ها باید از طریق مکانیسم‌های ارتباطی و اقناعی تجربه زیسته، احساسات و دستاوردهای دانشجویان خارجی را به دست بیاورند، ثبت کنند و به صورت گسترده منتشر نمایند. این روایت‌های واقعی و انسانی، بهترین ابزار برای جذب نسل بعدی دانشجویان خارجی و ساختن تصویری جذاب از آموزش عالی ایران است.

وی عدم توجه به این صداها را خسارتی بزرگ خواند و هشدار داد: در کنار بی توجهی به صداهای خاموش اما واقعی، صدای غیر دانشگاهی بلندتر می‌شود. امروزه متأسفانه تکرار "نتوانستن" به رغم این‌همه ظرفیت و تصویر روشنی که فرصت‌های حاصله از جذب دانشجویان خارجی وجود دارد، آنقدر بلند است که شائبه «نخواستن» ایجاد کرده است.

قنبری باغستان در پایان از جامعه دانشگاهی خواست تا با تولید محتوای اصیل و هماهنگ، این خلأ روایی را پر کنند و روایت اصیل دانشگاهی را به صدای غالب در جامعه تبدیل نمایند. چرا که دانشگاه بدون روایت، در بازار رقابتی و جهانی آموزش عالی جایگاه واقعی و پایداری نخواهد داشت. اگر نتوانیم روایت اصیل، علمی و جذاب خود را از آموزش عالی ایران و تجربه دانشجویان خارجی ارائه دهیم، هرگز به جایگاه ایده‌آل و شایسته‌ای که دانشگاه‌هایمان لیاقت آن را دارند، دست نخواهیم یافت. این روایت باید کاملاً دانشگاهی، مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و تجربه زیسته باشد و با تلاش جمعی دانشگاهیان، رسانه‌ها و مسئولان به صدای غالب در جامعه تبدیل شود. تنها در این صورت است که می‌توانیم اهداف برنامه هفتم پیشرفت را محقق کنیم، مرجعیت علمی را به دست آوریم و ایران را به مقصدی جذاب و معتبر در اطلس جهانی آموزش عالی تبدیل نمائیم.