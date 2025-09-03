به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، عباس قنبری باغستان، معاون بورس و امور دانشجویان خارج این سازمان، همچنین از افزایش قابل توجه تعداد متقاضیان تحصیل در ایران خبر داد.

وی اعلام کرد: تعداد دانشجویان بین‌المللی هم‌اکنون به حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار نفر رسیده است که عمدتاً از ۱۱۰ کشور جهان هستند. در آبان سال گذشته، این رقم حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر بود و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که این عدد تا پایان سال به بالای ۱۰۰ هزار نفر برسد.

قنبری باغستان ادامه داد: هدف‌گذاری ما بر اساس برنامه هفتم توسعه، دستیابی به ۹۰ هزار دانشجو برای سال جاری بود، اما به نظر می‌رسد که بتوانیم حدود ۱۰ هزار دانشجوی بین‌المللی بیشتر از این عدد جذب کنیم. دانشجویان بین‌المللی در رشته‌های متنوعی از جمله علوم پزشکی، مهندسی، علوم انسانی، جامعه‌شناسی و حتی دوره‌های کاردانی تحصیل می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد دانشجویان خارجی به منظور گذراندن مقاطع تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری به ایران آمده‌اند، این موضوع را مایه افتخار برای کشور دانست.

قنبری باغستان افزود: در برنامه هفتم توسعه، هدف ما رسیدن به ۳۲۰ هزار دانشجوی بین‌المللی است و با تقسیم کار ملی که بین دانشگاه‌های معتبر انجام شده، به این هدف خواهیم رسید.

وی درخصوص برنامه‌های مشخص برای افزایش تعداد رشته‌ها و همچنین جذب متقاضیان زبان فارسی گفت: در حال حاضر برای تمامی رشته‌ها متقاضی داریم و آموزش در تمامی رشته‌ها به زبان فارسی است. در واقع دانشجویانی که از سراسر جهان به ایران می‌آیند، باید زبان فارسی را فراگیرند.

در پایان، قنبری باغستان به یکی دیگر از دستاوردهای وزارت علوم اشاره کرد و اظهار داشت: براساس استاد و قوانین بالادستی، وزارت علوم متولی پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی کشور است و خوشبختانه تعداد داده‌ها در پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی، با افزایش ۹۰ درصدی روبه رو بوده است به طوری که اکنون تعداد این داده‌ها به ۱۹ میلیون رسیده است. البته این دستاورد بیش از هر چیزی نتیجه هم‌افزایی و همکاری مطلوب بین دانشگاه‌ها و وزارت علوم است و از همه دانشگاه‌ها قدردانی می‌کنم.