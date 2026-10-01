افت جزئی قیمت جهانی نفت در معاملات امروز

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جهانی نفت در معاملات روز پنجشنبه کاهش یافت. بر اساس گزارش رویترز، بهای معاملات آتی نفت برنت با ۱.۱ درصد کاهش به ۹۶ دلار و ۹۲ سنت در هر بشکه رسید. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۱.۴ درصدی، ۸۹ دلار و ۱۸ سنت معامله شد.

کاهش قیمت نفت در حالی رخ داده است که هر دو شاخص در معاملات روز چهارشنبه حدود یک دلار افزایش یافته بودند. برنت در ماه سپتامبر حدود ۱۴ درصد رشد کرد که بیشترین افزایش ماهانه این شاخص از ماه ژوئیه تاکنون محسوب می‌شود. نفت آمریکا نیز در این ماه حدود ۵ درصد افزایش قیمت داشت.

یکی از عوامل فشار بر قیمت نفت، کاهش نگرانی‌ها درباره عرضه در منطقه خلیج فارس است. عربستان سعودی بارگیری نفتکش‌ها از بندر ینبع را از سر گرفته است.

همچنین اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر ۹۲۲ هزار بشکه افزایش یافته و به ۴۲۷.۳ میلیون بشکه رسیده است. این افزایش در حالی ثبت شده که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز انتظار کاهش ۲۶۴ هزار بشکه‌ای ذخایر را داشتند.

در بخش دیگری از بازار، انتظار می‌رود اعضای اوپک‌پلاس در نشست روز یکشنبه، اهداف فعلی تولید نفت برای ماه نوامبر را حفظ کنند.

در مجموع، بازار نفت در آغاز ماه اکتبر تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد؛ از یک سو کاهش نگرانی درباره عرضه و افزایش ذخایر آمریکا فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد می‌کند و از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان ریسک قابل توجهی برای عرضه نفت منطقه ایجاد کرده است.