قیمت نفت در معاملات امروز در محدوده ۱۰۰ دلار باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت در معاملات روز جمعه ۱۰ مهرماه، در حالی نسبتاً باثبات ماند که بازار همچنان تحولات مربوط به عرضه نفت از خاورمیانه و احتمال افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی را دنبال می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، بهای معاملات آتی نفت برنت با ۳ سنت کاهش، معادل ۰.۰۳ درصد، به ۱۰۲ دلار و ۲۸ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت پس از افزایش بیش از ۴ دلاری در معاملات روز پنجشنبه، در مسیر ثبت کاهش حدود ۲ درصدی در مقیاس هفتگی قرار دارد.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۹ سنت کاهش، معادل ۰.۲ درصد، به ۹۲ دلار و ۶۸ سنت در هر بشکه رسید. با وجود افت روزانه، این شاخص در مسیر ثبت رشد حدود ۰.۳ درصدی در هفته قرار دارد.

رویترز گزارش داده است که بازار نفت در حال ارزیابی سیگنال‌های متناقض درباره وضعیت عرضه است. از یک سو، آمارهای مربوط به صادرات نفت عربستان نشانه‌هایی از بهبود جریان عرضه نفت منطقه دارد و از سوی دیگر، نگرانی از تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران، ریسک اختلال در عرضه را افزایش داده است.

همزمان، تصمیم چین برای محدود کردن صادرات فرآورده‌های نفتی در ماه اکتبر نیز نگرانی‌ها درباره تشدید کمبود سوخت در بازار جهانی را افزایش داده است. چین با این تصمیم به دنبال تقویت ذخایر داخلی خود است.

در همین حال، دولت آمریکا از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه خواسته است برای کاهش فشار بر بازار جهانی سوخت، بخشی از ذخایر اضطراری گازوئیل خود را آزاد کنند. طبق گزارش رویترز، آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته است حدود ۱۲۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر خود را طی شش ماه آزاد کند.

بر اساس ارزیابی تحلیلگران، سطح ۱۰۰ دلار در هر بشکه اکنون به یک مرز مهم روانی در بازار نفت تبدیل شده و معامله‌گران همچنان نسبت به آسیب‌پذیری زنجیره عرضه جهانی در برابر تحولات خاورمیانه حساس هستند.