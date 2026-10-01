نفیسی: تقویت مدیریت محلی و نقش احزاب در حل مسائل هرمزگان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در نشست با نمایندگان جریانات و احزاب سیاسی استان هرمزگان، ضمن قدردانی از حضور نمایندگان جریان‌های سیاسی، اظهار کرد: در شرایطی که استان با مسائل و مشکلات مختلف مواجه بود، همراهی و صبوری جریان‌های سیاسی و اجتماعی قابل تقدیر است.

نفیسی با اشاره به اهمیت فعالیت تشکیلاتی و حزبی در کشور، بیان کرد: حزب و فعالیت سیاسی سازمان‌یافته می‌تواند زمینه تربیت سیاسی افراد، تقویت توان مدیریتی و تصمیم‌گیری در شرایط مختلف را فراهم کند و افراد را به این درک برساند که در مواقع حساس، منافع ملی را بر منافع حزبی و شخصی مقدم بدانند.

وی ادامه داد: متأسفانه ساختار حزبی در کشور به شکل مطلوب و مستمر شکل نگرفته و بسیاری از احزاب از تداوم و پشتوانه تشکیلاتی لازم برخوردار نیستند؛ بنابراین بخشی از ظرفیت احزاب و جریان‌های سیاسی همچنان به صورت کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با اشاره به برخی نابرابری‌ها در دسترسی استان‌ها به ظرفیت‌های ملی، گفت: در کشور گروه‌هایی با پشتوانه‌های مختلف قومی، اجتماعی یا سیاسی وجود دارند که در جذب منابع، بودجه و به‌کارگیری نیروها توانمندتر عمل می‌کنند، اما هرمزگان متأسفانه سهم و جایگاه متناسبی در این ساختار ندارد.

نفیسی افزود: ارتقای جایگاه هرمزگان در ساختارهای تصمیم‌گیری کشور نیازمند تلاش، پیگیری و همراهی همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی استان است و این موضوع فارغ از اینکه چه جریان سیاسی در کشور حاکم باشد، باید دنبال شود.

وی با تأکید بر اینکه جلسات با احزاب باید استمرار داشته باشد، گفت: این نشست‌ها از نظر ما جلساتی جدی است و مطالب و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان جریان‌های سیاسی حتماً منتقل و پیگیری خواهد شد.

نفیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جنگی اخیر، اظهار کرد: جنگ اخیر خسارت‌های سنگینی به کشور وارد کرد و هرمزگان نیز در معرض حملات و اصابت‌های متعددی قرار گرفت و در این شرایط، مدیریت استان در کنار مردم و دستگاه‌های مختلف توانست بحران را به خوبی مدیریت کند.

وی با اشاره به نقش محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در مدیریت شرایط بحرانی، افزود: استاندار هرمزگان و مجموعه مدیریتی استان در این بحران توانمندی خود را نشان دادند و مدیریت استان در شرایط سخت، تجربه موفقی را پشت سر گذاشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، یکی از درس‌های مهم جنگ اخیر را ضرورت تقویت مدیریت محلی و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها دانست و گفت: واگذاری اختیارات به مدیران استانی این امکان را فراهم می‌کند که استانداران و مدیران توانمند بتوانند متناسب با شرایط هر منطقه تصمیم‌گیری و عمل کنند.

نفیسی تصریح کرد: تمرکزگرایی در اداره کشور اگرچه در مقاطعی می‌توانسته کارکرد داشته باشد، اما برای شرایط امروز و با توجه به تفاوت‌های استان‌ها، باید به سمت تقویت مدیریت محلی حرکت کنیم.

وی تأکید کرد: استاندار باید در قبال عملکرد استان اختیار و مسئولیت داشته باشد و بتواند درباره انتخاب و به‌کارگیری مدیران متناسب با نیازهای استان تصمیم‌گیری کند و سایر دستگاه‌ها نیز باید در این مسیر همراه باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به ظرفیت صنعتی استان، گفت: صنایع مستقر در هرمزگان باید متناسب با جایگاه و ظرفیت این استان دیده شوند و نباید نقش هرمزگان در صنایع کشور صرفاً به مطالبه حضور یک یا چند مدیر در سطوح میانی محدود شود.

نفیسی افزود: هرمزگان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مهم صنعتی، اقتصادی، بندری و مناطق آزاد، نیازمند نگاه ویژه در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های ملی است.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان استانداری و مناطق آزاد استان تأکید کرد و گفت: همکاری و هماهنگی میان مدیریت استان و مناطق آزاد در دوره اخیر افزایش یافته و باید این روند برای تسریع در روند توسعه هرمزگان ادامه پیدا کند.

نفیسی در پایان ابراز امیدواری کرد شرایط کشور و استان به سمت ثبات بیشتر حرکت کند تا جلسات گفت‌وگو با جریان‌های سیاسی و اجتماعی با استمرار بیشتری برگزار شود و مسائل و مطالبات استان در فضایی تعاملی مورد بررسی قرار گیرد.