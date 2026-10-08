نفیسی: جامعه جهانی باید توجه بیشتری به موضوع حقوق کودکان داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری که در کانون اصلاح و تربیت بندرعباس برگزار شد، با اشاره به جنایت‌های جنگی و پیامدهای انسانی درگیری‌های منطقه‌ای، اظهار کرد: امروز شاهد اتفاقاتی هستیم که در آن انسانیت و توجه به حقوق بشر با چالش جدی مواجه شده و نمونه‌های دردناکی از قربانی شدن کودکان و خانواده‌ها را مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به وضعیت مردم غزه و دیگر مناطق درگیر جنگ، افزود: تصاویر کودکانی که والدین خود را از دست داده‌اند، بسیار دردناک است و این مسائل نشان می‌دهد که جامعه جهانی باید توجه بیشتری به موضوع حقوق کودکان و قربانیان جنگ داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به همکاری دستگاه قضایی با مجموعه مدیریت استان، از همراهی مسئولان قضایی در حوزه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: در هرمزگان شاهد همکاری و همراهی مجموعه دستگاه قضا با مدیریت استان هستیم و از این بابت از مسئولان قضایی و معاونان آنان تشکر می‌کنم.

نفیسی در ادامه با اشاره به ضرورت هماهنگی و یکپارچگی میان دستگاه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز یکپارچگی و هماهنگی خوبی میان مجموعه‌های مختلف وجود دارد و همین موضوع موجب شد کشور در شرایط جنگی، با وجود اینکه آمادگی‌هایی از قبل وجود نداشت، بتواند امور را مدیریت کند.

وی ادامه داد: این تلاش‌ها در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گرفت و هرمزگان به عنوان یکی از استان‌های برتر در مدیریت شرایط جنگی معرفی شد که این موضوع حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مختلف در استان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه‌های تاریخی مدیریت بحران در کشور، بر ضرورت واگذاری اختیار بیشتر به استان‌ها تأکید کرد و گفت: اگر قرار است کارهای بزرگی در کشور انجام شود، باید به استان‌ها اعتماد کرد و اختیار مدیریت را در اختیار استانداران قرار داد تا بتوانند در میدان، مسائل و مشکلات را مدیریت و برای آنها تصمیم‌گیری کنند.

نفیسی تصریح کرد: مدیریت استان‌ها زمانی می‌تواند در میدان اثرگذار باشد که اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری و حل مسائل در اختیار مدیران استانی قرار گیرد.