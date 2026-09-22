نفیسی: هرمزگان در خط مقدم امنیت، انرژی و تجارت کشور قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در هفتمین آیین ملی تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان هرمزگان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه بخشی از حافظه امنیت ملی ایران است و تجربه هشت سال جنگ نشان داد که امنیت یک کشور تنها با تجهیزات نظامی تأمین نمیشود و به اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی، مدیریت و توانایی اداره کشور در شرایط سخت نیز وابسته است.
وی با اشاره به تفاوت شرایط جنگ تحمیلی با منازعات و بحرانهای امروز، افزود: در دوران دفاع مقدس بخش عمده جنگ در مرزها و جبهههای مشخص جریان داشت، اما امروز ابزارها و عرصههای منازعه تغییر کرده و موشکها، اطلاعات، زیرساختهای حیاتی، شبکههای ارتباطی و رسانهای نیز بخشی از میدان جدید هستند.
نفیسی آمادگی را یکی از درسهای مهم دفاع مقدس دانست و گفت: امروز آمادگی تنها به حوزه نظامی محدود نیست و کشور باید در حوزههایی مانند انرژی، آب، غذا، زیرساختها و مدیریت شرایط بحرانی نیز آمادگی لازم را داشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت، خاطرنشان کرد: مردم در بحرانهای جدید صرفاً مخاطب سیاستهای امنیتی نیستند، بلکه بخشی از ظرفیت امنیت ملی کشور به شمار میروند و حفظ آرامش جامعه، دسترسی مردم به اطلاعات صحیح، جلوگیری از گسترش شایعات و تقویت اعتماد عمومی، از الزامات مدیریت بحران است.
وی با اشاره به اهمیت وحدت ملی در هرمزگان، بیان کرد: دفاع مقدس متعلق به یک قوم، مذهب، منطقه یا جریان سیاسی خاص نبود و مردم ایران با وجود تفاوتها در دفاع از کشور مشارکت کردند. این موضوع برای هرمزگان که از تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی برخوردار است، اهمیت ویژهای دارد و این تنوع میتواند به سرمایهای برای همبستگی و انسجام اجتماعی تبدیل شود.
نفیسی در ادامه با تشریح جایگاه راهبردی هرمزگان اظهار کرد: هرمزگان تنها یک استان ساحلی نیست؛ این استان در مجاورت خلیج فارس و تنگه هرمز، بنادر، جزایر، منابع نفت و گاز، نیروگاهها و بخشی از زیرساختهای حیاتی کشور را در خود جای داده است.
وی افزود: امنیت هرمزگان یعنی امنیت مردم، دریا، بنادر، انرژی، تجارت، زیرساختها و امنیت روانی جامعه و شرایط کنونی اهمیت این موضوع را بیش از گذشته نشان داده است.
معاون استاندار هرمزگان با اشاره به تأثیر تحولات منطقه بر تردد دریایی و جریان تجارت و انرژی، گفت: هرمزگان باید برای شرایط عادی و بحرانی آمادگی لازم را داشته باشد و دستگاههای مختلف استان در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.
نفیسی همچنین با اشاره به جایگاه شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس، اظهار کرد: بزرگداشت شهدا زمانی معنا پیدا میکند که یاد آنان به مسئولیت امروز ما تبدیل شود. اگر شهدا در میدان جنگ از سرزمین دفاع کردند، مسئولیت نسل امروز نیز دفاع از آینده کشور در عرصههای علم، اقتصاد، مدیریت، فناوری، فرهنگ و خدمت به مردم است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تجربه دفاع مقدس و بحرانهای اخیر، گفت: اگرچه شرایط تاریخی، بازیگران و فناوریهای جنگهای مختلف یکسان نیست، اما یک درس مشترک وجود دارد و آن اینکه امنیت پایدار نیازمند قدرت دفاعی، انسجام اجتماعی، اقتصاد مقاوم، زیرساختهای پایدار و اعتماد عمومی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تأکید کرد: هرمزگان به دلیل جایگاه دریایی، انرژی، تجاری و امنیتی خود مسئولیتی مضاعف دارد و باید با تبدیل تجربههای گذشته به آمادگی برای آینده، در مسیر ساختن ایرانی امنتر، آبادتر، متحدتر و توانمندتر حرکت کند.
نفیسی در پایان یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای مدرسه شجره، شهدای ناو دنا و تمامی شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان، رزمندگان، ایثارگران و خانوادههای شهدا را گرامی داشت.
نظر شما