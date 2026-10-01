یک کارخانه در سرخه احیا شد؛ رهایی از ورطه ورشکستگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح پنجشنبه در جریان بازدید از یک کارخانه کارتن سازی در سرخه اعلام کرد: دستگاه قضایی استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از تعطیلی و ورشکستگی این واحد تولیدی جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی می کوشد تا با بهره گیری از ظرفیت های قانونی، حمایت از فعالان اقتصادی، رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت اقتصادی را دنبال کند، افزود: این کارخانه نیز از جمله واحدهایی بود که به واسطه مسائل مالی و حقوقی در ورطه ورشکستگی قرار داشت که خوشبختانه احیای آن در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: با ورود و حمایت دستگاه قضایی استان سمنان و طی فرآیند قانونی تصفیه و واگذاری، از سال ۱۴۰۱ توسط مالک جدید و با نام تجاری جدید فعالیت خود را از سر گرفت و اداره تصفیه امور ورشکستگی استان سمنان با فراهم کردن مقدمات قانونی واگذاری، زمینه انتقال مجموعه به برنده مزایده را فراهم کرد.

اکبری با بیان اینکه دستگاه قضایی تمام کوشش خود را برای رونق تولید در استان سمنان به کار می بندد، ابراز کرد: با انجام این فرآیند، موانع پیش‌روی بهره‌برداری از کارخانه برطرف و شرایط لازم برای ادامه فعالیت و اجرای طرح‌های توسعه‌ای این واحد تولیدی فراهم شد.

وی افزود: این واحد تولیدی هم‌اکنون با اشتغال مستقیم بیش از ۲۵ نفر فعال است و با تکمیل طرح توسعه و راه‌اندازی خط تولید کاغذ از کاغذهای باطله، بیش از ۵۰ فرصت شغلی جدید نیز ایجاد خواهد شد.