نجات کارخانه لبنیات شاهرود از ورشکستگی با ورود دادگستری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری سمنان از نجات یک کارخانه تولید لبنیات در شاهرود با ورود دستگاه قضایی و رفع مونع تولید در این کارخانه خبر داد.

وی درباه این امر توضیح داد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر بروز مشکلات مالی برای یکی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات لبنی در حوزه قضایی شهرستان شاهرود، مشخص شد این واحد تولیدی به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی شرکت طرف قرارداد در قالب قرارداد فروش انحصاری محصولات، با مشکلات جدی مواجه شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: پس از دریافت این گزارش، موضوع به دادستان عمومی و انقلاب شاهرود ارجاع شد و بر ضرورت ورود قانونی و اتخاذ تدابیر مؤثر کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع موانع پیش‌روی این واحد تولیدی تأکید شد.

اکبری با اشاره به جزئیات این پرونده گفت: بررسی‌ها نشان داد به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی شرکت طرف قرارداد، محصولات تولیدی این واحد طی چند ماه گذشته انباشته شده و در معرض فساد قرار گرفته بود؛ موضوعی که علاوه بر خسارت اقتصادی، خطر بیکاری بیش از ۷۱۵ نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم را به همراه داشت.

وی افزود: با ورود و مداخله دستگاه قضایی استان، ضمن جلوگیری از توقف فعالیت این واحد تولیدی، محصولات تولیدی که از اقلام ضروری محسوب می‌شوند در بازار توزیع و به فروش رسید و اقدامات قانونی لازم نیز در خصوص شرکت طرف قرارداد انجام شد.