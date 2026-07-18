تعیین مهلت ۳ ماهه دادگستری برای آغاز فعالیت یک واحد تولیدی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی میرزابیگی، در بازدید از یک واحد تولیدی که پیش‌تر به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون، ورشکسته اعلام شده بود، آخرین وضعیت بازگشت آن به چرخه تولید مورد بررسی قرار گرفت.

وی از تعیین مهلت سه‌ماهه برای آغاز فعالیت این واحد تولیدی خبر داد و گفت: با وجود خاتمه فرآیند تصفیه، اعاده اعتبار و برخورداری این واحد از توان مالی لازم، تاکنون فعالیت تولیدی آن از سر گرفته نشده است.

میرزابیگی، افزود: با تلاش اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان کرمان، تمامی دیون این واحد پرداخت، فرآیند تصفیه خاتمه و اعاده اعتبار آن انجام شد، اما با وجود فراهم بودن امکانات مالی و تعهدات ارائه‌شده از سوی مسئولان شرکت در دوران تصفیه، تاکنون فعالیت تولیدی این کارخانه از سر گرفته نشده است.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه این واحد در سال‌های گذشته در زمینه تولید مفتول و تسمه مسی فعالیت داشته و نقش مهمی در تأمین نیاز صنایع سیم و کابل و تجهیزات برق صنعتی ایفا می‌کرد، تصریح کرد: توقف فعالیت این کارخانه علاوه بر آثار اقتصادی، بر زنجیره تأمین صنایع مرتبط نیز تأثیرگذار بوده است.

میرزابیگی، با تأکید بر سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه در زمینه حمایت از تولید و اشتغال، گفت: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان کرمان روند اجرای تعهدات این واحد را به‌صورت مستمر رصد خواهد کرد و بازگشت این کارخانه به چرخه تولید را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.