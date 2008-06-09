به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره در نشست خبری ویژه «کرسی‌های نظریه‌پردازی» که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(قم) برگزار شد، ضمن ارائه تاریخچه مختصری از تأسیس و فعالیت این هیأت، مهمترین اهداف، اقدامات و برنامه های این نهاد حامی علوم انسانی و معارف دینی را تشریح نمود.

عضو هیئت حمایت از کرسی‌ها از رئوس برنامه‌های دبیرخانه هیئت در سال 1387 را برگزاری 100 کرسی نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد، مناظره عنوان نمود و افزود: از این تعداد 10 کرسی در سطح بین‌الملل برگزار خواهند شد.

به گزارش کرسی نیوز، حجت‌الاسلام علی اکبر رشاد، با اشاره به اینکه دبیرخانه هیئت در سال نوآوری و شکوفایی برنامه‌های گسترده‌ای در دستور کار خود دارد، اجرای طرح "مواجه با متفکران معارض و مرابط با متفکران همسو" با مشارکت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، برگزاری 25 نشست توجیهی، برگزاری 5 کارگاه آموزشی و توجیهی و برگزاری 2 همایش علمی در سطح ملی را از جمله این برنامه‌ها عنوان کرد.

رشاد، حمایت از برگزاری 5 سمینار علمی در حوزه‌های علمیه و دانشگاهها، تعیین رابطین علمی در 20 کشور جهان اسلام ، شناسایی و ساماندهی مجمع داوران علمی (خبرگان و صاحب نظران ممتاز داخل و خارج از کشور) به تفکیک هر یک از گروههای علمی دبیرخانه و ارتقای جایگاه حقوقی و علمی هیئت را از دیگر برنامه‌های هیأت در سال جاری معرفی کرد.

عضو هیئت حمایت از کرسی‌ها با اشاره به راه‌اندازی و فعال‌سازی 6بخش و 24گروه علمی در دبیرخانه هیئت؛ این بخشها را شامل: بخش علوم اجتماعی، علوم رفتاری و کاربردی، علوم عقلی،‌ علوم نقلی، علوم ادبیات و زبان ها و علوم فرهنگ و هنر عنوان نمود و افزود: از میان این بخشها، دو بخش علوم عقلی و علوم نقلی در حوزه علمیه راه‌اندازی شده است.

حجت‌الاسلام علی اکبر رشاد، راه‌اندازی و فعال‌سازی خانه ملی گفتگوی آزاد و دفتر نظریه‌پردازان جوان (در دو بخش طلاب و دانشجویی) و نیز آغاز به کار کمیته طرح و برنامه دبیرخانه هیئت با حضور نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی، مدیر کل برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم، رئیس دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه قم، دبیر هیئت و معاونان دبیرخانه را از برنامه‌های مهم و تحول‌آفرین هیئت در سال جدید عنوان نمود.

حجت‌الاسلام علی اکبر رشاد، در پایان با اشاره به فعال‌سازی کمیته‌های دستگاهی برگزاری کرسی‌ها در مراکز دانشگاهی، پژوهشگاهی، فرهنگستانها و حوزه‌های علمیه، بهینه‌سازی تشکیلات دبیرخانه هیئت و ارتقای کارآیی و اثربخشی آن را از کارهای بسیار مفیدی دانست که به انجام رسیده است.