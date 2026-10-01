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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

رضایی: هیچ خدمتی جای خانواده را برای سالمندان نمی‌گیرد

رضایی: هیچ خدمتی جای خانواده را برای سالمندان نمی‌گیرد

شاهرود- رئیس اداره بهزیستی شاهرود با تأکید بر اهمیت حضور سالمندان در خانواده گفت: سیاست اصلی باید حمایت از سالمندان در کنار خانواده و توسعه خدمات مراقبتی در منزل باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی روز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمند که در مرکز خیریه نگهداری سالمندان ثامن‌الائمه شاهرود برگزار شد، اظهار کرد: بهزیستی خود را موظف می‌داند در کنار ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی، برای حفظ کرامت انسانی سالمندان نیز برنامه‌ریزی کند.

وی با بیان اینکه سالمندان باید در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان مورد توجه قرار گیرند، افزود: حضور مسئولان در مراکز نگهداری سالمندان پیام روشنی دارد و آن اینکه سالمندان باید دیده شوند و مسائل، نیازها و مشکلات آنان در برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود با اشاره به نقش خیران و نیکوکاران در ارائه خدمات به سالمندان، بیان کرد: بخش قابل توجهی از خدمات مطلوبی که امروز به سالمندان ارائه می‌شود، حاصل همراهی خیران و نیکوکاران است و این همراهی نشان می‌دهد سالمندان فراموش نشده‌اند و حفظ عزت نفس و کرامت آنان باید مورد توجه باشد.

رضایی مناسب‌سازی محیط برای سالمندان را یکی دیگر از ضرورت‌های این حوزه دانست و گفت: در کنار ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی، موضوع مناسب‌سازی محیط نیز باید جدی گرفته شود تا سالمندان بتوانند با استقلال و آرامش بیشتری زندگی کنند.

وی با تأکید بر اهمیت حضور سالمندان در خانواده افزود: هیچ خدمتی نمی‌تواند جای خانواده را برای سالمند بگیرد و سیاست اصلی باید حمایت از سالمندان در کنار خانواده باشد.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود ادامه داد: در همین راستا، طرح مراقبت از سالمندان در منزل و همچنین ویزیت در منزل از جمله خدمات حمایتی حوزه بهزیستی شاهرود است که با هدف کمک به سالمندان و خانواده‌های آنان اجرا می‌شود.

رضایی خاطرنشان کرد: توجه به سالمندان صرفاً به ارائه خدمات محدود نمی‌شود، بلکه حفظ کرامت، عزت نفس، حضور اجتماعی و فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی آنان باید در کنار خدمات حمایتی مورد توجه همه دستگاه‌ها و جامعه قرار گیرد.

کد مطلب 6964428

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