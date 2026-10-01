به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی روز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمند که در مرکز خیریه نگهداری سالمندان ثامن‌الائمه شاهرود برگزار شد، اظهار کرد: بهزیستی خود را موظف می‌داند در کنار ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی، برای حفظ کرامت انسانی سالمندان نیز برنامه‌ریزی کند.

وی با بیان اینکه سالمندان باید در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان مورد توجه قرار گیرند، افزود: حضور مسئولان در مراکز نگهداری سالمندان پیام روشنی دارد و آن اینکه سالمندان باید دیده شوند و مسائل، نیازها و مشکلات آنان در برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود با اشاره به نقش خیران و نیکوکاران در ارائه خدمات به سالمندان، بیان کرد: بخش قابل توجهی از خدمات مطلوبی که امروز به سالمندان ارائه می‌شود، حاصل همراهی خیران و نیکوکاران است و این همراهی نشان می‌دهد سالمندان فراموش نشده‌اند و حفظ عزت نفس و کرامت آنان باید مورد توجه باشد.

رضایی مناسب‌سازی محیط برای سالمندان را یکی دیگر از ضرورت‌های این حوزه دانست و گفت: در کنار ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی، موضوع مناسب‌سازی محیط نیز باید جدی گرفته شود تا سالمندان بتوانند با استقلال و آرامش بیشتری زندگی کنند.

وی با تأکید بر اهمیت حضور سالمندان در خانواده افزود: هیچ خدمتی نمی‌تواند جای خانواده را برای سالمند بگیرد و سیاست اصلی باید حمایت از سالمندان در کنار خانواده باشد.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود ادامه داد: در همین راستا، طرح مراقبت از سالمندان در منزل و همچنین ویزیت در منزل از جمله خدمات حمایتی حوزه بهزیستی شاهرود است که با هدف کمک به سالمندان و خانواده‌های آنان اجرا می‌شود.

رضایی خاطرنشان کرد: توجه به سالمندان صرفاً به ارائه خدمات محدود نمی‌شود، بلکه حفظ کرامت، عزت نفس، حضور اجتماعی و فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی آنان باید در کنار خدمات حمایتی مورد توجه همه دستگاه‌ها و جامعه قرار گیرد.