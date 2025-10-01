  1. استانها
  2. سمنان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

۱۰ میلیون تومان یارانه برای هر سالمند در شاهرود پرداخت می‌شود

۱۰ میلیون تومان یارانه برای هر سالمند در شاهرود پرداخت می‌شود

شاهرود- رئیس اداره بهزیستی شاهرود با بیان اینکه مرکز نگهداری سالمندان ثامن الائمه شاهرود ۹۵ سالمند دارد، گفت: ۱۰ میلیون تومان یارانه برای هر سالمند در شاهرود پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح چهارشنبه در مراسم روز جهانی سالمند در محل مرکز نگهداری ثامن الائمه شاهرود با بیان اینکه این مرکز ۹۵ سالمند دارد، ابراز داشت: از این تعداد ۲۴ نفر یارانه دولتی و کاملاً رایگان دارند.

وی با بیان اینکه ۵۶ سالمند با یارانه دولتی و مشارکت خانواده پذیرش شدند، افزود: ۱۵ نفر مابقی نیز کامل مورد پذیرش قرار گرفتند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود با بیان اینکه برای هر سالمند ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت می شود، ابراز داشت: به این مرکز ماهیانه ۴۹۳ میلیون تومان یارانه داده شده است.

رضایی با بیان اینکه طرح مراقبت از منزل توسط این مرکز برای ۶۰ سالمند انجام می شود، تصریح کرد: برای این منظور ۲۵۶ میلیون تومان به بهزیستی پرداخت و از خانواده ها مبلغی دریافت نمی کنند.

وی با بیان اینکه ۷۳ سالمند از خدمات توانبخشی، فیزیوتراپی، پرستاری، روانشناسی و غیره این مرکز بهره مند هستند، افزود: در دو نوبت صبح و عصر این خدمات به سالمندان ارائه می شود.

کد خبر 6608063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها