به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح چهارشنبه در مراسم روز جهانی سالمند در محل مرکز نگهداری ثامن الائمه شاهرود با بیان اینکه این مرکز ۹۵ سالمند دارد، ابراز داشت: از این تعداد ۲۴ نفر یارانه دولتی و کاملاً رایگان دارند.

وی با بیان اینکه ۵۶ سالمند با یارانه دولتی و مشارکت خانواده پذیرش شدند، افزود: ۱۵ نفر مابقی نیز کامل مورد پذیرش قرار گرفتند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود با بیان اینکه برای هر سالمند ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت می شود، ابراز داشت: به این مرکز ماهیانه ۴۹۳ میلیون تومان یارانه داده شده است.

رضایی با بیان اینکه طرح مراقبت از منزل توسط این مرکز برای ۶۰ سالمند انجام می شود، تصریح کرد: برای این منظور ۲۵۶ میلیون تومان به بهزیستی پرداخت و از خانواده ها مبلغی دریافت نمی کنند.

وی با بیان اینکه ۷۳ سالمند از خدمات توانبخشی، فیزیوتراپی، پرستاری، روانشناسی و غیره این مرکز بهره مند هستند، افزود: در دو نوبت صبح و عصر این خدمات به سالمندان ارائه می شود.