به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آئین رونمایی از یادمان شهید جواد محمودی و بهره برداری از ساختمان قرارگاه اربعین حسینی (ع) پاسگاه پلیس راه خرمشهر به اهواز بیان کرد: بسیاری از مردم خصوصا اهالی خرمشهر از شهید محمودی خاطراتی دارند که باید با کمک حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان و هم رزمان این شهید به صورت ویژه در خصوص این شهید که در روزهای اول دقاع مقدس شهید شدند پرداخته شود.

فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه شب تولد و شهادت شهید محمودی در یک تاریخ بوده است، گفت: این شهید ۱۰ مهرماه متولد و دهم مهرماه ۵۹ به شهادت رسید.

وی ادامه داد: در اول جنگ افرادی که در خرمشهر و آبادان بودند خاطراتی دارند که باید از آن ها استفاده کرد به خصلت ها، مردانگی و از خودگذشتگی این شهید که از آرامش و آسایش خودش گذشت و تکلیف مداری که داشت پرداخته شود.

فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و رمضان بیان کرد: در این ایام از خدمات انتظامی به خدمات دفاعی - نظامی برای حفظ کیان مملکت و برخورد با استکبار جهانی تغییر وضعیت ایجاد شد.

سردار میرفیضی عنوان کرد: خوزستان استانی است که پیوند طوایف و اقوام مختلف کشور را دارد و ان‌شاءالله بتوانیم تکلیفی که شهدا بر گردن ما گذاشتند را انجام دهیم و خادم خوبی برای مردم باشیم.

وی تاکید کرد: افتخار پلیس این است که خادم بهترین مردم دنیا است و بنده نیز به این افتخار می کنم.