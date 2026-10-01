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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

افتخار پلیس ایران خدمت‌گزاری به بهترین مردم دنیاست

افتخار پلیس ایران خدمت‌گزاری به بهترین مردم دنیاست

اهواز - فرمانده انتظامی خوزستان گفت: افتخار مجموعه انتظامی این است که خادم بهترین مردم دنیا است و همه ما باید برای ادای دین به شهدا، تمام تلاش خود را به کار بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آئین رونمایی از یادمان شهید جواد محمودی و بهره برداری از ساختمان قرارگاه اربعین حسینی (ع) پاسگاه پلیس راه خرمشهر به اهواز بیان کرد: بسیاری از مردم خصوصا اهالی خرمشهر از شهید محمودی خاطراتی دارند که باید با کمک حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان و هم رزمان این شهید به صورت ویژه در خصوص این شهید که در روزهای اول دقاع مقدس شهید شدند پرداخته شود.

فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه شب تولد و شهادت شهید محمودی در یک تاریخ بوده است، گفت: این شهید ۱۰ مهرماه متولد و دهم مهرماه ۵۹ به شهادت رسید.

وی ادامه داد: در اول جنگ افرادی که در خرمشهر و آبادان بودند خاطراتی دارند که باید از آن ها استفاده کرد به خصلت ها، مردانگی و از خودگذشتگی این شهید که از آرامش و آسایش خودش گذشت و تکلیف مداری که داشت پرداخته شود.

فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و رمضان بیان کرد: در این ایام از خدمات انتظامی به خدمات دفاعی - نظامی برای حفظ کیان مملکت و برخورد با استکبار جهانی تغییر وضعیت ایجاد شد.

سردار میرفیضی عنوان کرد: خوزستان استانی است که پیوند طوایف و اقوام مختلف کشور را دارد و ان‌شاءالله بتوانیم تکلیفی که شهدا بر گردن ما گذاشتند را انجام دهیم و خادم خوبی برای مردم باشیم.

وی تاکید کرد: افتخار پلیس این است که خادم بهترین مردم دنیا است و بنده نیز به این افتخار می کنم.

کد مطلب 6964461

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