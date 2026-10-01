  1. استانها
  2. خوزستان
۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

قرارگاه پلیس راه خرمشهر در کمتر از ۲ ماه تکمیل شد

قرارگاه پلیس راه خرمشهر در کمتر از ۲ ماه تکمیل شد

اهواز - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: پروژه قرارگاه پلیس راهور خرمشهر که تا خردادماه متوقف بود، با همت و پیگیری‌های مستمر در کمتر از دو ماه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آئین رونمایی از یادمان شهید جواد محمودی و بهره برداری از ساختمان قرارگاه اربعین حسینی (ع) پاسگاه پلیس راه خرمشهر به اهواز بیان کرد: عملیات اجرایی قرارگاه پلیس راهور مهرماه سال گذشته آغاز شده بود که تا خرداد ماه امسال در مرحله ثابت مانده بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: از خردادماه تا اربعین با اهتمام پلیس در خصوص برقراری نظم و امنیت ترافیکی در محورها و پیگیری های متعددی که داشتند پروژه کمتر از دو ماه آماده بهره برداری قرار گرفت که امروز با حضور مسئولان به صورت همزمان با رونمایی شهید محمودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی گفت: امیدوارم در خرمشهر که نماد مقاومت و ایثار بوده است بتوانیم با تاسی از دلاوری های شهیدانی که برای حفظ این مرز و بوم از جان خود گذشتند خدمتی به هموطنان خود در این خاک داشته باشیم.

کد مطلب 6964469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها