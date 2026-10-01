قرارگاه پلیس راه خرمشهر در کمتر از ۲ ماه تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آئین رونمایی از یادمان شهید جواد محمودی و بهره برداری از ساختمان قرارگاه اربعین حسینی (ع) پاسگاه پلیس راه خرمشهر به اهواز بیان کرد: عملیات اجرایی قرارگاه پلیس راهور مهرماه سال گذشته آغاز شده بود که تا خرداد ماه امسال در مرحله ثابت مانده بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: از خردادماه تا اربعین با اهتمام پلیس در خصوص برقراری نظم و امنیت ترافیکی در محورها و پیگیری های متعددی که داشتند پروژه کمتر از دو ماه آماده بهره برداری قرار گرفت که امروز با حضور مسئولان به صورت همزمان با رونمایی شهید محمودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی گفت: امیدوارم در خرمشهر که نماد مقاومت و ایثار بوده است بتوانیم با تاسی از دلاوری های شهیدانی که برای حفظ این مرز و بوم از جان خود گذشتند خدمتی به هموطنان خود در این خاک داشته باشیم.