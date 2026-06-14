به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه برگزاری یادواره شهدای فرماندهی انتظامی استان در جنگ رمضان اظهار کرد: خدا را شاکر هستم که توفیق حاصل شد تا یادواره‌ای برای شهدای فرماندهی انتظامی خوزستان در جنگ رمضان برگزار کنیم.

وی افزود: امروز در خدمت عزیزانی هستیم که با حضور پررنگ و استقبال بی‌نظیر خود در این یادواره شرکت کردند و امیدواریم بتوانیم یاد و خاطره شهدا را گرامی داشته و راه آن‌ها را تا انتها ادامه دهیم.

فرمانده انتظامی خوزستان با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید بیان کرد: شهدا از بزرگترین سرمایه خود یعنی جانشان گذشتند تا امنیت و آسایش جامعه تضمین شود.

سردار میرفیضی با اشاره به فداکاری نیروهای مسلح در حوادث اخیر تصریح کرد: ما به وجود شهدای مجموعه مرزبانی و انتظامی در جنگ رمضان که جان خود را تقدیم انقلاب و امنیت مردم کردند افتخار می‌کنیم.

وی با تجلیل از پایداری و جایگاه والای مردم استان گفت: خدمت به مردم ایران به ویژه مردم خوزستان را وظیفه خود می‌دانیم و همواره خادم این مردم خواهیم بود چرا که آن‌ها شایسته بهترین خدمات هستند.