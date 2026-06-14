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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

میر فیضی: جان خود را فدای امنیت مردم خوزستان می‌کنیم

میر فیضی: جان خود را فدای امنیت مردم خوزستان می‌کنیم

اهواز - فرمانده انتظامی خوزستان گفت: شهدای مرزبانی و انتظامی در جنگ رمضان از جان و امنیت خود گذشتند تا آرامش مردم برقرار شود و ما نیز خود را خادم این مردم می‌دانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه برگزاری یادواره شهدای فرماندهی انتظامی استان در جنگ رمضان اظهار کرد: خدا را شاکر هستم که توفیق حاصل شد تا یادواره‌ای برای شهدای فرماندهی انتظامی خوزستان در جنگ رمضان برگزار کنیم.

وی افزود: امروز در خدمت عزیزانی هستیم که با حضور پررنگ و استقبال بی‌نظیر خود در این یادواره شرکت کردند و امیدواریم بتوانیم یاد و خاطره شهدا را گرامی داشته و راه آن‌ها را تا انتها ادامه دهیم.

فرمانده انتظامی خوزستان با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید بیان کرد: شهدا از بزرگترین سرمایه خود یعنی جانشان گذشتند تا امنیت و آسایش جامعه تضمین شود.

سردار میرفیضی با اشاره به فداکاری نیروهای مسلح در حوادث اخیر تصریح کرد: ما به وجود شهدای مجموعه مرزبانی و انتظامی در جنگ رمضان که جان خود را تقدیم انقلاب و امنیت مردم کردند افتخار می‌کنیم.

وی با تجلیل از پایداری و جایگاه والای مردم استان گفت: خدمت به مردم ایران به ویژه مردم خوزستان را وظیفه خود می‌دانیم و همواره خادم این مردم خواهیم بود چرا که آن‌ها شایسته بهترین خدمات هستند.

کد مطلب 6859779

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