به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هاشمی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی در برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی قدردانی کرد و افزود: ستاد اربعین استان با مدیریت استاندار و پیگیری‌های فرمانده قرارگاه اربعین شلمچه، اقدامات گسترده‌ای در بهبود زیرساخت‌ها، رفع نواقص و ارائه خدمات به زائران انجام داده است.

هاشمی با تأکید بر هم‌افزایی دولت و سازمان منطقه آزاد اروند برای توسعه خرمشهر، گفت: توسعه باید از آموزش نیروی انسانی کارآمد آغاز شود. با همکاری آموزش‌وپرورش، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، تمرکز بر آموزش در حوزه‌های صنعت، کشتی‌سازی، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دریامحور خواهد بود تا فرصت‌های شغلی برای جوانان فراهم شود.

وی افزود: منطقه آزاد اروند ظرفیت بالایی برای توسعه دارد. پروژه‌هایی مانند پل شهدای اروند و احداث ۱۵ سوله کارگاهی صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار خرمشهر در ادامه به چالش‌های شهری اشاره کرد و گفت: وضعیت آسفالت معابر و جمع‌آوری پسماند و نخاله‌های ساختمانی نیازمند توجه جدی است و گلایه‌های مردم در این زمینه به‌حق است.

هاشمی همچنین از نقش شرکت‌های مستقر در خرمشهر در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی سخن گفت و افزود: بندر خرمشهر با همکاری نماینده مردم در مجلس، طرح زیباسازی مسیر هشت کیلومتری از ورودی بندر تا دیزل‌آباد را اجرا می‌کند. همچنین شرکت نفت و گاز اروندان در بازسازی و احداث مدارس مشارکت فعالی دارد و مجتمع استخر خرمشهر پس از بازسازی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با تبریک هفته دولت از افتتاح و کلنگ‌زنی ۵۲ پروژه عمرانی در خرمشهر خبر داد و گفت: این پروژه‌ها شامل احداث و نوسازی مدارس، بهسازی معابر شهری و روستایی و بهره‌برداری از پست برق شهید جهان‌آرا است که تحولات مهمی در منطقه ایجاد خواهد کرد.