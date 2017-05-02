بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی دنیا کیست

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فوربس در گزارشی نوشت: گروه خودروسازی تسلا که الون ماسک مرد همه کاره آن محسوب می شود خود را به عنوان یک نوآور در زمینه طراحی و تولید خودروهای برقی مطرح کرده تا جایی که همگان فکر می کنند این شرکت بزرگترین تولید کننده خودروهای برقی در دنیاست اما واقعیت چیز دیگری است.

بررسیهای آماری نشان می دهد اتحاد رنو – نیسان از حیث تولید خودروهای برقی در دنیا در رتبه نخست قرار دارد اما موضوع اینجاست که احتمالا رسانه ها همانقدر که به توئیتهای لحظه ای ماسک در توصیف دستاوردهایش در تسلا توجه می کنند، اقبالی به این اتحاد نشان نمی دهند.

در سه ماهه نخست امسال، رنو – نیسان نزدیک به ۳۷ هزار خودروی برقی تولید کرده است که ۱۲ هزار دستگاه یعنی حدود ۵۰ درصد بیشتر از ۲۵ هزار خودروی برقی است که از تأسیسات تسلا خارج شده است. اینها آماری است که توسط این خودروسازان به تأیید رسیده است.

نکته جالب دیگر این است که محصول برقی Leaf نیسان از Model S پر سر و صدای تسلا پیشی گرفته و خود را به عنوان پرفروش ترین خودروی برقی دنیا در سه ماهه نخست سال جاری میلادی معرفی کرده است.

همچنین مشخص شده که فروش Leaf نیسان از Model S تسلا در نروژ که بزرگترین و جذاب ترین بازار خودروهای برقی دنیا محسوب می شود نیز پیشی گرفته است.