کاهش فروش تسلا در اروپا با وجود رونق بازار خودروهای برقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، با وجود رونق بازار خودروهای برقی در اروپا و عبور آمار از مرز ۱.۲ میلیون دستگاه در نیمه اول سال جاری میلادی، تسلا با کاهش ۳۳ درصدی فروش در جایگاه دوم بازار قرار گرفت.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی شرکت تحقیقات بازار «جاتو داینامیکس»، شمار خودروهای برقی فروخته‌شده در اروپا در دوره شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در دوره ژانویه تا ژوئن، خودروهای برقی ۱۷٫۴ درصد از بازار خودروی اروپا را به خود اختصاص دادند که نسبت به سال گذشته ۳٫۶ درصد رشد داشت. در این میان، دانمارک با افزایش ۱۹ درصدی پیشتاز بود و پس از آن نروژ با ۹٫۲ درصد، بلژیک با ۸ درصد، فنلاند با ۷٫۲ درصد و اتریش با ۵٫۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.‌

بیشترین سهم بازار خودروهای برقی در نیمه نخست سال به نروژ، دانمارک، هلند، سوئد و فنلاند تعلق داشت، در حالی که کرواسی، اسلواکی، رومانی، لهستان و ایتالیا کمترین سهم را داشتند.

در این بازه، شرکت فولکس‌واگن با فروش ۱۳۵ هزار و ۴۲۷ دستگاه و رشد ۷۸ درصدی نسبت به سال قبل، در صدر فروش خودروهای برقی اروپا قرار گرفت.

تسلا با وجود کاهش ۳۳ درصدی فروش به دلیل حاشیه‌های سیاسی، با فروش ۱۰۹ هزار و ۲۶۲ دستگاه در جایگاه دوم ایستاد. بی‌ام‌و نیز با رشد ۱۵ درصدی، ۹۴ هزار و ۶۵۸ دستگاه فروخت.

پس از آن، آئودی با ۷۴ هزار و ۵۶۱ دستگاه، اشکودا با ۷۱ هزار و ۷۸۹ دستگاه، رنو با ۶۴ هزار و ۴۰۲ دستگاه، کیا با ۵۵ هزار و ۹۱۵ دستگاه، مرسدس با ۵۵ هزار و ۴۲۸ دستگاه، ولوو با ۴۹ هزار و ۲۱۹ دستگاه و هیوندای با ۴۶ هزار و ۳۸۰ دستگاه قرار گرفتند.

خارج از ۱۰ شرکت برتر، پژو ۴۳ هزار و ۶۷۹ دستگاه، بی‌وای‌دی ۴۱ هزار و ۲۷۰ دستگاه، کوپرا ۳۷ هزار و ۳۷۲ دستگاه، فورد ۳۵ هزار و ۲۳۹ دستگاه، سیتروئن ۳۳ هزار و ۵۵۷ دستگاه، اوپل ۲۸ هزار و ۹۵ دستگاه، مینی ۲۷ هزار و ۶۱۷ دستگاه، ام‌جی ۲۴ هزار و ۷۴۴ دستگاه، پولستار ۲۲ هزار و ۷۴۴ دستگاه و تویوتا ۱۹ هزار و ۴۳۲ دستگاه خودروی برقی فروختند.

همچنین، داچیا ۱۸ هزار و ۳۹ دستگاه، پورشه ۱۸ هزار و ۱۹۲ دستگاه، فیات ۱۴ هزار و ۵۷۷ دستگاه، نیسان ۱۱ هزار و ۴۷۰ دستگاه و اکس‌پنگ ۸ هزار و ۳۴۶ دستگاه خودروی برقی در نیمه نخست سال به فروش رساندند.