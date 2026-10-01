به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل ظهر پنجشنبه در سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز، با تأکید بر اینکه حکومت دینی برای برپایی دین و اجرای احکام الهی تأسیس شده است، اظهار کرد: حکومت دینی برای برپایی دین و اجرای احکام الهی تأسیس شده است؛ اگر حکومت دینی این وظیفه را نداشته باشد، مجوز صفت دینی بودن آن چیست؟ در حکومت دینی، تربیت افراد اولاً و بالذات با ایمان درونی و یقین صورت می‌گیرد؛ اگر مردم معتقد به خدا، عابد و مطیع باشند، دیگر احتیاجی به قانون، زندان و دادگاه نیست.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: در قضیه حجاب نیز اگر دختران‌مان را معتقد به حجاب بار بیاوریم، احتیاجی نیست که قانون را به گونه‌ای وضع کنیم که تصور شود مسئله حجاب صرفاً با قانون‌گذاری سروسامان می‌گیرد. هدف اصلی در حکومت دینی این است که مردم خداشناس و خداپرست بار بیایند.

وی با اشاره به تجربیات ۱۶ ساله خود در قوه قانون‌گذاری کشور گفت: به عنوان کسی که شانزده سال در مجلس بوده است خدمتتان عرض می‌کنم؛ هر قانونی زمانی قابل اجرا و سودمند است که اکثریت جامعه از درون به آن تمکین کنند. اگر مردم ایمان نداشته باشند، کاری از قانون برنمی‌آید؛ با وضع قانون نمی‌توان ایمان را در درون مردم ایجاد کرد، چرا که ایمان کار طولانی‌مدت می‌خواهد و نماز بهترین وسیله برای آشنایی انسان با خداست.

حداد عادل با تأکید بر لزوم اهتمام به توسعه فضاهای اقامه نماز، افزود: ساخت مساجد باشکوه خوب است، اما نباید از ساخت نمازخانه‌های ساده غافل شد. ما به نمازخانه بیشتر احتیاج داریم. من نمونه‌های بسیاری از اختصاص اتاق‌های ساده در منازل یا آپارتمان‌ها برای نماز را دیده‌ام که مردم از آن استقبال می‌کنند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خاطرنشان کرد: مسئولان باید برای اماکن عمومی مانند بوستان‌ها و فروشگاه‌ها که در تابستان هزاران نفر در آن‌ها جمع می‌شوند، فضاهای ساده و در دسترسی برای وضو و اقامه نماز فراهم کنند. کشور بیش از هر چیز به مدیریت با تدبیر و کارآمد احتیاج دارد و همه کسانی که دل در گرو حکومت دینی دارند، باید در کار نماز اهتمام ویژه داشته باشند.