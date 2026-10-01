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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

اجلاس سراسری اقامه نماز در حرم رضوی

اجلاس سراسری اقامه نماز در حرم رضوی

مشهد- سی و سومین اجلاس سراسری اقامه نماز از صبح تا عصر پنجشنبه در تالار قدس حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد. 

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کد مطلب 6964654

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