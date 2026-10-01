https://mehrnews.com/x3dcKP ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰ کد مطلب 6964654 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰ اجلاس سراسری اقامه نماز در حرم رضوی مشهد- سی و سومین اجلاس سراسری اقامه نماز از صبح تا عصر پنجشنبه در تالار قدس حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد. دریافت 27 MB کد مطلب 6964654 کپی شد مطالب مرتبط سی و سومین اجلاس سراسری نماز در مشهد پیامهای رهبر شهید انقلاب درباره مسجد منظومهای جامع و کامل است نماز نباید به برنامهای محدود و مناسبتی تبدیل شود نماز معراج مؤمن و سفری واقعی به سوی سعادت است حکومت دینی برای برپایی دین و اجرای احکام الهی تأسیس شده است برچسبها مشهد اجلاس نماز خراسان رضوی
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