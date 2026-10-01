به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی ظهر پنجشنبه در سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز در مشهد با تبیین راهکارهای عملی برای ترویج فرهنگ نماز، بر ضرورت پیوند تبلیغ دین با مسائل واقعی زندگی مردم و استفاده حداکثری از فضای مراکز آموزشی، اظهار کرد: برای اقامه و ترویج نماز، صرفاً تولید محتوا کافی نیست، بلکه باید شیوه ارتباط با مخاطب و نحوه انتقال مفاهیم دینی نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور افزود: یکی از مسائل مهم در عرصه تبلیغ، شناخت مخاطب است و نمی‌توان برای همه گروه‌ها با یک زبان و روش واحد سخن گفت؛ زیرا کودک، نوجوان، جوان، دانشجو، سرباز و خانواده هرکدام شرایط و نیازهای خاص خود را دارند و اگر این تفاوت‌ها در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی مورد توجه قرار نگیرد، بخشی از ظرفیت تبلیغ از دست خواهد رفت.

وی بیان کرد: اگر قرار است نسل آینده با نماز مأنوس باشد، باید از همان سال‌های کودکی برای ارتباط با آنان برنامه‌ریزی کنیم و سخن گفتن با آنان نیازمند زبان، مثال و شیوه‌ای متناسب با سن و فضای ذهنی آنان است. نباید منتظر بمانیم که جوانان همیشه به مسجد یا جلسه دینی بیایند، بلکه خود ما باید به سراغ آنان برویم؛ روحانی می‌تواند در مدرسه، دانشگاه، خوابگاه دانشجویی، پادگان و دیگر محیط‌هایی که با جوانان ارتباط دارد، حضور پیدا کند و با آنان گفتگو داشته باشد.

قرائتی گفت: همه مردم مانند یکدیگر نیستند و یک شیوه تبلیغ نمی‌تواند برای همه افراد نتیجه یکسان داشته باشد؛ بنابراین در کنار تبلیغ عمومی باید به تبلیغ خصوصی و ارتباط مستقیم با افراد نیز توجه شود تا بتوان پرسش‌هایی را پاسخ داد که در جلسات رسمی امکان طرح آن‌ها وجود ندارد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور افزود: از قصه نباید غافل شویم؛ زیرا داستان و مثال می‌تواند مفاهیم دینی را برای مخاطب قابل‌فهم‌تر کند و قرآن کریم نیز برای بیان بسیاری از مفاهیم از داستان و تجربه‌های تاریخی استفاده کرده است. هدف آموزش دینی این نیست که فقط مجموعه‌ای از مطالب را به مخاطب منتقل کنیم، بلکه باید این معارف در رفتار و زندگی او اثر بگذارد و برای تحقق این هدف، باید میان علم، عمل و زندگی ارتباط برقرار شود تا نماز در متن زندگی مردم قرار گیرد.

وی افزود: باید از جوانان سؤال کنیم که چه چیزی برای آنان مفید است و اگر جوان را در برنامه‌ریزی فرهنگی شریک کنیم، شناخت دقیق‌تری از نیازهای او به دست می‌آوریم؛ چرا که برنامه فرهنگی با یک جلسه مقطعی به نتیجه نمی‌رسد و ارتباط با کودک و جوان نیازمند حضور مستمر است. مدرسه و دانشگاه از مهم‌ترین عرصه‌های ارتباط با نسل جدید هستند و باید از این ظرفیت برای آموزش قرآن و نماز استفاده شود.