به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: ما هنوز در حال بررسی انگیزه‌های پشت سقوط هواپیمای فلای‌دبی هستیم و می‌دانیم که کمک خلبان تحت القائات ایدئولوژیک رادیکال قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش،‌ نتانیاهو در ادامه ادعاهای خود افزود: واضح است که کمک خلبان پرواز فلای‌دبی انتحاری بوده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنانش که نشان از هراس او دارد، گفت: این حادثه می‌تواند تکرار شود زیرا نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ایران و نیروهای نیابتی آن در تلاشند تا در فصل انتخابات حملاتی را علیه ما انجام دهند. ما ظرف چند روز می توانیم مشخص کنیم که آیا کمک خلبان با ایران ارتباط داشته است یا خیر.

نتانیاهو همچنین گفت: در فرآیند بررسی و گزینش خلبانان یک رخنه و نقص وجود دارد که در حال برطرف کردن آن هستیم و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، با امارات همکاری می‌کنیم.

ادعاهای نتانیاهو در حالی است که فرستاده رژیم صهیونیستی در امارات گفت که هنوز انگیزه پشت حادثه «فلای‌دبی» مشخص نشده و برای نتیجه‌گیری در این‌باره زود است.

بر اساس این گزارش، این مقام صهیونیست افزود که نخست‌وزیر رژیم اشغالگر روز چهارشنبه پس از حادثه «فلای‌دبی» با رئیس امارات گفتگو کرده است.

این گفتگو در حالی انجام شده است که خبرگزاری رسمی امارات (وام) اعلام کرد که دادستانی کل این کشور دستور تحقیق درباره حادثه هواپیمای فلای دبی و ارتباط آن با هرگونه فعالیت تروریستی را صادر کرده است.

روز چهارشنبه ۸ مهرماه، پرواز شماره FZ۱۰۷۳ شرکت فلای‌دبی که از دبی عازم تل‌آویو بود، پس از وقوع یک حادثه امنیتی در کابین خلبان، مجبور به تغییر مسیر و فرود اضطراری در فرودگاه تبوک عربستان سعودی شد.