  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

ادعای نتانیاهو: کمک‌خلبان پرواز «فلای‌دبی» انتحاری بود

ادعای نتانیاهو: کمک‌خلبان پرواز «فلای‌دبی» انتحاری بود

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با ابراز هراس از اینکه حادثه پرواز فلای‌دبی ممکن است باز هم تکرار شود،‌ ادعا کرد که کمک‌خلبان این پرواز انتحاری بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: ما هنوز در حال بررسی انگیزه‌های پشت سقوط هواپیمای فلای‌دبی هستیم و می‌دانیم که کمک خلبان تحت القائات ایدئولوژیک رادیکال قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش،‌ نتانیاهو در ادامه ادعاهای خود افزود: واضح است که کمک خلبان پرواز فلای‌دبی انتحاری بوده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنانش که نشان از هراس او دارد، گفت: این حادثه می‌تواند تکرار شود زیرا نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ایران و نیروهای نیابتی آن در تلاشند تا در فصل انتخابات حملاتی را علیه ما انجام دهند. ما ظرف چند روز می توانیم مشخص کنیم که آیا کمک خلبان با ایران ارتباط داشته است یا خیر.

نتانیاهو همچنین گفت: در فرآیند بررسی و گزینش خلبانان یک رخنه و نقص وجود دارد که در حال برطرف کردن آن هستیم و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، با امارات همکاری می‌کنیم.

ادعاهای نتانیاهو در حالی است که فرستاده رژیم صهیونیستی در امارات گفت که هنوز انگیزه پشت حادثه «فلای‌دبی» مشخص نشده و برای نتیجه‌گیری در این‌باره زود است.

بر اساس این گزارش، این مقام صهیونیست افزود که نخست‌وزیر رژیم اشغالگر روز چهارشنبه پس از حادثه «فلای‌دبی» با رئیس امارات گفتگو کرده است.

این گفتگو در حالی انجام شده است که خبرگزاری رسمی امارات (وام) اعلام کرد که دادستانی کل این کشور دستور تحقیق درباره حادثه هواپیمای فلای دبی و ارتباط آن با هرگونه فعالیت تروریستی را صادر کرده است.

روز چهارشنبه ۸ مهرماه، پرواز شماره FZ۱۰۷۳ شرکت فلای‌دبی که از دبی عازم تل‌آویو بود، پس از وقوع یک حادثه امنیتی در کابین خلبان، مجبور به تغییر مسیر و فرود اضطراری در فرودگاه تبوک عربستان سعودی شد.

کد مطلب 6964677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها