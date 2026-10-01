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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

آموزش هوش مصنوعی به ۱۰ هزار معلم مدارس غیردولتی

آموزش هوش مصنوعی به ۱۰ هزار معلم مدارس غیردولتی

معاون وزیر آموزش‌وپرورش، از اجرای مرحله نخست برنامه آموزش هوش مصنوعی برای ۱۰ هزار معلم مدارس غیردولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده، با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی معلمان گفت: استفاده از ظرفیت مدارس غیردولتی باید در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی، رعایت استانداردها و تحقق عدالت آموزشی دنبال شود.

وی با اشاره به نقش نظام تعلیم و تربیت در آینده کشور اظهار کرد: مدارس غیردولتی در کنار مدارس دولتی، بخشی از ظرفیت آموزشی کشور را بر عهده دارند و بیش از ۱۷ میلیون دانش‌آموز در ۲۱ هزار مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی کشور، تحصیل می‌کنند.

وی افزود: توسعه مدارس غیردولتی باید در مسیر ارتقای کیفیت، رعایت استانداردها و کمک به تحقق عدالت آموزشی باشد و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای افزایش خدمات آموزشی و پرورشی، باید در چارچوب سیاست‌های مصوب و با رعایت حقوق دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان انجام شود.

محمودزاده با اشاره به برنامه‌های آموزش هوش مصنوعی در مدارس غیردولتی گفت: این برنامه با هدف آماده‌سازی معلمان و دانش‌آموزان برای زیست و فعالیت در جهان فناوری اجرا می‌شود و در این مسیر از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی نیز استفاده خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به طرح ملی «ایران دیجیتال» اظهار کرد: تاکنون حدود ۴ میلیون دانش‌آموز در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از ۶۰۰ هزار نفر دوره‌های آموزشی را به پایان رسانده و بیش از ۷۰۰ هزار پروژه دانش‌آموزی نیز در آن ثبت شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در برنامه آموزش هوش مصنوعی مدارس غیردولتی، حدود ۲۱۰ هزار معلم و یک میلیون دانش‌آموز در مراحل مختلف تحت آموزش قرار گرفته‌اند و در یکی از مراحل اجرای برنامه نیز ۵۰۰ معلم برای ایفای نقش مدرس و تسهیل‌گر آموزش دیده‌اند.

وی افزود: کشور در قالب پنج قطب آموزشی سازمان‌دهی شده است که قطب سوم شامل استان‌های کرمانشاه، اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان و زنجان و قطب پنجم شامل استان‌های کردستان، همدان، آذربایجان غربی و ایلام است و تبریز به‌عنوان میزبان این دو قطب، میزبان دوره‌ها و رویدادهای مرتبط با آموزش هوش مصنوعی بوده است.

وی همچنین از اجرای برنامه جدید آموزش هوش مصنوعی برای ۱۰ هزار معلم مدارس غیردولتی در مرحله نخست خبر داد و گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده در شهریورماه، حدود ۶۰ هزار نفر نیز در دوره ۱۶ ساعته آموزش هوش مصنوعی شرکت کرده‌اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش هدف از آموزش هوش مصنوعی را صرفاً آشنایی با ابزارهای فناورانه ندانست و تأکید کرد: توانایی حل مسئله، خلاقیت، تولید و استفاده صحیح، ایمن و مسئولانه از فناوری باید از اهداف اصلی این آموزش‌ها باشد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، ارتقای صلاحیت حرفه‌ای معلمان مدارس غیردولتی را از برنامه‌های جدی این سازمان عنوان کرد و گفت: دوره‌های آموزشی در حوزه‌های تخصصی، تربیتی و پرورشی برای توانمندسازی نیروی انسانی این مدارس دنبال می‌شود.

وی، اجرای طرح اتقان با هدف ارتقای آموزش قرآن در دوره ابتدایی و توسعه و ترویج فرهنگ نماز با همکاری ستاد اقامه نماز را از دیگر برنامه‌ها دانست و افزود: طرح «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) و طرح «زیست عفیفانه» نیز در برنامه‌های تربیتی مورد توجه قرار دارند.

محمودزاده در پایان تأکید کرد: توانمندسازی نیروی انسانی مدارس غیردولتی تنها به آموزش‌های تخصصی محدود نمی‌شود و ابعاد تربیتی و پرورشی نیز در این برنامه‌ها مورد توجه قرار دارد

کد مطلب 6964683
محدثه رمضانعلی

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