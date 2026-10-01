علیرضا راشکی در حاشیه مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور در شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز سال تحصیلی و اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی گفت: این نهضت با تمرکز ویژه بر مناطق محروم و رفع مسائل اساسی حوزه فضاهای آموزشی در کشور آغاز شد.

وی افزود: در حوزه توسعه فضاهای آموزشی بیش از ۸ هزار فضای آموزشی در قالب این نهضت تعریف شد که کمبود سرانه آموزشی، مدارس ناایمن و سنگین، مدارس کانکسی، تراکم بالای دانش‌آموزی، مدارس تخریبی و پروژه‌های نیمه‌تمام با اولویت بالا از مهم‌ترین محورهای آن است.

راشکی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون و در مجموع در دولت چهاردهم، بیش از ۴۵۰۰ فضای آموزشی به بهره‌برداری رسیده یا در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است.

معاون سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: با تحقق این میزان، بیش از ۶۰ درصد هدف‌گذاری انجام‌شده در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی محقق شده است.

وی اضافه کرد: با وجود شرایط خاص کشور، جنگ و محدودیت‌هایی که ایجاد شد و با وجود کمک‌های مردم، خیرین و دولت، تحقق بیش از ۶۰ درصد یک هدف بزرگ در کمتر از دو سال، جهش قابل توجهی در توسعه فضاهای آموزشی محسوب می‌شود.

راشکی با بیان اینکه تلاش می‌شود اهداف نهضت تا پایان دولت به طور کامل محقق شود، عنوان کرد: تمرکز اصلی بر مناطق محروم، مدارس ناایمن و مناطقی است که سرانه فضای آموزشی پایینی دارند و همچنین مناطقی که با تراکم بالای دانش‌آموزی مواجه هستند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی می‌کنیم میانگین سرانه فضای آموزشی در جامعه هدف به بیش از ۶.۱ مترمربع برای هر دانش‌آموز برسد که گام مهمی برای نزدیک شدن به استانداردهای موردنظر خواهد بود.

معاون سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: سرانه‌های زیر دو مترمربع تقریباً از اولویت‌های اصلی خارج شده و اکنون تمرکز بر مناطقی است که سرانه آنها کمتر از سه مترمربع است.

جمع‌آوری مناطق دارای سرانه کمتر از ۳ مترمربع برای هر دانش‌آموز

راشکی با اشاره به برنامه‌ریزی برای رفع کمبودهای فضای آموزشی در مناطق دارای سرانه پایین گفت: حدود ۲۰ منطقه در کشور وجود دارد که سرانه فضای آموزشی آنها همچنان پایین است و تلاش می‌کنیم این مناطق را طی دو سال آینده ساماندهی کنیم.

وی افزود: هدف‌گذاری ما این است که در پایان دولت، دیگر منطقه‌ای با سرانه فضای آموزشی کمتر از سه مترمربع نداشته باشیم.

فارس؛ دومین استان کشور در تحویل کلاس‌های آموزشی

راشکی درباره وضعیت مدرسه‌سازی در استان فارس نیز گفت: فارس در نهضت توسعه عدالت آموزشی جزء سه استان کشور است که با توجه به وسعت، تعداد دانش‌آموزان و گستردگی مسائل، نظام مسائل گسترده‌ای برای آن تعریف شده است.

وی اضافه کرد: استان فارس در تعداد کلاس‌های تحویلی در قالب نهضت توسعه عدالت نیز رکورددار بوده و در این شاخص رتبه دوم کشور را دارد.

معاون سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به نقش خیرین مدرسه‌ساز در توسعه فضاهای آموزشی گفت: سال گذشته میزان تعهدات خیرین مدرسه‌ساز در کشور به ۲۸.۵ همت رسید که بخشی از این تعهدات مربوط به استان فارس بود.

فارس در تحقق تعهدات خیرین پیشرو است

راشکی با اشاره به روند تحقق تعهدات خیرین در فارس بیان کرد: یکی از شاخص‌های مهم برای ما میزان تحقق تعهدات خیرین است و استان فارس در این زمینه جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: از میزان تعهدات ثبت‌شده خیرین استان فارس، بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان وارد مرحله اجرا شده و خیرین پای کار آمده‌اند که این موضوع یکی از شاخص‌های مثبت فارس در حوزه مدرسه‌سازی است.

البرز، سیستان‌ و بلوچستان و آذربایجان غربی نیازمند توجه بیشتر

راشکی درباره مناطق دارای بیشترین مشکل در حوزه فضای آموزشی گفت: استان‌های البرز، سیستان‌ و بلوچستان و آذربایجان غربی و همچنین بخش‌هایی از شهرستان‌های استان تهران از جمله مناطقی هستند که با مشکلات جدی در سرانه فضای آموزشی مواجه‌اند و نیازمند توجه بیشتری هستند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از پروژه‌های نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی نیز به همین مناطق اختصاص یافته است.

معاون سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به وضعیت تراکم دانش‌آموزی در مدارس گفت: استاندارد تعریف‌ شده برای تراکم دانش‌آموزی، در مدارس روستایی حدود ۲۴ نفر و در مدارس شهری حداکثر ۳۰ نفر است، اما در برخی مناطق کشور به دلیل کمبود فضای آموزشی و کمبود معلم، تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها افزایش یافته است.

راشکی ادامه داد: در برخی استان‌های محروم به دلیل شرایط موجود و توزیع نامتوازن نیروی انسانی، تعداد دانش‌آموز به معلم افزایش پیدا می‌کند، در حالی که در استان‌های برخوردارتر شرایط متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه کیفیت‌بخشی، بازتخصیص فضا و نیروی انسانی همزمان دنبال می‌شود و تلاش داریم مشکل تراکم‌های بالای ۳۵ دانش‌آموز در کلاس را تا پایان نهضت برطرف کنیم.