ایجاد سکوی ملی یادگیری بزرگسالان در دستور کار نهضت سوادآموزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدزاده صبح پنجشنبه در جلسه اداره کل آموزش و پرورش فارس با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار و مأموریت‌های سازمان نهضت سوادآموزی گفت: مفهوم سواد در دنیای امروز از توانایی خواندن و نوشتن فراتر رفته و مهارت‌های پایه، دیجیتال، کاربردی و توانایی حل مسائل روزمره را نیز در بر می‌گیرد؛ ازاین‌رو، رویکردهای سنتی سوادآموزی باید متناسب با نیازهای جدید جامعه بازتعریف شوند.

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور با تأکید بر ضرورت تحول در کارکرد مراکز یادگیری محلی افزود: این مراکز نباید صرفاً به برگزاری کلاس‌های آموزشی محدود باشند، بلکه باید به پایگاه‌هایی برای شناسایی نیازهای یادگیری، هدایت آموزشی، ارائه خدمات پشتیبانی و توانمندسازی یادگیرندگان تبدیل شوند.

محمدزاده ادامه داد: در این مسیر، نقش مربیان نیز باید از آموزش صرف به تسهیلگری حرفه‌ای و همراهی با افراد در فرایند یادگیری مستمر تغییر کند تا زمینه بهره‌مندی مؤثرتر مخاطبان از فرصت‌های آموزشی فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن فرصت‌های یادگیری متناسب با نیازهای افراد تصریح کرد: توانمندسازی بزرگسالان باید فراتر از آموزش‌های اولیه باشد و زمینه دسترسی آنان به مهارت‌های مورد نیاز در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی را فراهم کند.

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور خاطرنشان کرد: این رویکرد می‌تواند زمینه افزایش مشارکت مؤثر افراد در جامعه و اقتصاد را فراهم کند و نقش آموزش را در ارتقای توانمندی‌های فردی و اجتماعی پررنگ‌تر سازد.

سکوی ملی یادگیری بزرگسالان در مسیر تحول سوادآموزی

محمدزاده سکوی ملی یادگیری بزرگسالان را یکی از محورهای راهبردی تحول در سازمان نهضت سوادآموزی دانست و گفت: این سکو باید با ایجاد زیرساختی دیجیتال و یکپارچه، دسترسی آسان و فراگیر به فرصت‌های یادگیری را فراهم کند و ارتباط میان یادگیرندگان، تسهیلگران، مراکز یادگیری محلی و خدمات آموزشی را توسعه دهد.

وی با بیان اینکه محتوای آموزشی باید کاربردی، متناسب با نیازهای واقعی مخاطبان و قابل دسترس باشد، افزود: استفاده از ظرفیت فضای مجازی، ابزارهای دیجیتال و شیوه‌های نوین آموزشی می‌تواند انعطاف‌پذیری فرایند یادگیری را افزایش دهد و امکان بهره‌مندی گروه‌های مختلف جامعه از آموزش‌های مستمر را فراهم سازد.

این مقام مسئول، تحقق این هدف را مستلزم بازتعریف مأموریت‌ها، تعیین استانداردهای محتوایی و خدمات آموزشی، بازنگری در نقش مراکز یادگیری محلی و استقرار سازوکارهای منسجم برای هدایت، پشتیبانی و ارزیابی فرایند یادگیری دانست.

تغییر رویکرد از آموزش جبرانی به توانمندسازی جامعه

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور با تشریح چشم‌انداز آینده این سازمان خاطرنشان کرد: هدف، عبور از یک نهاد صرفاً جبرانی و حرکت به سمت سکوی ملی یادگیری و توانمندسازی بزرگسالان است؛ بستری که فرصت‌های یادگیری مستمر را در اختیار افراد قرار دهد و زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای توانمند، یادگیرنده و برخوردار از مهارت‌های مورد نیاز زندگی امروز را فراهم کند.

محمدزاده در پایان، هماهنگی میان سیاست‌گذاری، ساختار اجرایی، توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ارزیابی مستمر نتایج را از الزامات موفقیت این تحول برشمرد و تأکید کرد: سازمان نهضت سوادآموزی باید با بازتعریف نقش خود، از ارائه‌دهنده آموزش‌های جبرانی به تسهیلگر یادگیری مستمر و توانمندسازی جامعه تبدیل شود.