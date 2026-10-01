امین سینایی در حاشیه مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور در شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی گفت: این نهضت در استان فارس با بیش از ۶۰۰ پروژه آغاز شده و پروژه‌ها بر اساس نظام مسائل آموزشی مناطق مختلف تعریف شده‌اند.

وی افزود: مدارس تخریبی، تکمیل مدارس نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد، ساماندهی مدارس کانکسی مستقل با بیش از ۱۰ دانش‌آموز، مدارس سنگی، فضاهای آموزشی با سرانه کمتر از سه مترمربع و مدارس با تراکم بالای ۳۵ دانش‌آموز، شش محور اصلی این نهضت در فارس هستند.

سینایی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی فارس به ۷۴ درصد رسیده است، گفت: برای اجرای کامل این طرح، منابع مالی باید از چهار بخش اعتبارات ملی، اعتبارات استانی، مشارکت خیرین و مسئولیت‌های اجتماعی تأمین شود و ضعف در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند روند اجرای بخشی از پروژه‌ها را با مشکل مواجه کند.

شیراز به ۲۰۰ کلاس درس جدید نیاز دارد

مدیرکل نوسازی مدارس فارس با اشاره به وضعیت فضای آموزشی در شیراز گفت: یکی از جدی‌ترین چالش‌های استان در حوزه فضای آموزشی مربوط به مقطع ابتدایی شهر شیراز است، زیرا سرانه فضای آموزشی این مقطع کمتر از سه مترمربع است.

وی ادامه داد: در ارزیابی‌های انجام‌شده، سرانه کمتر از سه مترمربع در وضعیت بحرانی قرار دارد و برای عبور از این وضعیت و تبدیل آن به شرایط مطلوب‌تر، ساخت حدود ۲۰۰ کلاس درس در شیراز ضروری است.

سینایی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال‌های اخیر به کمبود فضای آموزشی مربوط بوده است، افزود: دولت باید شرایط دسترسی برابر به آموزش را برای دانش‌آموزان فراهم کند و زمانی که فضای کافی در مدارس دولتی وجود نداشته باشد، خانواده‌هایی که توان پرداخت شهریه مدارس غیردولتی را ندارند با مشکل مواجه می‌شوند.

وی گفت: یکی از اهداف اصلی ما این است که در سال آینده بخش مهمی از مشکلات فضای آموزشی شهر شیراز برطرف شود.

بیش از ۲ هزار کلاس درس تحویل دانش‌آموزان شد

مدیرکل نوسازی مدارس فارس با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌های آموزشی استان اظهار کرد: در یک سال و نیم اخیر تمرکز اصلی بر شهرستان‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده و تلاش کرده‌ایم تا حد امکان از تعریف پروژه‌های جدید و اضافه شدن آنها به سبد پروژه‌های نیمه‌تمام جلوگیری کنیم.

سینایی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، بیش از ۲ هزار کلاس درس در استان فارس تحویل دانش‌آموزان شده که حدود ۸۰۰ کلاس، معادل یک‌سوم این تعداد، با مشارکت خیرین ساخته شده است.

وی با اشاره به نقش خیرین مدرسه‌ساز در توسعه فضاهای آموزشی گفت: خیرین وظیفه قانونی برای انجام این کار ندارند، اما مشارکت آنها از نظر تحقق تعهدات بسیار قابل توجه است و این موضوع مسئولیت دولت را برای تأمین سهم خود و شتاب‌بخشی به پروژه‌های آموزشی بیشتر می‌کند.

تکمیل ۷۸ مدرسه سنگی در فارس

سینایی همچنین درباره وضعیت مدارس سنگی استان فارس گفت: حدود ۱۲۰ مدرسه سنگی در استان شناسایی شده که از این تعداد، ۷۸ پروژه با مشارکت خیرین به پایان رسیده و عملیات اجرایی مابقی نیز در برنامه قرار دارد.

وی با اشاره به تغییر اولویت‌ها پس از جنگ افزود: قرار بود پیش از جنگ و با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری، بخشی از مدارس سنگی در کشور با مشارکت مجموعه‌های نظامی و سپاه ساماندهی شود، اما شرایط جنگی اولویت‌ها را تغییر داد و اجرای این پروژه‌ها نیز به سبد کاری نوسازی مدارس اضافه شد.

مدیرکل نوسازی مدارس فارس درباره مشارکت خیرین نیز گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تعهد خیرین در استان محقق شد و این رقم در سال ۱۴۰۴ با رشد سه‌برابری همراه بود. پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به روند موجود، میزان مشارکت خیرین افزایش پیدا کند.

همه مدارس جدید فارس بر اساس استانداردهای روز ساخته می‌شوند

سینایی در پاسخ به سوالی درباره استانداردهای ساخت مدارس نیز گفت: مدارس در کشور جزو ساختمان‌های با اهمیت ویژه محسوب می‌شوند و طراحی و اجرای آنها بر اساس آخرین ویرایش آیین‌نامه‌های فنی و مقررات مربوط به ساختمان انجام می‌شود.

وی افزود: مدارس، بیمارستان‌ها، آتش‌نشانی‌ها و ساختمان‌های فرمانداری از جمله ساختمان‌هایی هستند که در طراحی سازه آنها ضریب اهمیت بالاتری در نظر گرفته می‌شود تا در برابر حوادثی مانند زلزله از ایمنی بیشتری برخوردار باشند.

مدیرکل نوسازی مدارس فارس تأکید کرد: تمام مدارس جدیدی که در استان و کشور ساخته می‌شوند، ملزم به رعایت آخرین آیین‌نامه‌ها و ضوابط فنی هستند و محاسبات سازه‌ای آنها نیز بر اساس آخرین ویرایش مقررات انجام می‌شود.