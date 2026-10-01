رحیمی: ۵۰۰ اثر تاریخی فلاورجان نیازمند توجه ویژه وزارت میراث است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان رحیمی ظهر پنجشنبه در آیین رونمایی از پوستر ۱۳ جشنواره شهرستان فلاورجان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این شهرستان اظهار کرد: فلاورجان بیش از ۵۰۰ اثر تاریخی دارد که این ظرفیت می‌تواند جایگاه شهرستان را در حوزه گردشگری ارتقا دهد و نیازمند توجه ویژه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای ثبت آثار تاریخی فلاورجان در فهرست آثار ملی افزود: بخشی از آثار تاریخی شهرستان قابلیت ثبت ملی دارند و لازم است روند ثبت آنها با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی همچنین ثبت جهانی مسجد تاریخی اشترجان را یکی از اقدامات مهم در مسیر معرفی ظرفیت‌های تاریخی شهرستان دانست و گفت: با پیگیری‌های انجام شده، معاون وزارت میراث فرهنگی از مسجد تاریخی اشترجان بازدید کرد و این اثر اکنون مراحل ثبت جهانی را طی می‌کند.

رحیمی با اشاره به ضرورت مرمت آثار تاریخی فلاورجان ادامه داد: بخشی از بناهای تاریخی شهرستان در اختیار مالکان خصوصی قرار دارد که در صورت ورود سرمایه‌گذاران، حمایت از آنان از طریق تسهیلات می‌تواند زمینه احیا و بهره‌برداری گردشگری از این بناها را فراهم کند.

وی اضافه کرد: در خصوص بناهای تاریخی دارای مالکیت دولتی نیز انتظار می‌رود وزارت میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان برای مرمت، بازسازی و آماده‌سازی آنها برای استفاده گردشگران حمایت بیشتری داشته باشند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به ظرفیت روستاهای شهرستان در حوزه گردشگری بیان کرد: مناطق روستایی از جمله پیرام و دیگر روستاهای دارای ظرفیت گردشگری، همچنین شهرهای شهرستان، قابلیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری را دارند و باید با انجام مرمت و بازسازی، زمینه حضور گردشگران در این مناطق فراهم شود.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعریف هدف مشخص برای برگزاری جشنواره‌های شهرستان تأکید کرد و گفت: جشنواره‌ها باید دارای هدف مشخص باشند و برگزاری آنها نباید صرفاً به اجرای یک برنامه محدود شود، بلکه باید نتیجه اقتصادی، فرهنگی و گردشگری برای شهرستان به همراه داشته باشد.

وی جذب سرمایه‌گذار را یکی از اهداف مهم جشنواره‌های فلاورجان دانست و افزود: جشنواره‌ها می‌توانند بستری برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان، جذب سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری باشند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به ظرفیت کشاورزی شهرستان و استان اصفهان اظهار کرد: یکی از نیازهای مهم منطقه، توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی از جمله احداث سردخانه‌های استاندارد است تا کشاورزان مجبور نباشند محصولات خود را در زمان نامناسب و با قیمت پایین به بازار عرضه کنند.

رحیمی با اشاره به تولید و جابه‌جایی حجم قابل توجهی از پیاز در منطقه گفت: سالانه حدود ۲۵۰ هزار تن پیاز تولید یا برای نگهداری به منطقه وارد می‌شود و ایجاد سردخانه‌های استاندارد و صنایع تبدیلی می‌تواند زمینه نگهداری، فرآوری و صادرات این محصول را فراهم کند.

وی با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی باید همزمان با تقویت صادرات محصولات کشاورزی دنبال شود، تصریح کرد: پیگیری‌هایی برای استمرار صادرات محصولات کشاورزی و رفع موانع موجود انجام شده است تا تولیدکنندگان با کاهش بازار و زیان اقتصادی مواجه نشوند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جشنواره‌های شهرستان باید به بستری برای شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مسئولان تبدیل شوند تا برگزاری آنها آثار ملموس‌تری برای مردم منطقه داشته باشد.

رحیمی همچنین از همراهی شهرداران شهرستان در زمینه بازسازی آثار تاریخی قدردانی کرد و گفت: احیای میراث تاریخی فلاورجان نیازمند همکاری مجموعه مدیریت شهری، اداره کل میراث فرهنگی، وزارت میراث فرهنگی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان خاطرنشان کرد: فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای حضور گردشگران داخلی و خارجی، با رعایت موازین فرهنگی و شرعی، می‌تواند زمینه رونق گردشگری در مناطق تاریخی، روستایی و طبیعی فلاورجان را فراهم کند.