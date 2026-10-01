به گزارش خبرنگار مهر، سید حافظ کریمیان پیش از ظهر پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از بزرگترین مجموعه بوم‌گردی شهرستان فلاورجان همزمان با هفته گردشگری در روستای گلگون با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این شهرستان اظهار کرد: فلاورجان با برخورداری از ۵۴ اثر تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی کشور، یکی از شهرستان‌های دارای ظرفیت قابل توجه در حوزه میراث فرهنگی استان اصفهان است.

وی افزود: مسجد جامع فلاورجان از شاخص‌ترین آثار تاریخی شهرستان به شمار می‌رود که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار گرفته و اقدامات مربوط به ساماندهی آن نیز انجام شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان فلاورجان ادامه داد: با همکاری فرمانداری، دفتر نماینده مردم شهرستان در مجلس، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، ۴۰ پرونده ثبتی دیگر نیز آماده شده است تا با حضور شورای عالی ثبت در شهرستان، روند ثبت این آثار در فهرست آثار ملی دنبال شود.

کریمیان با اشاره به روند ثبت آثار تاریخی فلاورجان بیان کرد: از سال ۱۳۱۰ تاکنون ۳۵ اثر تاریخی این شهرستان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و با پیگیری‌های انجام‌شده، هدف‌گذاری برای ثبت ۴۰ اثر دیگر در دستور کار قرار گرفته که تحقق آن می‌تواند ظرفیت ثبت میراث تاریخی شهرستان را در یک سال به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

وی همچنین از مرمت ۴۸ بنای تاریخی فلاورجان خبر داد و گفت: این بناها بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد مرمت شده‌اند و بخشی از بناهای ارزشمند تاریخی پس از مرمت به چرخه جاذبه‌های گردشگری شهرستان اضافه شده‌اند و برخی بناهای مهم نیز در مسیر تبدیل شدن به تأسیسات گردشگری قرار دارند.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان فلاورجان، ظرفیت‌های طبیعی، کشاورزی و روستایی را بخش دیگری از توانمندی‌های گردشگری این شهرستان دانست و اظهار کرد: فلاورجان دارای ۵۴ روستا، ۱۱ شهر، ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، باغی و گلخانه‌ای، ۴۳ امامزاده و بقاع متبرکه، جاذبه‌های تاریخی، آداب و رسوم، پوشاک و خوراک بومی است که مجموعه‌ای متنوع از ظرفیت‌های گردشگری را در این شهرستان ایجاد کرده است.

کریمیان با اشاره به عبور رودخانه زاینده‌رود از محدوده شهرستان فلاورجان افزود: حدود ۲۲ کیلومتر از مسیر زاینده‌رود از جنوب به شمال شهرستان عبور می‌کند و این ظرفیت در کنار موقعیت جغرافیایی فلاورجان در مجاورت شهر اصفهان و قرار گرفتن آن در مسیر تاریخی ارتباطی اصفهان با مناطق غرب و جنوب غرب کشور، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های مختلف در توسعه گردشگری گفت: گردشگری یک صنعت جامع است و رونق آن تنها با فعالیت اداره میراث فرهنگی محقق نمی‌شود، بلکه آماده‌سازی زیرساخت‌ها و همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، دهیاری‌ها و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری یک منطقه ضروری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان فلاورجان همچنین از اجرای چهار پروژه سرمایه‌گذاری گردشگری در این شهرستان خبر داد و افزود: مجتمع گردشگری راه، پارک و پارک طبیعت‌گردی حومه اشترجان، محوطه گردشگری کبوترخانه نرگون و محوطه گردشگری کبوترخانه ۴۰ برج از جمله طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری شهرستان هستند که اقدامات مربوط به آنها در حال انجام است.

کریمیان با اشاره به ظرفیت صنایع دستی فلاورجان نیز اظهار کرد: هنرمندان شاخصی در رشته‌های مختلف صنایع دستی در شهرستان فعالیت دارند و برخی از هنرمندان این منطقه در رشته‌هایی مانند نقاشی، میناکاری و مصنوعات چوبی دارای جایگاه قابل توجهی هستند.

وی ادامه داد: یکی از مطالبات جدی هنرمندان صنایع دستی، افزایش سهمیه تسهیلات و بیمه است و سهمیه فعلی بیمه هنرمندان پاسخگوی تعداد فعالان این حوزه در شهرستان نیست.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان فلاورجان در ادامه با اشاره به ضرورت تبدیل فلاورجان از منطقه عبوری به مقصد گردشگری گفت: برگزاری رویدادهای گردشگری یکی از راهکارهای مؤثر برای تبدیل مناطقی که تاکنون مقصد گردشگری نبوده‌اند به مقصد گردشگری است.

کریمیان افزود: گردشگری در کشور ماهیتی فصلی دارد و برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری می‌تواند علاوه بر ایجاد مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی، به توزیع زمانی سفر و افزایش حضور گردشگران در طول سال کمک کند.

وی از ثبت چهار جشنواره فلاورجان در تقویم رویدادهای گردشگری کشور خبر داد و گفت: جشنواره آلبالو در به‌سحر، جشنواره فیروزان، رویداد شهر تاریخی طاد و یکی دیگر از آیین‌های شهرستان در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان فلاورجان همچنین از طراحی ۱۳ جشنواره و رویداد گردشگری در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این رویدادها با همکاری فرمانداری، نماینده مردم شهرستان، شهرداران و دهیاران طراحی شده‌اند و می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده فلاورجان نقش مؤثری داشته باشند.

بهره‌برداری از بزرگترین مجموعه بوم‌گردی شهرستان فلاورجان در روستای گلگون، در شرایطی انجام شد که توسعه اقامتگاه‌های بومی و روستایی می‌تواند در کنار احیای بناهای تاریخی، برگزاری رویدادها و معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و فرهنگی، یکی از محورهای توسعه گردشگری شهرستان در سال‌های آینده باشد.