به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده صبح پنجشنبه در آیین رونمایی از پوستر ۱۳ جشنواره برای فلاورجان، گردشگری را یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای ایجاد اشتغال، ثروت‌آفرینی و تقویت اقتصاد روستاها دانست و اظهار کرد: امروز نگاه به گردشگری در سطح دولت، حاکمیت، مردم، نمایندگان مجلس و مدیران محلی تغییر کرده و ظرفیت‌های این حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان فلاورجان افزود: احساس می‌کنم در حوزه گردشگری فلاورجان یک تولد جدید در حال شکل‌گیری است و این شهرستان با سرعت و شتاب مناسبی در حال ورود به مسیر مقصدشدن در گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: نزدیکی فلاورجان به شهر اصفهان، ظرفیت‌های طبیعی، کشاورزی، فرهنگی و روستایی این شهرستان، زمینه مناسبی برای تبدیل آن به یکی از مقاصد گردشگری پیرامون اصفهان فراهم کرده است.

وی با اشاره به برگزاری ۱۳ جشنواره در فلاورجان تصریح کرد: این جشنواره‌ها می‌توانند به عنوان یک ریل‌گذاری مناسب برای معرفی شهرها، روستاها، محصولات، آیین‌ها، صنایع دستی و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان عمل کنند.

کرم‌زاده با تأکید بر ضرورت پیوند رویدادهای گردشگری با اقتصاد محلی گفت: اگر برای هر رویداد هدف‌گذاری مشخصی صورت گیرد، جشنواره‌ها علاوه بر جذب گردشگر می‌توانند به فروش محصولات کشاورزی، صنایع دستی و تولیدات محلی با ارزش اقتصادی بیشتر کمک کنند.

وی افزود: برگزاری رویدادهای گردشگری باید به گونه‌ای باشد که مردم محلی نیز از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند؛ زیرا رونق گردشگری زمانی پایدار خواهد بود که به اقتصاد جوامع محلی، اشتغال و ماندگاری جمعیت در شهرها و روستاها کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان همچنین از آمادگی این اداره کل برای حمایت از برنامه‌های بازاریابی گردشگری فلاورجان خبر داد و گفت: شهرستان باید بخشی از منابع خود را برای معرفی جاذبه‌های گردشگری اختصاص دهد تا اداره کل نیز بتواند در حوزه معرفی و تبلیغات، پشتیبانی بیشتری انجام دهد.

وی پیشنهاد کرد: برای هر یک از ۱۳ جشنواره، برنامه مشخصی برای تولید محتوا، دعوت از خبرنگاران، برگزاری تورهای تخصصی رسانه‌ای و معرفی ظرفیت‌های شهرستان به فعالان گردشگری تدوین شود.

کرم‌زاده با بیان اینکه معرفی مقصد یکی از الزامات توسعه گردشگری است، اظهار کرد: تا زمانی که مردم یک منطقه را در فیلم، تصویر، گزارش و محتوای رسانه‌ای نبینند، شناخت کافی از ظرفیت‌های آن پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین تبلیغات و بازاریابی باید همزمان با توسعه زیرساخت‌ها دنبال شود.

وی ادامه داد: خبرنگاران تخصصی حوزه گردشگری، فعالان رسانه‌ای، اینفلوئنسرها، تورلیدرها و دفاتر خدمات مسافرتی می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های فلاورجان نقش مؤثری داشته باشند و باید برای حضور این گروه‌ها در جشنواره‌ها برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از آمادگی این اداره کل برای میزبانی نشست خبری جشنواره‌های فلاورجان خبر داد و گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان می‌تواند با دعوت از رسانه‌های تخصصی، زمینه معرفی ظرفیت‌های شهرستان را فراهم کند.

وی همچنین از اختصاص ظرفیت نمایشگاهی برای عرضه محصولات فلاورجان خبر داد و افزود: امکان معرفی صنایع دستی، غذاهای محلی، نان‌های سنتی، محصولات کشاورزی، بازی‌های بومی و سایر تولیدات شهرستان در فضاهای نمایشگاهی اصفهان وجود دارد و این ظرفیت می‌تواند به معرفی مستقیم تولیدات فلاورجان کمک کند.

کرم‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های اقامتی استان اصفهان گفت: در شرایط فعلی ضریب اشغال مراکز اقامتی استان به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده است و توسعه مقصدهای جدید در پیرامون اصفهان می‌تواند به توزیع مناسب‌تر جریان گردشگری کمک کند.

وی با بیان اینکه هدف گردشگری فلاورجان نباید صرفاً جذب گردشگر برای بازدید چندساعته باشد، تصریح کرد: ظرفیت‌های شهرستان به گونه‌ای است که می‌توان برای افزایش مدت ماندگاری گردشگران برنامه‌ریزی کرد و خانه‌مسافرها، بوم‌گردی‌ها و سایر تأسیسات اقامتی می‌توانند در این مسیر نقش داشته باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این استان اظهار کرد: طرح جامع گردشگری استان با برش شهرستانی در حال دنبال شدن است و توجه به گردشگری به عنوان یکی از ظرفیت‌های اصلی توسعه استان، می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها را روشن‌تر کند.

وی گردشگری را صنعتی کم‌آلاینده دانست و گفت: استفاده از ظرفیت گردشگری می‌تواند در کنار حفظ منابع طبیعی، به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و تقویت فعالیت‌های محلی کمک کند.

کرم‌زاده همچنین از پیگیری اعتبارات برای توسعه گردشگری فلاورجان خبر داد و افزود: در حوزه مرمت بناهای تاریخی، اداره کل میراث فرهنگی می‌تواند از ظرفیت اعتبارات ملی حمایت کند؛ انتظار ما این است که شهرستان نیز بخشی از منابع خود را به بازاریابی، معرفی جاذبه‌ها و تولید محتوای گردشگری اختصاص دهد.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در معرفی جاذبه‌های گردشگری باید هم‌پای مرمت بناها و توسعه زیرساخت‌ها دنبال شود؛ زیرا حتی اگر یک اثر تاریخی مرمت شود اما معرفی مناسبی برای آن صورت نگیرد، ظرفیت اقتصادی گردشگری آن به شکل مطلوب فعال نخواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: ۱۳ جشنواره فلاورجان زمانی می‌توانند اثرگذاری واقعی داشته باشند که از سطح یک برنامه مناسبتی فراتر رفته و به ابزار معرفی مقصد، جذب گردشگر، توسعه بازار محصولات محلی و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.