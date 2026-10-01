افتتاح بخش VIP در گچساران؛ گامی تازه برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه پناهی عصر پنج‌شنبه در آیین بهره‌برداری و کلنگ‌زنی پروژه‌های بهداشتی و درمانی شهرستان گچساران، با اشاره به توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت اظهار کرد: همزمان با این افتتاح، عملیات اجرایی چند پروژه دیگر شامل دو مرکز جامع خدمات سلامت و یک خانه بهداشت نیز آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات درمانی یکی از اولویت‌های اصلی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است، افزود: راه‌اندازی بخش VIP در بیمارستان بی‌بی‌حکیمه (س) در همین راستا و با هدف ارائه خدمات ویژه و استاندارد به مراجعان انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: این بخش با تجهیزات کامل و مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت طراحی و اجرا شده و تلاش شده تا محیطی متفاوت برای ارائه خدمات مراقبتی فراهم شود.

پناهی در تشریح امکانات این بخش گفت: اتاق‌های VIP به امکانات رفاهی کامل از جمله تخت همراه، یخچال و مایکروفر مجهز شده‌اند تا بیماران و همراهان آنان در فضایی اختصاصی و آرام خدمات درمانی را دریافت کنند.

وی با تأکید بر اینکه بیمارستان بی‌بی‌حکیمه (س) نخستین مرکز درمانی زیرمجموعه این دانشگاه است که به چنین سطحی از خدمات دست یافته، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه این نوع خدمات در سایر مراکز درمانی استان نیز در دستور کار قرار دارد و به‌زودی یکی از بیمارستان‌های یاسوج نیز به این بخش مجهز خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در پاسخ به پرسشی درباره میزان اعتبارات هزینه‌شده برای این پروژه‌ها تصریح کرد: تمرکز ما بر ارائه خدمات مطلوب به مردم است و اعتقاد داریم نباید جامعه را درگیر جزئیات مالی کرد؛ مهم آن است که نیازهای درمانی مردم به‌درستی تأمین شود.

به گزارش مهر، افتتاح بخش‌های ویژه در بیمارستان‌های استان در حالی در دستور کار قرار گرفته که همزمان، مطالبات عمومی درباره توسعه عادلانه خدمات درمانی و تقویت زیرساخت‌های عمومی سلامت نیز همچنان از سوی افکار عمومی مطرح است؛ مطالبه‌ای که می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری در حوزه سلامت استان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.