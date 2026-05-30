افتتاح دانشکده دندانپزشکی یاسوج پس از ۱۳ سال انتظار

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه پناهی عصر شنبه در آئین افتتاح دانشکده دندانپزشکی یاسوج با حضور معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار کرد: امروز پایان انتظار ۱۳ ساله برای بهره‌برداری از یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رقم خورده و این اتفاق برای مجموعه دانشگاه و مردم استان بسیار شیرین و ارزشمند است.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در ماه‌های اخیر افزود: در ۱۵ ماه گذشته مجموعه دانشگاه علوم پزشکی با تمام توان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام پای کار بوده و تاکنون ۱۸ پروژه به سرانجام رسیده است که دانشکده دندانپزشکی یکی از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: پس از این پروژه نیز تکمیل دانشکده بهداشت و پرستاری در دستور کار قرار دارد تا سرانه فضای آموزشی دانشگاه دو برابر شود.

وی با قدردانی از تلاش معاونان، مدیران، کارکنان و عوامل اجرایی دانشگاه گفت: موفقیت امروز حاصل کار جمعی مجموعه دانشگاه، معاونت توسعه، دفتر فنی، معاونت آموزشی، دانشکده دندانپزشکی و همه افرادی است که در مسیر تکمیل این پروژه نقش‌آفرینی کردند.

پناهی با اشاره به سیاست‌های وزارت بهداشت و دولت در حوزه سلامت تصریح کرد: رویکرد اصلی نظام سلامت، حرکت از درمان به سمت پیشگیری است و اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع می‌تواند نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت و کاهش نیاز به توسعه تخت‌های بیمارستانی داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج درباره دلایل طولانی شدن روند اجرای این پروژه گفت: اخذ مجوز ماده ۲۳، محدودیت منابع مالی، تورم، تغییرات مدیریتی و برخی موانع اجرایی از مهم‌ترین عوامل تأخیر در تکمیل این طرح بودند، هرچند مدیران ادوار مختلف نیز برای پیشبرد آن تلاش‌های ارزشمندی انجام دادند.

وی افزود: در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان، دانشکده دندانپزشکی در فهرست هفت پروژه اولویت‌دار قرار گرفت و با اختصاص ۱۰۸ میلیارد تومان اعتبار، روند تکمیل پروژه شتاب گرفت و امروز به بهره‌برداری رسید.

پناهی با اشاره به ویژگی‌های این مرکز آموزشی و درمانی اظهار کرد: این ساختمان با زیربنای چهار هزار متر مربع احداث شده و ظرفیت استقرار ۷۸ یونیت دندانپزشکی را دارد.

وی با اشاره به اینکه خدمات ارائه شده در این مرکز به صورت آموزشی-درمانی است، ادامه داد: به این معنا که دانشجویان در محیطی استاندارد آموزش می‌بینند و همزمان مردم نیز می‌توانند با تعرفه‌هایی به مراتب کمتر از مراکز تخصصی خصوصی از خدمات دندانپزشکی بهره‌مند شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تأکید بر تداوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانشگاه گفت: هیچ پروژه نیمه‌تمامی در دانشگاه رها نشده و تلاش خواهیم کرد همه طرح‌های در دست اجرا را با برنامه‌ریزی، مطالعه و تأمین منابع به سرانجام برسانیم.

وی در پایان با ابراز خرسندی از افتتاح دانشکده دندانپزشکی یاسوج خاطرنشان کرد: این مجموعه حاصل سال‌ها تلاش و پیگیری است و امیدواریم با بهره‌برداری از آن، زمینه ارتقای آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت به مردم استان بیش از پیش فراهم شود.