به گزارش خبرنگار مهر، سیده رقیه پناهی شامگاه سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه، با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس مسائل و مشکلات جامعه اظهار کرد: سوالات و انتقادات رسانه‌ها را چراغ راه دانشگاه می‌دانیم و انتقادات سازنده مسیر را به ما نشان می‌دهد.

وی افزود: بخشی از پرسش‌های مطرح‌شده را پاسخ داریم و بخش دیگری که هنوز به پاسخ نرسیده‌ایم، حتماً در ادامه مسیر به آنها خواهیم پرداخت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به موضوع حواشی مطرح‌شده در فضای مجازی، گفت: اصحاب رسانه‌ای که امروز طرف گفت‌وگوی ما هستند، حواشی ایجاد نکرده‌اند و هر انتقادی که مطرح شده، از نظر ما سازنده بوده و آن را روی چشم گذاشته‌ایم.

پناهی تصریح کرد: اگر موضوعی در فضای رسانه‌ای مطرح شود و صحت داشته باشد و جامعه را دچار اضطراب و التهاب نکند، حتماً به آن پاسخ خواهیم داد و اگر جایی عملکردی وجود داشته باشد که نیازمند توضیح باشد، به آن خواهیم پرداخت.

وی ادامه داد: شعار همیشگی ما شخصیت و صداقت است و تلاش می‌کنیم مسائل را با همین رویکرد و در مسیر پاسخگویی حل کنیم.

استقلال معاونت‌ها و پاسخ به موضوع کمبود نیرو

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در پاسخ به پرسشی درباره کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها گفت: یکی از سیاست‌های ما در دوره جدید مدیریت دانشگاه، بازگرداندن استقلال معاونت‌ها و هویت معاونان به آنها بوده است.

پناهی با اشاره به موضوع کمبود نیرو در بیمارستان‌ها افزود: نمی‌دانم داده‌ای که برای طرح این موضوع در اختیار دوستان قرار گرفته چه بوده، اما دانشگاه علوم پزشکی در زمینه جذب نیرو مجوز لازم را در اختیار ندارد.

وی بیان کرد: یکی از رسالت‌های دانشگاه، کمک به اشتغال‌زایی است و در همین راستا مکاتبات زیادی با سازمان اداری و استخدامی کشور انجام داده‌ایم و نشستی نیز با حضور استاندار با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار و درخواست خود را برای جذب نیرو مطرح کردیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: روزهای دوشنبه که پاسخگوی مردم هستیم، شاید بیش از ۹۰ درصد مراجعه‌کنندگان برای موضوع اشتغال‌زایی مراجعه می‌کنند، اما وقتی مجوز جذب نیرو نداریم، نمی‌توانیم پاسخ مناسبی به این درخواست‌ها بدهیم و بسیاری از این عزیزان با ناراحتی اتاق مدیریت دانشگاه را ترک می‌کنند که این موضوع برای ما بسیار ناراحت‌کننده است.

پناهی گفت: از مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور درخواست کرده‌ایم که در این زمینه کمک کنند و کارشناسی‌های لازم نیز انجام شده است. دلایل متعددی برای وضعیت موجود وجود دارد که جزئیات آن را می‌توان در جلسات کارشناسی با اصحاب رسانه مطرح کرد.

تبدیل وضعیت نیروهای خدماتی؛ یکی از مشکلات دانشگاه

وی با اشاره به وضعیت نیروهای خدماتی و پشتیبانی دانشگاه گفت: به دلایل مختلف، بسیاری از همکاران ما تمایل ندارند در رسته خدماتی و پشتیبانی باقی بمانند و درخواست دارند وضعیت آنها تغییر کرده و از رسته پشتیبانی به رسته اداری منتقل شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: این موضوع یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در جلسه‌ای با حضور معاونان و مدیران دانشگاه از آنها خواسته‌ایم نیروهای خدماتی را با سیاست‌ها، تدابیر و راهکارهای ممکن در وضعیت موجود حفظ کنند تا در صورت دریافت مجوز جذب نیرو بتوانیم کمبودها را جبران کنیم.

بیمارستان‌های ۳۲ تختخوابی؛ نیازمند نگاه کارشناسی

پناهی با اشاره به موضوع بیمارستان‌های ۳۲ تختخوابی اظهار کرد: از نگاه کارشناسی، ساخت بیمارستان ۳۲ تختخوابی بدون تأمین نیروی انسانی متخصص و منابع پایدار می‌تواند یک اشتباه بزرگ باشد.

وی افزود: اگر ساختمانی داشته باشیم که نیروی انسانی متخصص و متبحر نداشته باشد، این ساختمان در عمل به بیمارستان زیان‌ده تبدیل خواهد شد و برای پرداخت حقوق و مزایای منابع انسانی آن مجبور خواهیم بود از منابع دیگری استفاده کنیم؛ موضوعی که روزبه‌روز تشدید خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تأکید کرد: با این حال، با هر سیاست و تدبیری که لازم باشد تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها به سرانجام برسند.

پناهی از اصحاب رسانه خواست دانشگاه را در مسیر اجرای سیاست‌هایی که خروجی آن آرامش مردم و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت است، همراهی کنند و گفت: در یک سال گذشته هر تیتر خبری که از رسانه‌های استان دیده‌ام، دلسوزانه و متعهدانه بوده است.

۱۱ آمبولانس جدید وارد ناوگان دانشگاه شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره فرسودگی ناوگان اورژانس و برخی ساختمان‌های دانشگاه گفت: نکته‌ای که درباره فرسودگی ناوگان اورژانس مطرح شد، کاملاً درست است و عمر برخی آمبولانس‌های ما به پایان رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: برخی آمبولانس‌ها بیش از ۱۵ سال عمر مفید خود را پشت سر گذاشته‌اند و همکاران ما هر روز درگیر تعمیر و سرپا نگه داشتن این خودروها هستند.

پناهی بیان کرد: خوشبختانه وزیر بهداشت و رئیس اورژانس کشور برای نوسازی ناوگان پای کار آمده‌اند و فرآیند تزریق آمبولانس به بدنه دانشگاه در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در یک سال گذشته ۱۱ دستگاه آمبولانس به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اضافه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: در توزیع آمبولانس‌ها تلاش کردیم مناطق مختلف را مورد توجه قرار دهیم، اما طبیعی است وقتی مرکز استان با ناوگان فرسوده مواجه است و بیمارستان‌های اصلی در آنجا مستقر هستند، این منطقه در اولویت قرار گیرد تا امکان جابه‌جایی بیماران فراهم باشد.

پناهی گفت: این به معنای نادیده گرفتن مناطق کمتر توسعه‌یافته نیست و آن مناطق نیز در دستور کار دانشگاه قرار دارند و تلاش می‌کنیم تعداد بیشتری آمبولانس وارد مجموعه دانشگاه شود.

استفاده از ظرفیت خیرین برای نوسازی ناوگان

وی از استفاده دانشگاه علوم پزشکی از ظرفیت خیرین برای تقویت ناوگان اورژانس خبر داد و گفت: در یک هفته تا ۱۰ روز گذشته در تهران جلسه‌ای با خیرین کشوری برگزار کردیم و از آنها خواستیم با توجه به شرایط خاص کشور، برای تقویت حوزه سلامت استان کنار دانشگاه قرار گیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به شرایط خاص کشور در یک سال گذشته افزود: جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، ناترازی‌های انرژی و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده دیگری در کشور رخ داد و باید این شرایط خاص را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در نظر گرفت.

پناهی تأکید کرد: در چنین دوره پرچالشی، همکاران ما توانستند هرچند از نگاه برخی ممکن است خدمات انجام‌شده اندک به نظر برسد، اما با تمام توان به مردم خدمت کنند.

تکمیل ۳۰ پروژه عمرانی و احیای طرح‌های راکد

وی با اشاره به اقدامات عمرانی دانشگاه گفت: در یک سال گذشته حدود ۳۰ پروژه عمرانی را در دستور کار داشتیم که برخی از آنها سال‌ها دچار رکود بودند و با سرعت بسیار کمی پیش می‌رفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: قصد نداریم برای توقف پروژه‌ها کسی را مقصر بدانیم، زیرا در همه ادوار، مدیران، کارکنان و رؤسای دانشگاه متناسب با امکانات موجود تلاش کرده‌اند.

پناهی ادامه داد: در این دوره تلاش کردیم پروژه‌های راکد را دوباره فعال کنیم و حدود ۲۰ پروژه را به مرحله پیشرفت و سرانجام برسانیم.

وی با اشاره به توسعه فضای آموزشی دانشگاه گفت: با بهره‌برداری از دانشکده پرستاری و بهداشت، سرانه فضای آموزشی دانشگاه افزایش قابل توجهی خواهد داشت و فضای آموزشی ما نسبت به سال ۱۳۹۶ که این پروژه آغاز شد، به حدود دو برابر می‌رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: این پروژه که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود، طی بازه زمانی حدود شش ماه با کمک همکاران به سرانجام رسید و تجهیزات مدرنی نیز در آن مستقر شد.

بهره‌برداری از اورژانس یاسوج و توسعه دانشکده دندانپزشکی

پناهی گفت: ساختمان اورژانس شهر یاسوج نیز به بهره‌برداری رسید و همکاران ما در فوریت‌های پزشکی و اورژانس ۱۱۵ مورد تشویق سازمان اورژانس کشور قرار گرفتند.

وی ادامه داد: توسعه دانشکده دندانپزشکی نیز پس از ۱۳ سال و با وجود حرکت لاک‌پشتی در سال‌های گذشته، در این دوره به مرحله قابل توجهی رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: البته همچنان کمبودها و مشکلاتی وجود دارد که بخشی از آنها به شرایط خاص کشور مربوط می‌شود؛ از جمله موضوع تابلو برق که در حال رفع و رجوع آن هستیم.

خیرین پای کار حوزه سلامت آمدند

پناهی با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های سلامت استان گفت: اینکه توانستیم خیرین را پای کار بیاوریم و آنها به دانشگاه اعتماد کردند، پروژه ساختند، پروژه‌ها را به سرانجام رساندند و تجهیزات به مجموعه دانشگاه اضافه کردند، دستاورد کوچکی نیست.

وی افزود: پروژه همراه بیمار بیمارستان جلیل را کلنگ‌زنی کردیم و در بیمارستان امام خمینی نیز این پروژه را به سرانجام رساندیم. همچنین پروژه همراه بیمار بیمارستان امام سجاد به پایان رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: چندین پایگاه اورژانس نیز با کمک خیرین احداث و به بهره‌برداری رسیده و چندین خانه بهداشت در حوزه کهگیلویه به سرانجام رسیده است.

پناهی ادامه داد: مرکز شیمی‌درمانی بیمارستان امام خمینی دهدشت نیز با کمک خیرین آغاز شد و چند روز گذشته نیز خیرین برای تأمین تجهیزات بخش شیمی‌درمانی در کنار دانشگاه قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: ممکن است این اقدامات از نگاه برخی کافی نباشد و قطعاً باید بیشتر تلاش کنیم، اما از نگاه دانشگاه، انجام این پروژه‌ها، استفاده از ظرفیت خیرین و تلاش برای احیای ناوگان اورژانس، اقدامات مهمی بوده است.

کمبود دستگاه MRI نداریم؛ خرابی تجهیزات مشکل‌ساز است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در ادامه درباره وضعیت دستگاه‌های MRI استان گفت: متناسب با شاخص‌های جمعیتی، در استان کمبود دستگاه MRI نداریم.

پناهی افزود: با این حال، به دلیل استفاده و فشار کاری بالا، ممکن است این دستگاه‌ها دچار خرابی‌های متعدد شوند و چرخه خدمت‌رسانی متوقف یا کند شود که این موضوع را به عنوان یک اختلال در سیستم می‌پذیریم.

وی با اشاره به ضرورت بازبینی در روند استفاده از تجهیزات تصویربرداری بیان کرد: بخشی از این موضوع متعلق به دانشگاه و بخشی نیز مربوط به میزان تقاضای مردم است.

ضرورت جلوگیری از تصویربرداری‌های غیرضروری

پناهی با اشاره به افزایش تقاضا برای MRI و سی‌تی‌اسکن گفت: گاهی مردم برای کوچک‌ترین دردها، به‌ویژه درد زانو، تصور می‌کنند حتماً باید MRI انجام دهند و قانع کردن آنها که ممکن است نیازی به این تصویربرداری نباشد، دشوار است.

وی افزود: در بحث سی‌تی‌اسکن نیز موضوع میزان اشعه دریافتی بیمار اهمیت دارد و آثار احتمالی اشعه ایکس و اثر تجمعی آن باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: البته نمی‌توان این موضوع را به شکلی در رسانه‌ها مطرح کرد که باعث اضطراب و التهاب در جامعه شود، اما باید با احتیاط و به شکل کارشناسی درباره ضرورت انجام تصویربرداری‌های پزشکی اطلاع‌رسانی شود.

اجرای صحیح پزشک خانواده؛ راهکار کاهش ازدحام کلینیک‌ها

پناهی در پاسخ به موضوع شلوغی کلینیک‌ها و ترافیک مراکز درمانی گفت: بخشی از این وضعیت به دلیل آن است که مردم برای مشکلات ساده و بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی نیز مستقیماً به متخصص مراجعه می‌کنند.

وی افزود: اگر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به شکل صحیح و کارشناسی اجرا شود، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد و بیمار ابتدا توسط پزشک خانواده بررسی و در صورت نیاز به متخصص ارجاع داده می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تأکید کرد: با اجرای درست برنامه پزشک خانواده، مسیر ارائه خدمات اصلاح خواهد شد و می‌توان امیدوار بود بخشی از ازدحام موجود در کلینیک‌ها کاهش یابد.

پناهی در پایان با تأکید دوباره بر نقش رسانه‌ها گفت: اگر همکاران و تیم دانشگاه با همین انرژی به فعالیت خود ادامه دهند، در بلندمدت اتفاقات بهتر و زیباتری برای استان و مردم رقم خواهد خورد و امیدواریم رسانه‌ها نیز در این مسیر در کنار دانشگاه باشند.