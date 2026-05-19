افتتاح رادیوتراپی یاسوج کمتر از یک سال آینده؛رشد ۶۰ درصدی اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه پناهی شامگاه سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به روند اجرای بیمارستان سرطان یاسوج افزود: این پروژه سال‌ها مطرح بود اما تا زمانی که مجوز ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه اخذ نشود، عملاً امکان آغاز واقعی پروژه وجود ندارد.

وی اظهار کرد: با همراهی استانداری، مجمع نمایندگان استان و حمایت وزیر بهداشت، مجوز ماده ۲۳ بیمارستان سرطان و بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت اخذ شد و پس از آن فرآیند مناقصه و آغاز عملیات اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

پروژه رادیوتراپی در دل بیمارستان سرطان اجرا می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج درباره دستگاه شتاب‌دهنده و پروژه رادیوتراپی استان گفت: دستگاه رادیوتراپی حدود سه سال پیش وارد استان شد اما به دلیل تأخیر در تکمیل پروژه و مسائل مرتبط با گارانتی و زیرساخت، امکان بهره‌برداری از آن فراهم نشد.

وی تصریح کرد: پروژه رادیوتراپی در دل بیمارستان سرطان تعریف شده و هم‌زمان در حال پیشرفت است و اگر اتفاق غیرقابل پیش‌بینی رخ ندهد، کمتر از یک سال آینده این پروژه تحویل مردم استان می شود تا بیماران مبتلا به سرطان خدمات درمانی را در داخل استان دریافت کنند.

بدون مجوز ماده ۲۳، کلنگ‌زنی معنا ندارد

پناهی در پاسخ به مطالبات مطرح شده درباره احداث بیمارستان در منطقه پاتاوه گفت: بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۵ بسته شده و تاکنون مجوز ماده ۲۳ برای این پروژه اخذ نشده است.

وی تاکید کرد: بدون مجوز قانونی و بدون تأمین اعتبار، وعده دادن به مردم صحیح نیست و ما هیچ‌گاه قولی که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد نخواهیم داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: نگاه دانشگاه علوم پزشکی نگاه بسته و انقباضی نیست اما باید واقعیت‌های بودجه‌ای و شاخص‌های سطح‌بندی خدمات درمانی را در نظر گرفت.

مشکل اصلی نظام سلامت کمبود نیروی انسانی است

وی با بیان اینکه صرف ساخت ساختمان مشکلات درمان را حل نمی‌کند، گفت: امروز مهم‌ترین مشکل حوزه درمان کمبود منابع انسانی و نیروی متخصص است.

پناهی ادامه داد: بسیاری از تجهیزات و پروژه‌ها بدون نیروی انسانی کارآمد عملاً بلااستفاده می‌مانند و رضایتمندی مردم نیز حاصل نمی‌شود.

وی درباره جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی گفت: در یک سال اخیر اجازه جذب نیروی بدون ضابطه داده نشده و تلاش شده هزینه‌های اضافی به دانشگاه تحمیل نشود.

بدهی بیمه‌ها و کمبود منابع مالی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به مشکلات مالی حوزه درمان، اظهار کرد: بخش زیادی از درآمد بیمارستان‌ها در قالب مطالبات از بیمه‌ها باقی می‌ماند و همین موضوع باعث تأخیر در پرداخت کارانه‌ها و حقوق نیروهای شرکتی شده است.

وی افزود: هنگام آغاز مسئولیت، دانشگاه علوم پزشکی حدود ۲۳ ماه کارانه معوق داشت که اکنون این میزان به حدود ۶ تا ۷ ماه کاهش یافته است.

پناهی بیان کرد: اگر بدون مجوز سازمان اداری و استخدامی نیروی جدید جذب شود، حقوق این نیروها باید از درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها پرداخت شود که این موضوع کیفیت خدمات درمانی را با مشکل مواجه می‌کند.

افتتاح بخش ICU جدید در یاسوج

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از راه‌اندازی بخش ICU جدید در یکی از بیمارستان‌های استان خبر داد و گفت: به تازگی ۱۰ تخت ویژه جدید به ظرفیت درمانی استان اضافه شده که شاخص تخت‌های ویژه استان را از میانگین کشوری بالاتر برده است.

وی افزود: این اقدامات بدون تحمیل بار مالی جدید و با مدیریت منابع انسانی موجود انجام شده است.

رشد ۶۰ درصدی اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی

پناهی همچنین از رشد قابل توجه اعتبارات دانشگاه خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در سال اخیر بالاترین درصد رشد اعتبارات هزینه‌ای کشور را داشته است.

وی تصریح کرد: این افزایش اعتبارات با حمایت مسئولان ملی و نمایندگان استان محقق شد و بخشی از مشکلات مالی دانشگاه را کاهش خواهد داد.

پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی تعیین تکلیف شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج درباره پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه درمان نیز گفت: فاز تکمیلی برخی بیمارستان‌ها از جمله بیمارستان‌های در حال ساخت استان وارد مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار شده‌اند و عملیات اجرایی آن‌ها ادامه دارد.

وی تاکید کرد: سیاست دولت و وزارت بهداشت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و هیچ پروژه جدیدی بدون برنامه‌ریزی و تأمین اعتبار آغاز نخواهد شد.