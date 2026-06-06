۵۲۳ میلیارد تومان مطالبات معوق؛ چالش بزرگ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه پناهی شامگاه شنبه در نشست با اصحاب رسانه، مطالبات معوق از بیمه‌ها را یکی از چالش‌های اصلی حوزه سلامت در کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۲۳ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد.

وی افزود: بخش عمده مشکلات مالی بیمارستان‌ها، تأخیر در پرداخت کارانه پزشکان و پرستاران و همچنین برخی محدودیت‌های موجود در توسعه خدمات درمانی، ناشی از پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات دانشگاه از سوی بیمه‌ها است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور تصریح کرد: بیمارستان‌های دولتی با تعرفه‌های مصوب خدمات ارائه می‌کنند و بخش قابل توجهی از هزینه‌های آنها از محل مطالبات بیمه‌ای تأمین می‌شود که متأسفانه این مطالبات گاهی با هشت تا ۱۰ ماه تأخیر پرداخت می‌شود.

وی تأکید کرد: در صورت پرداخت این بدهی‌ها، بخش زیادی از مشکلات مالی بیمارستان‌ها، مطالبات کارکنان و بخشی از نیازهای زیرساختی حوزه سلامت برطرف خواهد شد.

پناهی در ادامه به عملکرد حوزه سلامت در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش مراجعات به مراکز درمانی، هیچ‌یک از خدمات دانشگاه علوم پزشکی تعطیل نشد و بیمارستان‌ها، اورژانس، حوزه دارو و آموزش با تمام توان به مردم خدمت‌رسانی کردند.

وی با قدردانی از تلاش کادر درمان افزود: پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در سخت‌ترین شرایط پای کار مردم بودند و اجازه ندادند روند خدمت‌رسانی دچار اختلال شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین با اشاره به برخی انتقادها نسبت به خدمات درمانی اظهار کرد: کاستی‌ها و مشکلات موجود را می‌پذیریم، اما نباید خدمات گسترده و تلاش شبانه‌روزی کادر درمان نادیده گرفته شود.

وی راه‌اندازی بخش مادران پرخطر در بیمارستان امام سجاد (ع) را از جمله اقدامات مهم ماه‌های اخیر عنوان کرد و گفت: این بخش با هدف افزایش کیفیت مراقبت از مادران باردار و کاهش مخاطرات احتمالی راه‌اندازی شده است.

پناهی در پایان از رسانه‌ها خواست در کنار انعکاس مشکلات، دستاوردها و خدمات حوزه سلامت را نیز بازتاب دهند و افزود: تقویت اعتماد عمومی به نظام سلامت نیازمند همراهی رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی منصفانه است.