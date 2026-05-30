۷ طرح درمانی مصوب سفر رئیس جمهور در کهگیلویه و بویراحمد شتاب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه پناهی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج، با تشریح آخرین وضعیت پروژههای عمرانی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، اظهار کرد: در ماههای اخیر روند اجرای طرحهای حوزه سلامت در استان شتاب قابل توجهی گرفته است.
وی با اشاره به پروژههای مصوب سفر رئیسجمهور افزود: هفت پروژه مهم دانشگاه علوم پزشکی که در سفر رئیسجمهور برای آنها اعتبار در نظر گرفته شده بود، اکنون در اولویت اجرا قرار دارند و اقدامات لازم برای پیشبرد آنها در حال انجام است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: در شش ماه گذشته حجم قراردادهای منعقد شده برای پروژههای عمرانی دانشگاه به اندازه مجموع قراردادهای سه سال گذشته بوده که نشاندهنده جدیت دانشگاه در تکمیل طرحهای نیمهتمام است.
پناهی با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای بیمارستانی استان گفت: بیمارستانهای لنده و چرام وارد مرحله تکمیلی شدهاند، مناقصات آنها برگزار شده و پیمانکاران نیز مشخص شدهاند و عملیات اجرایی این پروژهها آغاز شده است.
وی افزود: اگرچه شرایط اقتصادی و نوسانات قیمتها پیشبینی زمان دقیق بهرهبرداری را دشوار کرده است، اما تکمیل این مراکز درمانی از اولویتهای اصلی دانشگاه به شمار میرود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج یکی از مهمترین پروژههای درمانی استان را مرکز رادیوتراپی یاسوج عنوان کرد و گفت: این پروژه در مجموعه بیمارستان شهید بهشتی در حال اجرا است و تلاش میکنیم در کمتر از یک سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی تصریح کرد: دستگاه شتابدهنده خطی مورد نیاز این مرکز تأمین شده و اکنون تمرکز ما بر تکمیل فضای فیزیکی و زیرساختهای لازم برای راهاندازی آن است تا بیماران سرطانی استان بتوانند خدمات تخصصی مورد نیاز خود را در داخل استان دریافت کنند.
پناهی همچنین از پیگیری همزمان پروژه بیمارستان سرطان خبر داد و اظهار داشت: توسعه خدمات تخصصی درمان سرطان از برنامههای مهم دانشگاه است و این طرح نیز به موازات پروژه رادیوتراپی دنبال میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح دانشکده دندانپزشکی یاسوج اشاره کرد و گفت: این مجموعه آموزشی و درمانی با اعتباری نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و زیربنای چهار هزار متر مربع به بهرهبرداری رسیده و ظرفیت ارائه خدمات در ۷۸ یونیت دندانپزشکی را دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این دانشکده، تمرکز دانشگاه بر تکمیل دانشکده بهداشت و پرستاری و سایر پروژههای زیرساختی حوزه سلامت استان خواهد بود.
