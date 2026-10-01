به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا زارعی‌تبار عصر پنجشنبه در نشست با دهیاران شهرستان دشتی اظهار کرد: در جریان حوادث و شرایط اخیر کشور، دهیاران در موضوعات مختلف با نیروهای مسلح همراهی و همکاری خوبی داشته‌اند که از این بابت از همه آنان قدردانی می‌کنم.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری و توجه دهیاران به مسائل امنیتی افزود: شرایط امروز با سال‌های گذشته متفاوت است و دهیاران باید نسبت به اتفاقات و موارد غیرعادی در روستاها حساس و هوشیار باشند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق مراجع و نیروهای مربوطه اطلاع‌رسانی کنند.

فرمانده سپاه دشتی ادامه داد: دهیاران با توجه به ارتباط نزدیک با مردم روستاها می‌توانند در شناسایی و پیشگیری از تهدیدات و مسائل امنیتی نقش مؤثری داشته باشند و لازم است در این زمینه مراقبت و دقت لازم را داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت پشتیبانی دهیاران از پایگاه‌های مقاومت بسیج تأکید کرد و گفت: پایگاه‌های مقاومت در روستاها ظرفیت ارزشمندی برای ایجاد امنیت و آرامش هستند و پشتیبانی از فعالیت‌های آنان، به‌ویژه در برنامه‌های گشت و اقدامات پیشگیرانه، می‌تواند موجب افزایش بازدارندگی شود.

کنگره شهدا بزرگترین رویداد فرهنگی سال است

زارعی‌تبار با اشاره به برگزاری کنگره سرداران و امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر اظهار کرد: این کنگره یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی سال ۱۴۰۵ است و با توجه به شرایط اخیر کشور و حوادثی که مردم و نسل جوان از نزدیک شاهد آن بوده‌اند، اهمیت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های مرتبط با کنگره در یک فرایند یک‌ساله در حال اجراست و برگزاری یادواره‌های شهدا، برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، دیدار و سرکشی از خانواده‌های شهدا، شب شعر و خاطره و سایر برنامه‌های فرهنگی در این چارچوب پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه دشتی از دهیاران خواست در اجرای برنامه‌های شهدا در روستاها مشارکت جدی داشته باشند و گفت: شایسته است هر روستا با همکاری دهیاری، پایگاه مقاومت و سایر مجموعه‌ها، برنامه‌ای برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خود برگزار کند.

وی بر ساماندهی تصاویر شهدا در روستاها نیز تأکید کرد و ادامه داد: تصاویر شهدا که در برخی روستاها قدیمی و فرسوده شده است باید بازسازی و احیا شود و در نامگذاری اماکن عمومی، مدارس، زمین‌های ورزشی و سایر فضاها نیز نام شهدا مورد توجه قرار گیرد.

زارعی‌تبار بر برگزاری مسابقات ورزشی با عنوان شهدا، سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و توجه به ظرفیت‌های بوم‌گردی برای معرفی شهدا تأکید کرد و گفت: می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری روستاها، فضای معرفی شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را تقویت کرد.

برگزاری دعای ندبه در خورموج

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی همچنین با اشاره به برگزاری دعای ندبه به مناسبت هفته دفاع مقدس و در آستانه سالگرد شهادت سردار شهید نادر مهدوی و یارانش اظهار کرد: این مراسم به صورت ملی و با پخش زنده از شبکه یک سیما در مصلی نماز جمعه خورموج برگزار خواهد شد.

وی افزود: حضور پرشور مردم در این برنامه، به‌ویژه با توجه به جایگاه شهرستان دشتی به عنوان دارالشهدا، اهمیت زیادی دارد و انتظار می‌رود دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی که در نزدیکی خورموج قرار دارند، برای تسهیل حضور مردم و تأمین وسیله ایاب و ذهاب همکاری کنند.

زارعی‌تبار خاطرنشان کرد: این برنامه به صورت زنده پخش می‌شود و حضور گسترده مردم می‌تواند جلوه‌ای از ظرفیت فرهنگی، اعتقادی و انقلابی شهرستان دشتی را به نمایش بگذارد.