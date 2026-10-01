به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از خادمان موکب امداد زائر که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، ضمن خیرمقدم به خادمان اظهار کرد: حضور در این جمع و خدمت به زائران اربعین، جلوه‌ای از یک حرکت معنوی و مصداقی از «شجره طیبه» است؛ حرکتی که ریشه آن در اعتقادات استوار شده و آثار آن در عرصه‌های مختلف نمایان می‌شود.

وی با عذرخواهی از خادمان امداد زائر بابت حضور نیافتن در محل فعالیت آنان در ایام اربعین افزود: در ابتدا برنامه داشتم بار دیگر برای خداقوت و دیدار با خادمان این مجموعه در موکب حضور پیدا کنم، اما پس از بازگشت از سفر اربعین و ابتلا به بیماری، برای رعایت حال دیگران از این حضور صرف‌نظر کردم.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: با وجود این، گزارش فعالیت‌ها و خدمات امداد زائر را دریافت می‌کردم و در جریان اتفاقاتی که در این مجموعه رخ می‌داد قرار داشتم و از نزدیک شاهد آثار این خدمت‌رسانی بودم.

غفوری با قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه گفت: از همان ابتدای شکل‌گیری و تقویت این مجموعه، با استاندار محترم درباره اهمیت امداد زائر گفت‌وگو شد و ایشان با جدیت موضوع را دنبال کردند و دستگاه‌هایی را که می‌توانستند به این مجموعه کمک کنند، برای همراهی و حضور پای کار آوردند.

وی افزود: این حمایت‌ها و پیگیری‌ها در حالی انجام شد که استاندار کرمانشاه با نگاه و دلدادگی خاصی نسبت به اربعین و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از ماه‌ها پیش از آغاز این حرکت، جلسات و برنامه‌های مرتبط را دنبال می‌کردند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به جایگاه اربعین در معادلات فرهنگی و اجتماعی جهان بیان کرد: اربعین یک حرکت تمدنی به تمام معنا است و نمی‌توان آن را صرفاً یک برنامه فرهنگی، دینی یا مذهبی دانست. تأکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب بر اربعین نیز ناظر بر افق گسترده و آثار عمیق این حرکت است.

غفوری خاطرنشان کرد: اربعین در نهایت می‌تواند زمینه‌ساز آزادی قدس و احیای تمدن اسلامی باشد؛ سرزمینی که از دیرباز در تاریخ اسلام جایگاهی بنیادین داشته و مسجدالاقصی به عنوان یکی از مقدس‌ترین مکان‌های مورد احترام پیامبر گرامی اسلام، انبیا و اولیای الهی شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: امروز آثار این حرکت را می‌توان در عرصه بین‌المللی نیز مشاهده کرد و اجتماع‌های عظیم مردمی در مسیر اربعین نشان می‌دهد که این حرکت از سطح یک برنامه محدود عبور کرده و به یک جریان گسترده اجتماعی و تمدنی تبدیل شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه تأکید کرد: کسانی که به هر میزان در مسیر خدمت به زائران اربعین قرار می‌گیرند، باید بدانند که خدمت آنان تنها ارائه یک خدمت معمولی به مسافر نیست، بلکه مشارکت در یک حرکت بزرگ جهانی است؛ حرکتی که می‌تواند در مسیر آزادی قدس، مقابله با ظلم و فراهم شدن زمینه ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) نقش داشته باشد.

غفوری افزود: بنابراین نگاه خادمان به فعالیت خود نباید صرفاً انجام یک وظیفه روزمره باشد. هر خدمتی که در مسیر اربعین و برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) انجام می‌شود، می‌تواند بخشی از یک حرکت بزرگ و فراگیر باشد و از این منظر، ارزش معنوی و آخرتی ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به جایگاه خدمت به دستگاه حضرت سیدالشهدا(ع) گفت: هر فردی به هر میزان به دستگاه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) متصل شود، مورد توجه آن حضرت قرار می‌گیرد و این ارتباط معنوی نادیده گرفته نمی‌شود.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه با نقل روایتی درباره عنایت امام حسین(ع) به افرادی که حتی با یک حالت دلسوزی و اشک با آن حضرت ارتباط پیدا کرده‌اند، بیان کرد: در این روایت، حتی فردی که در مسیر زیارت مانع ایجاد می‌کرد، به واسطه یک لحظه دلسوزی نسبت به تشنگی امام حسین(ع) و جاری شدن یک قطره اشک، مورد عنایت آن حضرت قرار گرفت و همین اتفاق مسیر زندگی او را تغییر داد.

غفوری خاطرنشان کرد: این روایت نشان می‌دهد که پیوند با حضرت اباعبدالله الحسین(ع) حتی اگر در اندازه یک احساس، یک اشک یا یک خدمت کوچک باشد، ارزشمند است و مورد توجه آن حضرت قرار می‌گیرد؛ بنابراین خادمانی که یک ماه از زندگی خود گذشته‌اند و برای خدمت به زائران پای کار بوده‌اند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

وی با قدردانی از خادمان موکب امداد زائر گفت: از همه برادران و خواهرانی که در طول ماه صفر و ایام اربعین زندگی خود را کنار گذاشتند و برای خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شبانه‌روز تلاش کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه همچنین از تلاش‌های امامیان و ضیایی و دیگر دست‌اندرکاران موکب امداد زائر قدردانی کرد و افزود: از حمایت‌های استاندار کرمانشاه و همچنین دستگاه‌هایی که در راه‌اندازی و فعالیت این مجموعه همکاری کردند نیز تشکر می‌کنم.

غفوری در پایان اظهار کرد: امیدوارم خداوند متعال خدمت همه خادمان را قبول کند و ظرفیت‌ها و زمینه‌های لازم برای پیوستن افراد بیشتری به این حرکت ارزشمند فراهم شود تا این مجموعه بتواند منشأ آثار بیشتری باشد و توفیق روزافزون برای همه خادمان و خدمتگزاران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) عنایت شود.