مردم دیالی در میزبانی از زائران اربعین سنگ تمام گذاشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با صدور پیامی مشترک از دولت و ملت عراق و بهویژه مردم، مسئولان، عشایر، موکبداران و خادمان حسینی استان دیالی به دلیل میزبانی شایسته از زائران ایرانی اربعین حسینی قدردانی کردند.
در این پیام آمده است: اربعین حسینی جلوهای ماندگار از پیوند قلبی و برادرانه ملتهای ایران و عراق است که هر سال در مسیر خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) جلوهای گستردهتر پیدا میکند.
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه در ادامه این پیام، ضمن تقدیر از دولت و ملت عراق، از مردم مؤمن و مسئولان استان دیالی به عنوان همسایه دیرین کرمانشاه یاد کردند و میزبانی آنان از زائران ایرانی را جلوهای از محبت، کرامت و مهماننوازی توصیف کردند.
در بخش دیگری از این پیام با اشاره به فعالیت مواکب استان دیالی آمده است: برپایی نزدیک به ۴۰۰ موکب و بیش از ۱۰ روز خدمترسانی مستمر و شبانهروزی به زائران، جلوهای ارزشمند از سخاوت و اخلاص مردم این استان بود.
آیت الله غفوری و حبیبی در این پیام تأکید کردند که مردم استان دیالی با گشودن خانهها، سفرهها و دلهای خود به روی زائران حضرت سیدالشهدا (ع)، خاطرهای ماندگار و شیرین برای زائران ایرانی رقم زدند و جلوهای زیبا از فرهنگ میزبانی حسینی را به نمایش گذاشتند.
در ادامه این پیام آمده است: این میزبانی کریمانه بار دیگر عمق پیوند میان ملتهای ایران و عراق را به نمایش گذاشت و نشان داد محبت و ارادت به اهلبیت عصمت و طهارت (ع) مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و زمینهساز تقویت وحدت و برادری میان ملتها میشود.
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه همچنین از تمامی موکبداران، خادمان حسینی و مسئولان استان دیالی که در ایام اربعین برای خدمت به زائران تلاش کردند، قدردانی کرده و برای ملت عراق عزت و سربلندی و برای خادمان اربعین، قبولی خدمات و توفیق روزافزون مسئلت کردند.
در پایان این پیام بر ضرورت تقویت و استحکام هرچه بیشتر روابط برادرانه میان ملتهای ایران و عراق تأکید شده و از خداوند متعال برای دو ملت مؤمن و دوستدار اهلبیت (ع) خیر، آرامش و سربلندی مسئلت شده است.
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