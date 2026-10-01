به گزارش خبرنگار مهر، محمد ضیایی عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از خادمان این موکب که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه‌های مردمی در اربعین حسینی نقش ویژه‌ای دارند و موکب امداد زائر نیز بخشی از این حرکت گسترده و مردمی است.

وی با اشاره به سابقه فعالیت موکب امداد زائر افزود: این مجموعه نزدیک به ۱۰ سال است که در کرمانشاه، به عنوان دروازه عتبات عالیات، در مسیر خدمت‌رسانی به زائران فعالیت می‌کند و تلاش خادمان آن بر تسهیل حرکت زائران در بخش‌های مختلف متمرکز است.

رئیس موکب امداد زائر تصریح کرد: تفاوت اصلی این مجموعه با بسیاری از مواکب، گستردگی جغرافیایی و تنوع خدمات آن است؛ به گونه‌ای که امداد زائر تلاش می‌کند در هر زمینه‌ای که زائر نیاز به تسهیل امور دارد، وارد عمل شود و خدمات مورد نیاز را ارائه کند.

ضیایی ادامه داد: بخشی از این خدمات در حوزه اسکان و تغذیه تعریف شده است و بر اساس آمار ثبت‌شده، امسال نزدیک به ۸۰ هزار و چند صد نفر از زائران در استان کرمانشاه با واسطه امداد زائر به خدمات اسکان و تغذیه هدایت شدند که این میزان خدمت‌رسانی برای خادمان مجموعه افتخار بزرگی است.

وی با اشاره به فعالیت سامانه تلفنی امداد زائر گفت: این سامانه چهاررقمی با همکاری مجموعه مخابرات استان فعال است و زائران می‌توانند مسائل و نیازهای خود را از این طریق مطرح کنند. بخش دیگری از خدمات نیز به صورت حضوری و مستقیم به زائران ارائه می‌شود.

رئیس موکب امداد زائر خاطرنشان کرد: امسال با حمایت و پشتیبانی استاندار کرمانشاه، پیام خوشامدگویی امداد زائر برای حدود ۶۰ درصد زائرانی که وارد استان شدند ارسال شد تا آنان از ظرفیت‌های این مجموعه برای دریافت خدمات مختلف از جمله اسکان و تغذیه مطلع شوند.

ضیایی افزود: با دستور استاندار، امسال موضوع ثبت و پیگیری شکایات نیز به خدمات امداد زائر اضافه شد تا اگر در هر یک از کمیته‌های ۱۸گانه ستاد اربعین مسئله‌ای وجود داشت، موضوع از طریق این سامانه دریافت و به ستاد اربعین استان ارجاع شود و مجموعه امداد زائر نیز به عنوان امانت‌دار، مطالب مطرح‌شده را بدون دخل و تصرف منتقل کند.

وی با اشاره به گستردگی زمانی فعالیت خادمان گفت: بسیاری از مواکب در بازه زمانی یک هفته تا ۱۰ روز فعالیت می‌کنند، اما امداد زائر تقریباً یک ماه و از اوایل تا اواخر ماه صفر به صورت شبانه‌روزی فعال است و حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ خادم در این مجموعه برای خدمت‌رسانی به زائران پای کار هستند.

رئیس موکب امداد زائر ادامه داد: تنوع موضوعاتی که از سوی زائران مطرح می‌شود بسیار زیاد است و گاهی موضوعات حتی از مسیرهای قانونی و قضایی پیگیری می‌شوند. در مواردی نیز با ارجاع مسائل جدی، مسئولان قضایی و دستگاه‌های مرتبط با سرعت وارد عمل شده و برای حل مشکل زائران اقدام کرده‌اند.

ضیایی با اشاره به نقش خادمان سامانه تلفنی در ارتباط با زائران بیان کرد: خادمان امداد زائر تنها پاسخگوی درخواست‌های مشخص نیستند و گاهی زائران برای پرسش درباره مسیر مرزی، انتخاب مرز مناسب، مشکلات سفر یا حتی بیان دغدغه‌های خود با این مجموعه تماس می‌گیرند و خادمان به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی آنان هستند.

وی افزود: یکی از زائران در یادداشتی درباره تجربه تماس خود با سامانه امداد زائر نوشته بود که نحوه گفت‌وگو و ادبیات خادمی که در ساعت دو بامداد پاسخگوی او بوده، به اندازه‌ای صمیمی و همراه با محبت بوده که این برخورد، وی را متأثر کرده است. این موضوع نشان می‌دهد عنوان «خادم» برای این مجموعه تنها یک عنوان نیست، بلکه بیانگر نوعی خدمت صادقانه و مسئولانه است.

رئیس موکب امداد زائر با اشاره به ظرفیت بالای خادمان گفت: امسال در مجموع نزدیک به ۸۰ هزار نفر از زائران توسط مجموعه امداد زائر در زمینه‌های مختلف راهنمایی شدند و بخش قابل توجهی نیز برای دریافت خدمات تغذیه هدایت شدند که البته ظرفیت خدمت‌رسانی مجموعه بیش از این میزان است.

ضیایی با قدردانی از نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه اظهار کرد: آیت‌الله غفوری نگاه پدرانه و ویژه‌ای به مجموعه‌های مردمی دارند و استاندار کرمانشاه نیز توجه خاصی به اربعین حسینی و پشتیبانی از فعالیت‌های مردمی داشته است. مدیران انقلابی استان نیز در این مسیر تلاش‌های قابل توجهی انجام داده‌اند.

وی تأکید کرد: اربعین حسینی نباید تنها به چند روز محدود شود و باید تلاش کرد فرهنگ و ظرفیت خدمت‌رسانی اربعین در طول سال نیز تداوم پیدا کند؛ چرا که این حرکت می‌تواند در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی نیز منشأ آثار و برکات باشد.

رئیس موکب امداد زائر در پایان گفت: امیدواریم آیین تجلیل از خادمان، نقطه آغاز و پله‌ای برای تقویت انسجام و برنامه‌ریزی بهتر باشد تا بتوانیم در سال آینده به انتظارات و ظرفیت‌هایی که از امداد زائر وجود دارد، پاسخ دهیم و وظیفه خود را در مسیر خدمت به زائران و فرهنگ اربعین به بهترین شکل انجام دهیم.

ضیایی همچنین با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از جانبازان، برای سلامتی خادمانی که در جریان جنگ ۴۰ روزه جانباز شده‌اند و با وجود این شرایط در ایام اربعین در جمع خادمان حضور یافتند، آرزوی سلامتی کرد و از تلاش آنان برای خدمت‌رسانی به زائران قدردانی به عمل آورد.