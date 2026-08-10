بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی در مسیر اربعین کرمانشاه اجرا شد

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای زائران اربعین حسینی اظهار کرد: امسال بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و قرآنی در مسیر تردد زائران از ورودی شهرستان کنگاور تا مرز خسروی و همچنین مرز سومار اجرا شد.

وی افزود: مجموعه برنامه‌های فرهنگی در نقاط مختلف مسیر حرکت زائران و با هدف ایجاد فضای معنوی و فرهنگی مناسب برای آنها برگزار شد و موکب‌های فرهنگی و هنری نیز در بخش‌های مختلف این مسیر فعالیت داشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به تنوع این برنامه‌ها گفت: تعزیه‌خوانی، شعرخوانی، نقالی، پرچم‌نویسی و بیرق‌نویسی، برپایی نمایشگاه‌های کتاب و رونمایی از آثار جدید از جمله برنامه‌هایی بود که در شهرستان‌های مسیر تردد زائران برگزار شد.

تیموری ادامه داد: برای نخستین‌بار برنامه‌های تخصصی فرهنگی، رسانه‌ای و قرآنی در مرز سومار نیز اجرا شد که با استقبال قابل توجه زائران اربعین حسینی همراه بود و ظرفیت فرهنگی این مرز مورد توجه قرار گرفت.

وی همچنین از میزبانی استان کرمانشاه از گروهی ۵۰ نفره از خادمان تهرانی خبر داد و بیان کرد: این خادمان پس از ارائه خدمات اسکان، پذیرایی و فعالیت‌های فرهنگی به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) در کاظمین، اکنون در مسیر بازگشت به مشهد مقدس از کرمانشاه عبور می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به بازدیدهای میدانی از موکب‌های فرهنگی و هنری اظهار کرد: اجرای این برنامه‌ها حاصل همکاری و همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و هنرمندان استان بوده است.

تیموری در پایان خاطرنشان کرد: خادمان این مسیر پس از بازگشت به مشهد مقدس و دریافت مزد نهایی خدمت خود در حرم مطهر رضوی، این سفر معنوی را به پایان خواهند رساند.