استاندار کرمانشاه: امداد زائر باید به کمیته اصلی ستاد اربعین تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از خادمان موکب امداد زائر که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، با گرامیداشت اربعین حسینی اظهار کرد: قصد نداشتم در این مراسم صحبت کنم و قرار بود بیشتر از بیانات حضرت آیت‌الله غفوری بهره‌مند شویم، اما لازم می‌دانم چند جمله‌ای برای قدردانی از تلاش‌های خادمان این مجموعه بیان کنم.

وی افزود: اربعین هم برای دنیا و هم برای آخرت انسان برکت دارد و کسانی که سعادت دنیا و آخرت را می‌خواهند، باید به خاندان اهل‌بیت(ع) تمسک داشته باشند. یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های این پیوند، اجتماع عظیم اربعین است که امروز به جهانی‌ترین و پرجمعیت‌ترین اجتماع تبدیل شده است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: خداوند متعال این توفیق را نصیب ما کرده که در مسیر خدمت به زائران اربعین فعالیت کنیم و مدال نوکری و خادمی امام حسین(ع) را بر گردن و پیشانی ما قرار داده است؛ این افتخار، بزرگ‌ترین مدالی است که می‌توان به آن دست یافت.

حبیبی با اشاره به آثار اقتصادی اربعین در استان‌های مسیر این اجتماع گفت: اگر اربعین وجود نداشت، بخش قابل توجهی از رونق و برکات اقتصادی در غرب کشور نیز شکل نمی‌گرفت. در ایام اربعین حتی کسب‌وکارهای کوچک و محلی نیز از حضور زائران منتفع می‌شوند و این برکت در زندگی مردم منطقه قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: یکی از فعالان اقتصادی مسیر قصرشیرین تا همدان در ایام اربعین عنوان کرده بود که درآمد چندروزه این ایام می‌تواند با درآمد یک سال او برابری کند و این نمونه‌ای از برکاتی است که به واسطه حرکت زائران و اربعین حسینی در منطقه ایجاد می‌شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های استان در مسیر اربعین خاطرنشان کرد: امروز بخش قابل توجهی از مسیر تهران تا مرز خسروی به صورت چهارخطه و با کیفیت مناسب آماده شده است و این توسعه زیرساختی نیز از آثار توجه به مسیر اربعین است.

حبیبی افزود: همان‌گونه که کرمانشاه در این زمینه از برکات اربعین بهره‌مند شده، استان‌هایی مانند ایلام نیز از آثار این حرکت برخوردارند و اگر اربعین و حجم گسترده تردد زائران وجود نداشت، بسیاری از زیرساخت‌ها و رفت‌وآمدهای موجود در مناطق مرزی نیز به این شکل توسعه پیدا نمی‌کرد.

وی با اشاره به جایگاه کرمانشاه در میان استان‌های اربعینی گفت: اینکه کرمانشاه، ایلام و خوزستان به عنوان استان‌های اربعینی شناخته می‌شوند، برای مردم و مسئولان این مناطق یک افتخار بزرگ است و باید خداوند را به خاطر این فرصت و ظرفیت شکرگزار باشیم.

استاندار کرمانشاه همچنین اربعین را عاملی برای تقویت ارتباط میان ایران و عراق دانست و بیان کرد: یکی از جلوه‌های مهم این اجتماع، اتحاد و همدلی ایجادشده میان دو ملت ایران و عراق است. در ایام اربعین، وقتی در عراق حضور پیدا می‌کنیم، احساس می‌کنیم در بخشی از ایران هستیم و عراقی‌ها نیز هنگام حضور در کرمانشاه و دیگر مناطق ایران همین احساس نزدیکی را دارند.

حبیبی با اشاره به فعالیت موکب امداد زائر گفت: این مجموعه یک کار نو و مکمل فعالیت سایر کمیته‌های ستاد اربعین است. زائر فقط به یک خدمت مشخص نیاز ندارد و ممکن است به اسکان، تعمیر خودرو، دریافت اطلاعات، خدمات رسانه‌ای یا راهنمایی در زمینه‌های مختلف نیاز داشته باشد؛ از این رو امداد زائر می‌تواند در کنار همه کمیته‌ها نقش مکمل ایفا کند.

وی تأکید کرد: با توجه به ظرفیت این مجموعه، از این پس امداد زائر را به عنوان یکی از کمیته‌های اصلی ستاد اربعین در نظر خواهیم گرفت و از توان آن برای ارائه خدمات بهتر به زائران استفاده می‌کنیم تا سطح رضایتمندی آنان افزایش پیدا کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به بازدید خود از مجموعه امداد زائر اظهار کرد: امسال فرصتی شد از این مجموعه بازدید کنم و شاهد حضور جوانان، بانوان و آقایانی بودم که با عشق و علاقه در حال خدمت‌رسانی بودند و راهنمایی‌های مناسبی به زائران ارائه می‌کردند.

حبیبی هوشمندسازی خدمات امداد زائر را از نقاط قوت این مجموعه دانست و گفت: سبک زندگی و شیوه دریافت خدمات در سال‌های اخیر تغییر کرده و امروز مردم انتظار دارند اطلاعات و امکانات مورد نیاز خود را از طریق تلفن همراه دریافت کنند. به همین دلیل حرکت امداد زائر به سمت هوشمندسازی، اقدام ارزشمندی است.

وی افزود: همکاری این مجموعه با مخابرات نیز در همین راستا قابل توجه است و امسال با ارسال پیامک به زائران هنگام ورود به استان، آنان از امکان تماس با سامانه امداد زائر برای دریافت راهنمایی و خدمات مورد نیاز مطلع می‌شدند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: باید همواره بررسی کنیم چه خدماتی می‌تواند سفر زائر را روان‌تر و آسان‌تر کند و همان خدمات را در اختیار او قرار دهیم. هدف اصلی باید کاهش دغدغه‌های زائر و ارائه خدمات سریع، دقیق و در دسترس باشد.

حبیبی در پایان با قدردانی از محمد ضیایی، رئیس موکب امداد زائر، و سایر خادمان این مجموعه گفت: از همه کسانی که شبانه‌روز برای خدمت به زائران پای کار بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم اجر این خدمتگزاری در مسیر سیدالشهدا(ع) نزد حضرت اباعبدالله الحسین(ع) محفوظ باشد.