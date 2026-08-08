به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی بنی از پایان عملیات پروازهای ویژه اربعین حسینی در فرودگاه بین‌المللی مشهد خبر داد و اظهار کرد: در بازه زمانی ۳۱ تیر تا ۱۶ مردادماه، با انجام ۴۵۲ پرواز رفت و برگشت ویژه زائران اربعین در مسیرهای نجف و بغداد؛ ۶۴ هزار و ۳۸۰ زائر از طریق این فرودگاه جابه‌جا شدند.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی با اشاره به پایان عملیات پروازهای ویژه اربعین‌حسینی در فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد افزود: این عملیات با همراهی و تلاش شبانه‌روزی مجموعه‌های مختلف فرودگاه و با هدف فراهم‌کردن سفری ایمن، منظم و شایسته برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) انجام شد.

وی افزود: در مجموع، از ۳۱ تیر لغایت ۱۶ مردادماه امسال؛ ۲۲۴ پرواز ورودی با ۳۲ هزار و ۵۲۵ مسافر و ۲۲۸ پرواز خروجی با ۳۱ هزار و ۸۵۵ مسافر انجام شد که در مجموع، جابه‌جایی ۴۵۲ پرواز و ۶۴ هزار و ۳۸۰ زائر را به ‌ثبت رساند.

امانی‌بنی ادامه داد: از مجموع پروازهای انجام‌شده، در مسیر نجف ۱۵۴ پرواز ورودی با ۲۳ هزار و ۲۰۶ مسافر و ۱۵۶ پرواز خروجی با ۲۲ هزار و ۶۷۴ مسافر انجام شد. همچنین در مسیر بغداد نیز ۷۰ پرواز ورودی با ۹ هزار و ۳۱۹ مسافر و ۷۲ پرواز خروجی با ۹ هزار و ۱۸۱ مسافر به انجام رسید.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی با اشاره به فعالیت «موکب عمود صفر» در فرودگاه بین‌المللی مشهد خاطرنشان کرد: فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد همچون سال‌های گذشته، با برپایی موکب عمود صفر به‌عنوان بزرگترین موکب فرودگاه‌های کشور، تلاش کرد جلوه‌ای از عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و خدمت بی‌منت به زائران اربعین حسینی را به نمایش بگذارد.

وی تصریح کرد: این موکب در محل ترمینال پروازهای خروجی خارجی برپا شد و با ارائه خدمات پذیرایی و فرهنگی، بدرقه و تکریم زائران، تلاش کرد سفر زائران حسینی را از همان لحظه حضور در فرودگاه با حال‌وهوای اربعینی همراه کند.

امانی بنی با تاکید براینکه خدمت به زائر امام حسین(ع) برای ما یک افتخار است، یادآور شد: خادمان فرودگاه مشهد با همه توان در کنار زائران ایستادند؛ از برپایی موکب‌های پذیرایی و فرهنگی تا ارائه خدمات شبانه‌روزی در بخش‌های عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی، تا سهمی هرچند کوچک در این مسیر نورانی و الهی داشته باشند؛ چرا که خدمت به زائران اباعبدالله الحسین(ع)، افتخاری است که رنگ عبادت دارد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی با قدردانی از تلاش تمامی مجموعه‌های عملیاتی، خدماتی، پشتیبانی و امنیتی در اجرای عملیات اربعین، خاطرنشان کرد: برای خادمان فرودگاه بین‌المللی مشهد، پایان این عملیات به ‌معنای پایان خدمت نیست؛ چرا که مسیر خدمت به زائران تا پایان ماه صفر ادامه دارد و افتخار می‌کنیم که در این مسیر، خادم زائران اهل بیت(ع) باشیم.