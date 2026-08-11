خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- محدثه میرجلیلی: در حالی که جهان و ایران با چالش جدی سرمایه‌های انسانی در حال پیری روبرو هستند، استان یزد با نگاهی استراتژیک، میدان مبارزه با بحران کاهش جمعیت را به حوزه سلامت و خانواده منتقل کرده است. کاهش نرخ باروری، تنها یک عدد در آمار نیست؛ بلکه زنگ خطری برای آینده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

نظام سلامت یزد با نگاهی هوشمندانه، زنجیره‌ای از خدمات را طراحی کرده است که از لحظه بارداری تا سال‌های پس از تولد، همراه مادر و نوزاد است. هدف نهایی این است که خانواده‌ها بدانند در مسیر فرزندآوری، زیرساخت‌های برای یک بارداری بی‌دغدغه به طور عادلانه فراهم است.

ثبت ۴۴۰۱ تولد در یزد طی بهار ۱۴۰۵

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ تا پایان خردادماه سال جاری، در مجموع ۴ هزار و ۴۰۱ نوزاد در مراکز درمانی دولتی و خصوصی استان متولد شده‌اند که بر این اساس، میانگین تولد روزانه در یزد ۴۸ نوزاد بوده است.

علی زارع هروکی افزود: از مجموع موالید ثبت‌شده در این بازه زمانی، یک هزار و ۸۷۲ مورد به صورت زایمان طبیعی و ۲ هزار و ۵۲۹ مورد به روش سزارین در ۱۷ بیمارستان استان به ثبت رسیده است.

رفع موانع اقتصادی؛ زایمان طبیعی برای مادران ایرانی کاملاً رایگان است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه توسعه خدمات مامایی و ارتقای شاخص‌های سلامت مادر و نوزاد از اولویت‌های این معاونت است، تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده، زایمان طبیعی برای تمامی مادران ایرانی دارای پوشش بیمه در مراکز درمانی دولتی استان به صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود.

زارع هروکی خاطرنشان کرد: مراکز دولتی یزد هم‌اکنون به انواع روش‌های دارویی و غیردارویی کاهش درد زایمان مجهز بوده و امکان بهره‌مندی مادران از اتاق‌های اختصاصی LDR همان اتاق‌های تک‌نفره زایمان، فراهم شده است.

وی همچنین با تأکید بر حق انتخاب مادران در فرایند زایمان افزود: امکان حضور مامای همراه در روز زایمان برای متقاضیان فراهم است و تمامی مراکز درمانی ارائه‌دهنده خدمات زایمانی در استان با سازمان‌های بیمه‌گر طرف قرارداد هستند تا دغدغه‌ای از بابت هزینه‌های درمانی برای مادران وجود نداشته باشد.

شبکه ۹۰ گانه مراقبت؛ نگهبانان سلامت در دوران بارداری

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید نقش حیاتی شبکه بهداشت گفت: ما در سطح استان، ۹۰ مرکز جامع سلامت داریم که مانند نگهبانان سلامت، وظیفه پایش مستمر مادران باردار را بر عهده دارند.

مسعود شریفی گفت: از تمامی زنان باردار دعوت می‌کنم که از همان نخستین ماه‌های بارداری، به این مراکز مراجعه کنند، مراقبت‌های دوران بارداری در این مراکز، نه تنها برای سلامت جنین، بلکه برای پیشگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر به مادر ضروری است.

سرمایه‌گذاری بر آینده؛ از مشاوره شیردهی تا تضمین سلامت نوزاد

وی با انتقال به بحث تغذیه و دوران پس از زایمان، خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین چالش‌های پس از تولد، موضوع تغذیه است. در حال حاضر ۶ مرکز تخصصی مشاوره شیردهی را در سطح استان فعال کرده‌ایم تا مادران را در این مسیر یاری دهیم.

وی افزود: شیر مادر، اولین و مهم‌ترین واکسن برای نوزاد است و بسیاری از مادران به دلیل مشغله یا کمبود دانش، در این زمینه دچار استرس می‌شوند که این مراکز در اینجا نقش مشاور و حامی را ایفا می‌کنند تا مادران بتوانند با اعتماد به نفس، بهترین تغذیه را برای فرزندشان فراهم کنند.

ارکان اصلی نظام سلامت، حل بحران جمعیت و موثر بودن زنجیره خدمات، تنها زمانی به کمال می‌رسد که مردم و خانواده‌ها با آن‌ها همراه شوند.

خانوارها باید بدانند که زیرساخت‌های لازم، از اتاق‌های مدرن زایمان گرفته تا مراکز مشاوره شیردهی و ۹۰ مرکز جامع سلامت، همگی در خدمت آن‌هاست.

استفاده از این خدمات رایگان و تخصصی، نه تنها حق مردم است، بلکه گامی است در جهت حفظ پویایی و حیات جامعه محسوب می‌شود.

با مراجعه به مراکز سلامت، زنان باردار نه‌تنها سلامت خود و فرزندتان را تضمین می‌کنید، بلکه در مسیر بزرگ صیانت از نسل و تقویت جوانی جمعیت، نقش خود را ایفا می‌کنند.

آینده استان یزد در گرو تصمیمات امروز خانواده‌ها ومسئولان است؛ تصمیماتی که با بهره‌گیری از خدمات نظام سلامت، به شکلی ایمن، ارزان و علمی اتخاذ می‌شود.