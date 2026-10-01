امام جمعه گناوه: پلیس در خط مقدم تأمین امنیت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی‌حسینی عصر پنجشنبه در آئین غبارروبی، عطرافشانی و تجدید میثاق با شهدا که به مناسبت هفته فراجا در گلزار شهدای گناوه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک این هفته ، اظهار کرد: هفته فراجای امسال با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث ، ایران سرفراز» نامگذاری شده است و این هفته فرصتی است تا از تلاش ها و مجاهدت های این سربازان وطن و مدافعان امنیت تجلیل کنیم.

امام جمعه گناوه با اشاره به نقش نیروهای انتظامی در تأمین امنیت کشور افزود: نیروهای فراجا شبانه‌روز و با کمترین امکانات، امنیت کشور را تأمین می‌کنند و در حوادث و شرایط مختلف همواره در کنار مردم حضور دارند و از ملت جدا نیستند.

نقش برجسته فراجا در دوران دفاع مقدس و عرصه های مختلف

امام جمعه گناوه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروهای انتظامی بیان کرد: نقش نیروهای انتظامی در عرصه های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی به ویژه در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن و جنگ های اخیر نقشی برجسته و ارزشمند و اثرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در جنگ تحمیلی اخیر ، دشمن تلاش می‌کرد با هدف قرار دادن مراکز انتظامی، امنیتی، پاسگاه‌ها و ایستگاه‌های بازرسی، امنیت داخلی کشور را با چالش مواجه کند، اما نیروهای انتظامی ضمن انجام وظایف اصلی خود در تأمین امنیت، در سایر عرصه‌ها نیز در کنار مردم و نیروهای مسلح حضور داشتند.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با اشاره به حضور نیروهای انتظامی در حوادث مختلف گفت: در شرایطی که دشمن شهرها و مراکز مختلف کشور را هدف حملات خود قرار می‌داد، نیروهای انتظامی نیز در کنار مردم حضور داشتند و برای حفظ آرامش و امنیت جامعه تلاش می‌کردند.

«پلیس مجاهد» نماد مجاهدت‌های فراجا

امام جمعه گناوه شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث ،ایران سرافراز» را بیانگر پیوند و همبستگی میان مردم و نیروهای انتظامی دانست و گفت: مجاهدت‌های نیروهای انتظامی شاید برای بسیاری از مردم به‌طور کامل دیده نشود، اما این نیروها در عرصه‌های مختلف امنیتی، اجتماعی و انتظامی تلاش‌های گسترده‌ای انجام می‌دهند.

وی با اشاره به شهدای فراجا افزود: نیروهای انتظامی در سال‌های مختلف و در جنگ ها و حوادث اخیر شهدای بسیاری را در راه تأمین امنیت کشور تقدیم نظام و انقلاب کرده‌اند و باید قدردان این فداکاری‌ها و مجاهدت‌ها باشیم.

وی اضافه کرد: نیروهای انتظامی در این عرصه‌ها پیشگام هستند و برای برقراری نظم، امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند و هفته فراجا فرصتی برای آشنایی بیشتر مردم با این مجاهدت ها و تلاش ها است ه باید این تلاش ها اطلاع رسانی شود.

مقابله با آسیب‌های اجتماعی و جرایم

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با اشاره به فعالیت‌های فراجا در حوزه اجتماعی و امنیتی اظهار کرد: مقابله با قاچاق مواد مخدر، برخورد با اراذل و اوباش، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با جرایم اقتصادی و اجتماعی، از جمله عرصه‌هایی است که نیروهای انتظامی در آنها حضور فعال دارند.

امام جمعه گناوه با اشاره به برگزاری تجمعات مردمی در شهرستان، اظهار کرد: حضور مردم در میدان‌ها و تجمعات مختلف به ویژه تجمع شبانه ، نیازمند تأمین امنیت است و نیروهای انتظامی در گرما و سرما تا پاسی از شب برای تأمین امنیت مردم حضور دارند.

وی این تلاش‌ها را شایسته تقدیر دانست و افزود: نیروهای فراجا برای مجاهدت در راه ملت و سرافرازی ایران اسلامی، شبانه‌روز در حال انجام وظیفه هستند.

دشمن در جنگ شناختی به دنبال تغییر باورهای مردم است

امام جمعه گناوه با اشاره به تهدیدهای جدید دشمن گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، تلاش خود را بر جنگ شناختی و تأثیرگذاری بر باورها و اعتقادات مردم متمرکز کرده است.

وی با بیان اینکه وحدت مردم و نیروهای مسلح از عوامل مهم اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، گفت: امروز دشمن در عرصه‌های مختلف با مقاومت ملت ایران ، ایستادگی و صلابت نیروهای مسلح و با هدایت های فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری با شکست مواجه شده است.

وی با بیان اینکه دشمن در کنار تهدیدهای نظامی و اقتصادی، با استفاده از فضای مجازی و ابزارهای رسانه‌ای تلاش می‌کند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و میان مردم و نظام اسلامی فاصله ایجاد کند، تأکید کرد: مقابله با این تهدیدها نیازمند هوشیاری، بصیرت، وحدت و انسجام مردم، مسئولان و نیروهای مسلح است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید بر وحدت مقدس و انسجام ملی تأکید کنیم.

وی با اشاره به خروج نیروها آمریکایی از عراق گفت: امروز با صلابت و ایستادگی نیروهای مقاومت شاهد خروج با ذلت نیروهای آمریکایی از کشور عراق هستیم و امیدواریم به یاری خدا به زودی شاهد پیروزی کامل محور مقاومت باشیم.

تجدید میثاق با شهدا

امام جمعه گناوه همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: عزت، استقلال و اقتدار امروز کشور مرهون خون شهدا و صبر و مقاومت خانواده‌های معظم آنان است.

وی افزود: شهدا با نثار جان خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی و کشور دفاع کردند و وظیفه ماست که با ادامه راه آنان، از ارزش‌های انقلاب و دستاوردهای نظام اسلامی پاسداری کنیم و راه شهدا را تا رسیدن به اهداف نظام مقدس اسلامی ادامه خواهیم داد.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گناوه و شهدای فراجا، برای شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت طلب علو درجات کرد و گفت: حضور در کنار مزار شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های آنان و یادآوری مسئولیت ما در قبال خون شهدا است.

در این آئین معنوی ، مسئولان، فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم گناوه با حضور در گلزار شهدای این شهرستان، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، با نثار شاخه‌های گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام و بار دیگر با آرمان‌های بلند انقلاب، امام راحل (ره) و امام شهید امت و شهیدان والامقام تجدید میثاق و بر ادامه راه شهدا و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری تاکید کردند.