امام جمعه گناوه: نیروی انتظامی از جنس مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح شنبه در دیدار فرماندهان و جمعی از نیروهای نظامی، انتظامی و دریابانی شهرستان گناوه به مناسبت هفته فراجا، با تبریک این هفته و گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: امروز امنیت کشور مدیون تلاش‌ها، ایثارگری‌ها نیروهای نظامی و انتظامی و خون پاک شهدای والامقام است.

امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت امنیت در زندگی بشر گفت: امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان در هر نقطه از جهان است و طبق آموزه‌های دینی و روایات ، امنیت، عدالت و رفاه سه مؤلفه اصلی در زندگی انسان به شمار می‌روند.

وی تصریح کرد: اگر فرزندان ما در آغاز سال تحصیلی با آرامش وارد مدارس می‌شوند و مردم شب‌ها با اطمینان خاطر سر بر بالین می‌گذارند، همگی مدیون تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای عرصه امنیت هستند.

هفته فراجا فرصت مغتنمی برای قدردانی از خدمات نیروی انتظامی

حجت‌الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: نیروهای نظامی و انتظامی در شرایط کنونی با کمترین امکانات بهترین خدمات را به جامعه ارائه می‌دهند و هفته فراجا فرصت مغتنمی برای قدردانی از خدمات صادقانه و خالصانه آنان است.

وی افزود: حفظ امنیت از مهم‌ترین وظایف نیروی فراجا به شمار می‌رود و این نیرو در حوزه‌های مختلف از جمله پلیس فتا و فضای مجازی نقش مهمی ایفا می‌کند.

امام جمعه گناوه با اشاره به شعار امسال هفته فراجا « پلیس مقتدر،مشارکت همگانی ،جامعه امن» اظهار کرد: نیروی انتظامی از جنس مردم، همراه و محرم اسرار آنان است و با توجه به آسیب‌های اجتماعی موجود، همواره در کنار مردم و دلسوز آنان بوده است.

وحدت و همدلی ضامن امنیت پایدار در کشور

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در تأمین امنیت افزود: اگر همراهی و همکاری اقشار مختلف مردم با نیروهای فراجا وجود نداشته باشد، دستیابی به امنیت پایدار و مطلوب ممکن نخواهد بود.

امام جمعه گناوه با اشاره به نقش مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: در جنگ ۱۲ روزه نیز اگر اتحاد و همدلی مردم در کنار نیروهای نظامی و انتظامی نبود، دشمن به اهداف خود دست می‌یافت، اما یکی از خطاهای راهبردی دشمن این بود که مردم ایران را نشناخته بود.

وی با بیان اینکه مشارکت همگانی تنها با حضور آحاد مردم در کنار نیروهای نظامی و انتظامی محقق خواهد شد، بیان کرد: حضور و مشارکت مردم از مؤلفه‌های مهم قدرت در نظام اسلامی است و زمانی که مردم نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج را از جنس خود بدانند، شعار امسال هفته فراجا محقق خواهد شد .

رکنی حسینی افزود: امروز نیز دشمن با توطئه‌های جدید از جمله فعال‌سازی مکانیسم ماشه و هدف‌گرفتن معیشت مردم، به دنبال بر هم زدن اتحاد و انسجام ملی است، اما حفظ وحدت و همبستگی، امنیت و اقتدار کشور را تضمین خواهد کرد.

وی گفت: ایران اسلامی با وجود همه مشکلات و دغدغه‌ها، به برکت وحدت و همدلی ملت ایران، درایت و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری، تکیه برظرفیت های داخلی و توانایی دانشمندان کشور و با عنایات اهل بیت (ع) از این مقطع حساس نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.

امام جمعه گناوه همچنین اظهار کرد: حمایت رهبری از دولت و مسئولان به معنای نبود نقد نیست؛ چرا که جامعه بدون نقد، پویا نخواهد بود اما نقدها باید مشفقانه، دلسوزانه و منصفانه باشد و از تخریب و سیاه‌نمایی پرهیز شود.