مزار شهدای قزوین به مناسبت هفته فراجا عطرافشانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته فراجا بعد از ظهر پنجشنبه جمعی از فرماندهان و کارکنان انتظامی استان قزوین با حضور در گلزار شهدای این شهر، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

در این مراسم که با حضور آیت‌الله حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین برگزار شد، حاضران با عطرافشانی و غبارروبی مزار مطهر شهدا، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای عرصه نظم و امنیت را گرامی داشتند.

در ادامه این آیین، حاضران با نثار گل و قرائت فاتحه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم مسیر ایثار و فداکاری شهیدان در راه حفظ امنیت و آرامش جامعه تأکید کردند.

این مراسم در چارچوب برنامه‌های هفته فراجا و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجدید میثاق کارکنان انتظامی با آرمان‌های آنان برگزار شد.

