به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری بعد از ظهر پنجشنبه در آیین عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدای قزوین که به مناسبت هفته فراجا برگزار شد، با قدردانی از خدمات نیروهای نظامی و انتظامی اظهار کرد: نیروهای مسلح به‌ویژه مجموعه انتظامی در یک سال گذشته با شرایط دشوار و فشارهای مختلفی مواجه بوده‌اند و در مسیر تأمین امنیت کشور هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: در این مدت، نیروهای انتظامی بیش از گذشته در معرض تهدید و حمله دشمن قرار گرفته‌اند و برخی کلانتری‌ها نیز هدف حملات قرار گرفته است؛ در این مسیر شماری از فرزندان ملت به شهادت رسیده یا مجروح و جانباز شده‌اند.

امام جمعه قزوین با تجلیل از رشادت و فداکاری کارکنان انتظامی ادامه داد: حفظ امنیت جامعه بدون حضور نیروهایی که با مسئولیت‌پذیری در میدان خدمت می‌کنند امکان‌پذیر نیست و باید قدردان تلاش کسانی بود که آرامش مردم را بر تأمین آسایش شخصی خود مقدم می‌دانند.

مظفری خاطرنشان کرد: حمایت از فراجا تنها حمایت از یک مجموعه انتظامی نیست، بلکه پشتیبانی از امنیت عمومی و زمینه‌سازی برای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به جایگاه امنیت در زندگی مردم گفت: هرگونه فعالیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی در سایه امنیت امکان استمرار و پیشرفت دارد و نیروهای انتظامی در خط مقدم ایجاد و حفظ این امنیت قرار دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان مردم و نیروهای انتظامی تأکید کرد و افزود: همراهی مردم با فراجا می‌تواند به افزایش توان این مجموعه در انجام مأموریت‌های خود و مقابله با تهدیدها و آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

در ادامه این مراسم، جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین نیز با بیان اینکه فراجا نهادی خدمت‌رسان است، اظهار کرد: مأموریت این مجموعه تأمین امنیت و فراهم کردن محیطی امن و همراه با آرامش برای مردم است.

وی افزود: کارکنان انتظامی در بخش‌های مختلف با هدف صیانت از امنیت عمومی و خدمت به شهروندان فعالیت می‌کنند و استمرار این مأموریت نیازمند همکاری و همراهی مردم و دستگاه‌های مختلف است.

